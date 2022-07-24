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житло (1015) переселенці (954) Верещук (674)

Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук

верещук

Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону.

"Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть "хоч одну кімнатку, але у себе на городі". Але цього забезпечити поки що не вдасться.

Також читайте: Переселенців не можна виселяти із навчальних закладів без надання альтернативного житла, - Верещук

"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт", - підкреслила віцепрем'єрка.

Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито ділків, які "наживалися" на переселенцях: вимагали оплату за надане безкоштовне житло, - СБУ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
Робіть що небудь! Переселенці втрачають останні кошти , оплачуючі оренду житла! Я сам в такому стані ( ми з жінкою із Маріуполя). Не чекайте бунтів! Винесемо вашу шоблу вперед ногами! Ваша провина в нашій трагедіі величезна! Зданий без бою південь, неевакуюваний Маріуполь -це відповідальність влади Зеленського!
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25.07.2022 00:05
+21
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24.07.2022 23:52
+20
"Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук" - і у більшості своєї завдяки тобі тупа піхва. Навіть коли щодня люди гинули сотнями, ти коза драна возила гуманітарку рашистам.
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24.07.2022 23:45
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"Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук" - і у більшості своєї завдяки тобі тупа піхва. Навіть коли щодня люди гинули сотнями, ти коза драна возила гуманітарку рашистам.
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24.07.2022 23:45 Відповісти
Решта 2 мільони не можуть подати заявку по знаходяться на окупованих територіях та не мають інтернету....
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24.07.2022 23:56 Відповісти
А зима не за горами.
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24.07.2022 23:46 Відповісти
Немає чим пишатися.
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24.07.2022 23:46 Відповісти
ты отлично для войны поработала
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24.07.2022 23:47 Відповісти
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24.07.2022 23:52 Відповісти
Які там кроки ти зробив? Люди на юго-востоке страны легли спать в Украине, а на следующее проснулись в ДНР, Валодя.
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25.07.2022 00:05 Відповісти
"Боже, яке кончене"
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25.07.2022 01:29 Відповісти
Значить так, входимо в Крим, депортуємо понаєхавших за 8 років і рускоміровцев місцевих, квартири і будинки націоналізуємо і роздаємо замість знищеного житла цим 800 тисячам українців.
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24.07.2022 23:52 Відповісти
І попереду буратіна на бойовому коні з шашкою наголо.
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24.07.2022 23:56 Відповісти
Зелупа зассить звільняти Крим
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24.07.2022 23:56 Відповісти
Кажуть в Крим більше 600000 приїхало. Майже всім вистачить.
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25.07.2022 00:00 Відповісти
Скоро осень. Пора сменить зонтик. Я не только о Верещук...
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24.07.2022 23:56 Відповісти
Від влади очікують не костантацію факту, а те, як вони вирішать цю ситуацію, балаболи! *******, реально!
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24.07.2022 23:57 Відповісти
Хіба це влада !
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25.07.2022 08:33 Відповісти
це тому, що в їх урко-гебешній секті приймають рішення не генерали, а шамани й астрологи

Дев'ятихвоста лисиця@qinqiuhuli

Вони напали рівно за півроку до дня Незалежності...
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24.07.2022 23:57 Відповісти
У відпустці була, чи що. Давненько не чув. Думає, про Азовсталь вже забули.
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24.07.2022 23:58 Відповісти
Вона зрадниця! І нічого українського в ній нема. Тільки призвище.
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25.07.2022 08:32 Відповісти
Вже лапки потирають від нетерпіння. Коли вже та західна допомога зайде, щоб вчергове попилять бабло на черговому крадівництві будівництві.
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25.07.2022 00:02 Відповісти
Робіть що небудь! Переселенці втрачають останні кошти , оплачуючі оренду житла! Я сам в такому стані ( ми з жінкою із Маріуполя). Не чекайте бунтів! Винесемо вашу шоблу вперед ногами! Ваша провина в нашій трагедіі величезна! Зданий без бою південь, неевакуюваний Маріуполь -це відповідальність влади Зеленського!
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25.07.2022 00:05 Відповісти
Я співчуваю. Але багато таких? Вас розвели так само як пів України. . Відосіками. І такдалі. В асфальт закатали ... прийде час і зЕ кубло відповість
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25.07.2022 01:02 Відповісти
Це не просто ДАХ НАД ГОЛОВОЮ, а втратили приватизовану нерухомість та майно, яка мала свою вартість... Тобто 800 тис.людей одразу збідніло...хто на 10К, 20К, 50К а хто і на 200-500К dollars.... у кого наприклад було елітне житло в Маріуполі і т.д.

