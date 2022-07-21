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У Байдена підтвердили коронавірус, - Білий дім

байден

Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він відчуває легкі симптоми та почав приймати ліки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Білого Додому Карін Жан-П'єр.

Позитивний результат на COVID-тест Байден отримав 21 липня. Джо Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований.

Як зазначається, перед цим президент США здійснив турне з офіційними візитами до країн Близького Сходу. Попередній тест Байдена на COVID-19 19 липня показав негативний результат.

Наразі Джо Байден за вказівками епідеміологів перебуває на самоізоляції у Білому домі та почав приймати таблетки від коронавірусної хвороби Paxlovid.

За словами речниці, президент США продовжить виконувати свої обов’язки під час самоізоляції. Так, вранці він спілкувався телефоном з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах телефоном та через зум із резиденції.

Згідно з протоколом Центру з контролю та профілактики захворювань США, Байден має бути на самоізоляції, доки не отримає негативний результат тесту на коронавірус.

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У Білому домі пообіцяли щоденно надавати оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції.

Автор: 

Байден Джо (2887) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+33
одужуй, Джо! Ти нам потрібен!
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21.07.2022 18:08
+22
Боже, Бережи Америку й усіх наших Друзів!
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21.07.2022 18:11
+22
Швидкого одужання.
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21.07.2022 18:13
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одужуй, Джо! Ти нам потрібен!
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21.07.2022 18:08 Відповісти
Нам ещё предстоит вместе Парашу закапывать.
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21.07.2022 18:56 Відповісти
Більш схоже на приховану рекламу Paxlovid
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21.07.2022 19:22 Відповісти
Для чого писати такі речі? Не розумію...до чого це?
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21.07.2022 18:28 Відповісти
Все воюют. Кто на фронте, а кто за пределами Украины. Кто с москалями, а кто с тетенькой. Ты ба яка сцюка в амэрике что-то полезное делает, а могла как нормальные серуны матюгальщики в ынтернете срать сутками.
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21.07.2022 18:42 Відповісти
Здоровья деду! Он еще должен посетить могилу *****.
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21.07.2022 18:10 Відповісти
Ну, напередодні - то вже пізно, у віруса є ще й інкубаційний період.
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21.07.2022 18:27 Відповісти
Боже, Бережи Америку й усіх наших Друзів!
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21.07.2022 18:11 Відповісти
Швидкого одужання.
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21.07.2022 18:13 Відповісти
Президентом будет Харрис тогда. Харрис что-то типа нашей Верещук, но без русского следа и участия в сектах. Типаж тот же.
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Буде перша жінка президент США. Ввійде в історію
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21.07.2022 18:28 Відповісти
не пужай. Нічого собі в мене три дозняка теж. Правда всі разні: Covishield, Astrazeneca та Pfizer. І 3.08 виходе якраз пів року після останньої прививки. Пора 4 ту колоть.
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21.07.2022 18:26 Відповісти
В мене два пфайзера
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21.07.2022 18:27 Відповісти
Тю, у меня - четыре, с бустерной. Тоже как раз пол года.
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21.07.2022 19:18 Відповісти
Зайвий раз стає зрозуміло, хто автор короновіруса.
Куди там Бідон мав їхать найближчим часом, за що домовляться, згадайте?
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21.07.2022 18:20 Відповісти
Не діждетесь,кацапи! Здоров*я Президенту! Многая літа!
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21.07.2022 18:25 Відповісти
Це не єрмак передав через пані лєді Оленку?
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21.07.2022 18:39 Відповісти
Не дай бог на пост президента заступить Камала Харріс
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21.07.2022 18:45 Відповісти
Зато паржом!
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21.07.2022 18:54 Відповісти
Упаси нас Матка Бозка...
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21.07.2022 19:20 Відповісти
Замість Пєтрова та Баширова тепер працює Лєнка ...
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21.07.2022 18:46 Відповісти
Плохо, что Украина зависит от здоровья Байдена, отставки Бориса, купленых немцев, ориентации Макрона. Сраная элитка Украины оставила нас у разбитого корыта. Сейчас еще и без зерна оставят.
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21.07.2022 19:05 Відповісти
Да не зависит Украина от здоровья Байдена. Это вы тут пургу несете в перемешку с пожеланиями хорошего здоровья. В Америке работает коллективное руководство. Оно принимает решения. Байден сам дементивный и нихрена не помнит что делал час назад. Он даже читать с телепромпта без ошибок не в состоянии. Все будет нормально с помощью. Хрен с ним с байденом. ..
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21.07.2022 23:39 Відповісти
Скорейшего выздоровления! 👌
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21.07.2022 19:08 Відповісти
Блин, Шо значит с семейкой бедосика повидался.
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21.07.2022 19:09 Відповісти
Хай з (уйлом зустрінеться
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21.07.2022 19:09 Відповісти
Ленусик?
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21.07.2022 19:12 Відповісти
Та ви шо?Хіба за 100 метровим столом.
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21.07.2022 20:03 Відповісти
Скорiшого одужання!
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21.07.2022 19:12 Відповісти
Лєнка?
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21.07.2022 19:20 Відповісти
Наша пісня гарна й нова ..... .
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21.07.2022 19:27 Відповісти
Дєд переживе бункерного дєда - інфа 100%
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21.07.2022 19:36 Відповісти
Ленка заразила?
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21.07.2022 19:48 Відповісти
Надеюсь, он вакцинировался глюкозой, ибо все эти вакцинации - это замедленная смерть
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21.07.2022 20:10 Відповісти
Зновупочинають розганяти істерію.
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21.07.2022 20:27 Відповісти
А зачем на весь мир об этом трындеть ?
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21.07.2022 22:16 Відповісти
Щиро бажаємо міцного здоров'я!Кацапи не надійтесь
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21.07.2022 22:57 Відповісти
 
 