У Байдена подтвердили коронавирус, - Белый дом

Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Он чувствует легкие симптомы и начал принимать лекарства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Положительный результат на COVID тест Байден получил 21 июля. Джо Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Как отмечается, перед этим президент США совершил турне с официальными визитами в страны Ближнего Востока. Предыдущий тест Байдена на COVID-19 19 июля показал отрицательный результат.

Джо Байден по указаниям эпидемиологов находится на самоизоляции в Белом доме и начал принимать таблетки от коронавирусной болезни Paxlovid.

По словам спикера, президент США продолжит выполнять свои обязанности во время самоизоляции. Так, утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах по телефону и через зум из резиденции.

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Согласно протоколу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Байден должен быть на самоизоляции, пока не получит отрицательный результат теста на коронавирус.

В Белом доме пообещали ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции.