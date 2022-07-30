У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів, - Білий дім
У президента США Джо Байдена знову виявили COVID-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Білого дому.
Повідомляється, що у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат PAXLOVID, спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності. Тому Байдену та його оточенню робили регулярні тести.
"Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре", - йдеться у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.
В даному випадку немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але медики продовжать спостереження, і пацієнт залишиться на ізоляції.
Сам Байден в Twitter прокоментував свій стан.
"Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Фукуяма в інтерв'ю DW | DW Ukrainian
https://youtu.be/7icfb2Wz5Ks
А потім ще бовкнув про рак і його заховали на наступний день.
Ваша версія теж добра.
І приклад для "козака" (с) пречудовий в Оттаві сидить.
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 1960-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
«усі перехворіли» - але всі живі
«а вона непривита» хай здасть рівень антитіл, впевнений здивується.
не вводьте в оману людей такими повідомленнями.
Швидкого одужання, пане Президент.
Тримайтесь, пане Байден!
Вони всі там уханьо
пс - чекаємо мавп'ячої віспи
ппс - з таким синашею як Хантер все можливо
Запам'ятайте ніки цих потвор, вони тут для декларації кремлівської пропаганди та зомбування хом'яків.