Ці 800тис. це якраз ті, хто кричав НАМ НУЖНА ДРУЖБА С РАССІЄЙ, НАМ НУЖЕН СНГ...тому голосували за Кравчука Кучму, Януковича і ПартіюРегіонів...
Литовці,поляки, латиші, естонці цього не кричали, а тишком нишком вступили в ЄС і НАТО, а тепер плюють на москаля з високої вежі....

РS. Чисто по-людськи їх шкода...тому що співгромадяни, тому , що як-неяк українці...
Але тут все СПРАВЕДЛИВО.... Отримали те, як собі наголосували...яких президентів та політиків собі наобирали...
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25.07.2022 00:33 Відповісти
Якщо припустити, що виборці Зеленського і слуг понесли відповідальність за свій вибір в 2019 році і заплатили своїм життям, рідними, добробутом, тоді мають понести адекватну відповідальність і обрані ними політики. Винуватити тільки жертв продажної влади - це рівнозначно виправдовувати Зеленського і всю шоблу. В демократичних країнах не судять виборців за злочини влади, а судять цих політиків, яких вони обрали і яким довірили державу.
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25.07.2022 01:44 Відповісти
А Ви дивилися в той бюлетень? Що Ви про мене знаєте? А загинувші від рашистських бомбардувань маріупольці ? Ми - украінці!
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25.07.2022 04:13 Відповісти
Даже після Перемоги а в інше невірю Будуть плякатись що їх обдурили Нівіноватая Я. Ну ну
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25.07.2022 01:06 Відповісти
Какой, процент сметунов ,в этих 800000 . Кто из них голосовал за Зеленского , и жоп всех мастей . А я писал и пишу, не хотите быть бомжами , меняйте Зеленского с бандой , для начала Ермака и Татарова . А с Верещук, спросите за ЮГ. Лохов опять ******* , подписав зерновые угоды
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25.07.2022 02:42 Відповісти
Зе!мразь верещук решила срубить бабла и за одно пропиариться, **** собирается на выборы...
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25.07.2022 05:02 Відповісти
Живу под Киевом. Огромное количество пустующих домов (большая часть с подведённым газом, электроснабжением ), от маленьких на одну семью до огромных на 3-4 семьи. Что мешает власти в военное время использовать этот ресурс что бы спасти людей ?
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25.07.2022 08:16 Відповісти
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
https://petition.president.gov.ua/petition/140908
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25.07.2022 09:30 Відповісти
Являюсь коммерческим директором компании по производству модульных домиков в г. Славутич (Киевская обл.). Для общего понимания 1 м2 у нас стоит в 2-3 раза дешевле аналогичного жилья у поляков - около 400$. Ни одного заказа от государства не поступило. У коллег (а мы общаемся) - такая же ситуация. Возникает вопрос.. почему в стране дефицит жилья, финансирование идем в миллиардах долларов - а мощности украинских компаний оплачивающих налоги, дающих рабочие места - не загружены на 200% ?
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25.07.2022 09:50 Відповісти
Державні замовлення на вітчизняні підприємства для влади не вигідні, бо не кожен підприємець готовий просто так за "милість влади" віддячувати хабарями і відкатами. Тому влада буде освоювати держбюджет для свого утримання, а вимагати від Заходу допомоги для вимушених переселенців. Зараз для цих зелених покидьків ідеальний час, коли їм можна по максимуму "прибарахлитись" уникнувши відповідальності списавши все на війну.
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25.07.2022 10:59 Відповісти
А шо там насчьот шатлів на Чонгарі?
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25.07.2022 11:01 Відповісти
8 млнів виїхало, є де розмістити потерпілих. Купа пустих сел з прийнятними хатами, подекуди ще й з газом.
Але для цього потрібна держава і суспільство, а не сринкові злодюги.
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25.07.2022 11:40 Відповісти
 
 