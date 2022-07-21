У Байдена підтвердили коронавірус, - Білий дім
Президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він відчуває легкі симптоми та почав приймати ліки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Білого Додому Карін Жан-П'єр.
Позитивний результат на COVID-тест Байден отримав 21 липня. Джо Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований.
Як зазначається, перед цим президент США здійснив турне з офіційними візитами до країн Близького Сходу. Попередній тест Байдена на COVID-19 19 липня показав негативний результат.
Наразі Джо Байден за вказівками епідеміологів перебуває на самоізоляції у Білому домі та почав приймати таблетки від коронавірусної хвороби Paxlovid.
За словами речниці, президент США продовжить виконувати свої обов’язки під час самоізоляції. Так, вранці він спілкувався телефоном з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах телефоном та через зум із резиденції.
Згідно з протоколом Центру з контролю та профілактики захворювань США, Байден має бути на самоізоляції, доки не отримає негативний результат тесту на коронавірус.
У Білому домі пообіцяли щоденно надавати оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Куди там Бідон мав їхать найближчим часом, за що домовляться, згадайте?