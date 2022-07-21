У Байдена подтвердили коронавирус, - Белый дом
Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Он чувствует легкие симптомы и начал принимать лекарства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер.
Положительный результат на COVID тест Байден получил 21 июля. Джо Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.
Как отмечается, перед этим президент США совершил турне с официальными визитами в страны Ближнего Востока. Предыдущий тест Байдена на COVID-19 19 июля показал отрицательный результат.
Джо Байден по указаниям эпидемиологов находится на самоизоляции в Белом доме и начал принимать таблетки от коронавирусной болезни Paxlovid.
По словам спикера, президент США продолжит выполнять свои обязанности во время самоизоляции. Так, утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах по телефону и через зум из резиденции.
Согласно протоколу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Байден должен быть на самоизоляции, пока не получит отрицательный результат теста на коронавирус.
В Белом доме пообещали ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции.
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Куди там Бідон мав їхать найближчим часом, за що домовляться, згадайте?