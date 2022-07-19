Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме. ФОТО
Во вторник президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли первую леди Украины Елену Зеленскую в Белом доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, обняла Джилл Байден и получила цветы от президента США, который встретил ее автомобиль на улице. После этого две первые леди и делегации двух стран начали переговоры", - говорится в сообщении.
Согласно информации Офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в среду Зеленска должна выступить в Конгрессе США.
Напомним, в мае Джилл Байден совершила неожиданный визит в Украину, где она встретилась с Еленой Зеленской и посетила школу в Закарпатье, в которой находили убежище перемещенные украинцы.
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Російські чиновники заявили про можливість залучення північнокорейських робітників до «облаштування» окупованих територій України.
Москва відновлює стару тему:
як довго світ терпітиме існування не просто росії, а потворної фейкової держави північної кореї?
Але, вибачте, а хтось бачив Олену Зе на вулицях Бучі чи Ірпеня? Там де ходять усі політики Європи, як-то, наприклад, Борис Джонсон, і багато хто інший?
Певен, що ні! Бо задовго до початку повномасштабної війни Зе вивіз "своїх" за кордон. А нам всім запропонував готуватись до "шашличків"
Чи не за кордоном, часом???
Вимушений зустрічатися з таким сміттям!
Зебилы ангелами станут???
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского, Елену Зеленскую, в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск."Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/
Jill Biden pledges mental health help to Ukrainian first lady - « Джил Байден зобов'язалась допомогти з ментальним здоров'ям першій леді України» - Ленка прийхала лікувати свое психічно здоровя. Які перемовини?
https://thehill.com/homenews/3566110-jill-biden-pledges-mental-health-help-to-ukrainian-first-lady/?fbclid=IwAR1FzYW4O7IAra736dzaCdnaoS8Bn7sUX3B_zbaYJJ1IysaHiMitUrPcino
Но все ещё долго будут обсуждать её
соскипуговицы на груди.
Это хорошо для Украины, что она там. И выглядит нормально, особенно рядом с соседями.
Остальное ...Игорь Валерьевича не цікавить...
Президент США зустрівся з дружиною самого популярного політика у світі.
Цена не имеет значения.
Прийняли за нормальну ?