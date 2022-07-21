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У Байдена подтвердили коронавирус, - Белый дом

Президент США Джо Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Он чувствует легкие симптомы и начал принимать лекарства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер.

Положительный результат на COVID тест Байден получил 21 июля. Джо Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Как отмечается, перед этим президент США совершил турне с официальными визитами в страны Ближнего Востока. Предыдущий тест Байдена на COVID-19 19 июля показал отрицательный результат.

Джо Байден по указаниям эпидемиологов находится на самоизоляции в Белом доме и начал принимать таблетки от коронавирусной болезни Paxlovid.

По словам спикера, президент США продолжит выполнять свои обязанности во время самоизоляции. Так, утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах по телефону и через зум из резиденции.

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Согласно протоколу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Байден должен быть на самоизоляции, пока не получит отрицательный результат теста на коронавирус.

В Белом доме пообещали ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции.

Автор: 

Байден Джо (2789) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
одужуй, Джо! Ти нам потрібен!
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21.07.2022 18:08
+22
Боже, Бережи Америку й усіх наших Друзів!
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21.07.2022 18:11
+22
Швидкого одужання.
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21.07.2022 18:13
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одужуй, Джо! Ти нам потрібен!
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21.07.2022 18:08 Ответить
Нам ещё предстоит вместе Парашу закапывать.
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21.07.2022 18:56 Ответить
Більш схоже на приховану рекламу Paxlovid
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21.07.2022 19:22 Ответить
Для чого писати такі речі? Не розумію...до чого це?
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21.07.2022 18:28 Ответить
Все воюют. Кто на фронте, а кто за пределами Украины. Кто с москалями, а кто с тетенькой. Ты ба яка сцюка в амэрике что-то полезное делает, а могла как нормальные серуны матюгальщики в ынтернете срать сутками.
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21.07.2022 18:42 Ответить
Здоровья деду! Он еще должен посетить могилу *****.
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21.07.2022 18:10 Ответить
Ну, напередодні - то вже пізно, у віруса є ще й інкубаційний період.
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21.07.2022 18:27 Ответить
Боже, Бережи Америку й усіх наших Друзів!
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21.07.2022 18:11 Ответить
Швидкого одужання.
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21.07.2022 18:13 Ответить
Президентом будет Харрис тогда. Харрис что-то типа нашей Верещук, но без русского следа и участия в сектах. Типаж тот же.
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21.07.2022 18:25 Ответить
Буде перша жінка президент США. Ввійде в історію
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21.07.2022 18:28 Ответить
не пужай. Нічого собі в мене три дозняка теж. Правда всі разні: Covishield, Astrazeneca та Pfizer. І 3.08 виходе якраз пів року після останньої прививки. Пора 4 ту колоть.
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21.07.2022 18:26 Ответить
В мене два пфайзера
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21.07.2022 18:27 Ответить
Тю, у меня - четыре, с бустерной. Тоже как раз пол года.
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21.07.2022 19:18 Ответить
Зайвий раз стає зрозуміло, хто автор короновіруса.
Куди там Бідон мав їхать найближчим часом, за що домовляться, згадайте?
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21.07.2022 18:20 Ответить
Не діждетесь,кацапи! Здоров*я Президенту! Многая літа!
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21.07.2022 18:25 Ответить
Це не єрмак передав через пані лєді Оленку?
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21.07.2022 18:39 Ответить
Не дай бог на пост президента заступить Камала Харріс
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21.07.2022 18:45 Ответить
Зато паржом!
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21.07.2022 18:54 Ответить
Упаси нас Матка Бозка...
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21.07.2022 19:20 Ответить
Замість Пєтрова та Баширова тепер працює Лєнка ...
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21.07.2022 18:46 Ответить
Плохо, что Украина зависит от здоровья Байдена, отставки Бориса, купленых немцев, ориентации Макрона. Сраная элитка Украины оставила нас у разбитого корыта. Сейчас еще и без зерна оставят.
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21.07.2022 19:05 Ответить
Да не зависит Украина от здоровья Байдена. Это вы тут пургу несете в перемешку с пожеланиями хорошего здоровья. В Америке работает коллективное руководство. Оно принимает решения. Байден сам дементивный и нихрена не помнит что делал час назад. Он даже читать с телепромпта без ошибок не в состоянии. Все будет нормально с помощью. Хрен с ним с байденом. ..
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21.07.2022 23:39 Ответить
Скорейшего выздоровления! 👌
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21.07.2022 19:08 Ответить
Блин, Шо значит с семейкой бедосика повидался.
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21.07.2022 19:09 Ответить
Хай з (уйлом зустрінеться
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21.07.2022 19:09 Ответить
Ленусик?
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21.07.2022 19:12 Ответить
Та ви шо?Хіба за 100 метровим столом.
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21.07.2022 20:03 Ответить
Скорiшого одужання!
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21.07.2022 19:12 Ответить
Лєнка?
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21.07.2022 19:20 Ответить
Наша пісня гарна й нова ..... .
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21.07.2022 19:27 Ответить
Дєд переживе бункерного дєда - інфа 100%
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21.07.2022 19:36 Ответить
Ленка заразила?
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21.07.2022 19:48 Ответить
Надеюсь, он вакцинировался глюкозой, ибо все эти вакцинации - это замедленная смерть
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21.07.2022 20:10 Ответить
Зновупочинають розганяти істерію.
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21.07.2022 20:27 Ответить
А зачем на весь мир об этом трындеть ?
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21.07.2022 22:16 Ответить
Щиро бажаємо міцного здоров'я!Кацапи не надійтесь
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21.07.2022 22:57 Ответить
 
 