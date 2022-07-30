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Новини Коронавірус і карантин
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У Байдена знову виявили COVID після серії негативних тестів, - Білий дім

байден

У президента США Джо Байдена знову виявили COVID-19. До цього кілька днів поспіль його тести показували негативний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє сайт Білого дому.

Повідомляється, що у невеликого відсотка пацієнтів, які приймають препарат PAXLOVID, спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності. Тому Байдену та його оточенню робили регулярні тести.

"Після негативного результату у вівторок ввечері, в середу вранці, в четвер вранці і в п'ятницю вранці, президент показав позитивну реакцію вранці в суботу в тесті на антиген. У президента не було повторної появи симптомів, і він продовжує відчувати себе досить добре", - йдеться у висновку лікаря Кевіна О'Коннора.

В даному випадку немає причин для того, щоб Байден знову почав приймати паксловід, але медики продовжать спостереження, і пацієнт залишиться на ізоляції.

Сам Байден в Twitter прокоментував свій стан.

"Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з меншістю пацієнтів. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватися для безпеки мого оточення", - зазначив він.

Також читайте: У Байдена підтвердили коронавірус, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2888) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Нахрін такі новини. Здоров'я дєду!
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30.07.2022 23:05
+13
здоровья Президенту...
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30.07.2022 23:09
+12
Ти ба, скільки ольгінців недострелених виповзло.
Швидкого одужання, пане Президент.
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30.07.2022 23:43
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Мабуть купив скумбрію у Лєнки за 8 гривень. Жарт. Одужання Вам, пане Президенте! Ми разом маємо знищити потвору, яка сьогодні називається росія.
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30.07.2022 23:05 Відповісти
Нахрін такі новини. Здоров'я дєду!
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30.07.2022 23:05 Відповісти
Де ви тут про ***** прочитали?
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30.07.2022 23:41 Відповісти
Да уж, и это на пороге возможной войны с Китаем. Неужели никого не нашлось лет на 20 младше?
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30.07.2022 23:07 Відповісти
он еще и на 2ой срок идет
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30.07.2022 23:30 Відповісти
в китае был? не косил?
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30.07.2022 23:30 Відповісти
младше были - никсон и киссинджер, благодаря им кнр(китайский днр) и попал в оон
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30.07.2022 23:36 Відповісти
Ви за праймеріз слідкували? Діда витягли з пенсії тому що всі інші годилися хіба що в тамаду на поминки. А в Св. Джо хоча б обличчя презентабельне, особливо коли він мовчить.
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31.07.2022 04:40 Відповісти
Американці голосять, що laughing ***** (c) (камалка), а за нею Пелозька - одне гірше іншого.
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31.07.2022 00:37 Відповісти
Тов. Камалу навіть з демократів любило відсотки таки з два. Це я про праймеріз.
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31.07.2022 04:34 Відповісти
здоровья Президенту...
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30.07.2022 23:09 Відповісти
Главное вакцину сделал - вы главное верьте.
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30.07.2022 23:11 Відповісти
именно от них дольше всего сохраняется позитивность
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30.07.2022 23:31 Відповісти
Спутник тестировал
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30.07.2022 23:31 Відповісти
я ні не хо. У мене тричі різними: соvishield, astrazeneca, phizer. Нє бздітє нічого страшного. Волосся не випадає)
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31.07.2022 00:03 Відповісти
‼️‼️‼️Україні треба поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп,"
- Фукуяма в інтерв'ю DW | DW Ukrainian

https://youtu.be/7icfb2Wz5Ks
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30.07.2022 23:18 Відповісти
І чим же він може допомогти? Україну то нищать за цього президента і почали нищити за Обами і Байдена.Можна багато вислуховувати казочок,але ж є очевидності.Та й Трамп аж буде балатуватися в 2024 році і ще не ясно,чи буде.Стільки часу,Україна і так війну не витримає.
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31.07.2022 00:47 Відповісти
тебе к кабзону. ну и своего презика забирай
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30.07.2022 23:35 Відповісти
это байден типа так слился на фоне разборок с кнр? у нас тоже клетчатым одеялом накрываются в случае неприятностей
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30.07.2022 23:27 Відповісти
у тебя неприятности. накрылся?
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30.07.2022 23:39 Відповісти
Читала, що "животворящий" (с) забув вказівки не обніматися і під час останнього вояжу (на тлі решти своїх дебільних ляпів, як завжди) таки поліз до когось з обіймами.
А потім ще бовкнув про рак і його заховали на наступний день.

