Майже 800 тисяч громадян України втратили житло, - Верещук
Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону.
"Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо", - сказала Верещук.
Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть "хоч одну кімнатку, але у себе на городі". Але цього забезпечити поки що не вдасться.
"Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт", - підкреслила віцепрем'єрка.
Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Дев'ятихвоста лисиця@qinqiuhuli
Вони напали рівно за півроку до дня Незалежності...
крадівництвібудівництві.
Ці 800тис. це якраз ті, хто кричав НАМ НУЖНА ДРУЖБА С РАССІЄЙ, НАМ НУЖЕН СНГ...тому голосували за Кравчука Кучму, Януковича і ПартіюРегіонів...
Литовці,поляки, латиші, естонці цього не кричали, а тишком нишком вступили в ЄС і НАТО, а тепер плюють на москаля з високої вежі....
РS. Чисто по-людськи їх шкода...тому що співгромадяни, тому , що як-неяк українці...
Але тут все СПРАВЕДЛИВО.... Отримали те, як собі наголосували...яких президентів та політиків собі наобирали...
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
https://petition.president.gov.ua/petition/140908
Але для цього потрібна держава і суспільство, а не сринкові злодюги.