Ваша версія теж добра.
І приклад для "козака" (с) пречудовий в Оттаві сидить.
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31.07.2022 00:42 Відповісти
..Ну, на Заході деякі вже дещо починають розуміти після перемоги Трампа, бо це сильно вдарило по західній гордині - відкриття, що ця зачухана Росія, на яку вони після 1991 року дивились згори вниз, тим часом їм залізла під ліжко, в кишки і всюди, куди тільки можна залізти… Але Гарарі ж писав свої бестселери ще до того, як взагалі в публічному полі з'явилось усвідомлення, що всі ці «локальні конфлікти» зв'язані між собою - і ще й складають, коли придивитися, дуже цікаву мапу «інтересів Газпрому»… Чувак, який каже, що у 21 столітті у вас набагато більше шансів померти від самогубства, ніж від воєнного конфлікту, стільки ж розуміє в історичних процесах, скільки свого часу, в 1990-ті, тодішній модний Фукуяма з його "кінцем історії". Він теж у своїй бульбашці. Насправді путінський «рускій мір» - це ще сталінський проєкт, можливий завдяки тому, що досі не відбулось перезавантаження історичних наративів 20 століття, встановлених у Ялті союзниками (станом на початок 2019 р.). Росіяни ж недарма весь час кричали: «Не позволим переписывать историю», - хоча це відвертий маразм, бо ж історія тільки й існує для нас у режимі постійного «переписування», кожна нова подія змушує суспільство, так само, як і в приватному житті, переглядати своє минуле, активізувати забуті смисли: чому так сталося? чого я не помітив із того, що було 20 років тому, а я те проіґнорував, запхав на марґінеси, а тепер воно вибухнуло? і т.д. Життя весь час приносить щось нове, якісь такі виклики, і якщо ти зріла й думаюча людина, ти весь час працюєш над ревізією своєї ідентичності, весь час міняєшся - і в ставленні до свого минулого теж. Те саме з країнами, те саме з народами - на тому історія стоїть: кожен новий факт тягне за собою з минулого цілу «грибницю» й змушує щось раз у раз «переписувати». А от наратив Другої світової від 1945 р. був завмер на місці, і СРСР, на відміну від Рейху, ніколи не був визнаний винним у злочинах проти людства. Тому Путін преспокійно продовжував собі від 2000-го те, що планував ще Сталін, - і йому все сходило з рук.

Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 1960-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
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30.07.2022 23:28 Відповісти
Слаб на ковидок...
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30.07.2022 23:30 Відповісти
після 3го серпня роблю 4ту прививку
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30.07.2022 23:34 Відповісти
У знайомої дружини уся рідня привита і усі перехворіли, причому, і до, і після щеплення, а вона непривита ні. Совпадєніє?
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30.07.2022 23:48 Відповісти
хто зна у мене досі усьо гуд було. Береженого бог береже. Мені не впадло привитись.
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30.07.2022 23:56 Відповісти
Нісенітниця. Щеплення не гарантує що ви не захворієте ( стосовно коронавірусу, так як вакцини не розробляють за рік, це очевидно) в даному випадку щеплення знижує тяжкість перебігу хвороби и знімає навантаження з мед. системи. З цим теперішні вакцини справилися.

«усі перехворіли» - але всі живі

«а вона непривита» хай здасть рівень антитіл, впевнений здивується.

не вводьте в оману людей такими повідомленнями.
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31.07.2022 00:04 Відповісти
Мій брат теж думав, що не хворів. Але коли опинився в кардіології, то аналізи показали антитіла.
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31.07.2022 08:04 Відповісти
Ти ба, скільки ольгінців недострелених виповзло.
Швидкого одужання, пане Президент.
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30.07.2022 23:43 Відповісти
Здоров'я Президенту США!
Тримайтесь, пане Байден!
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30.07.2022 23:43 Відповісти
Так він же на другий термін намилився, і раптом - знову ковід. Щось тут не так...
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30.07.2022 23:46 Відповісти
А вот Трамп жрет копчёную колбасу и запивает коньяком. И не болеет
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30.07.2022 23:56 Відповісти
Швидкого одужання Президенту Джо Байдену 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.07.2022 23:57 Відповісти
Лєнка-скумбрія засланий казачок.
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31.07.2022 00:04 Відповісти
Дідо десь гульнув чи шо
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31.07.2022 00:21 Відповісти
Просто не треба було з китайозою по телефону балакати
Вони всі там уханьо
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31.07.2022 00:23 Відповісти
моде він балакав по телефону Xiaomi який передає ковід по дроту
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31.07.2022 01:47 Відповісти
Коли остання ширка була ? Треба повторити. Ще дві бовтушки.
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31.07.2022 00:43 Відповісти
Я ж казала, що канадійська відьма буде в екстазі від цієї новини.
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31.07.2022 10:33 Відповісти
зараз нам доктор Фаучі почне співати про хронічний ковід і що маски треба носити довічно
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31.07.2022 01:44 Відповісти
Бустери, казали вони...
пс - чекаємо мавп'ячої віспи
ппс - з таким синашею як Хантер все можливо
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31.07.2022 04:31 Відповісти
Зверніть увагу, як радіють хворобі президента Байдена боти під канадійськими та американськими vpn.

Запам'ятайте ніки цих потвор, вони тут для декларації кремлівської пропаганди та зомбування хом'яків.
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31.07.2022 11:59 Відповісти
 
 