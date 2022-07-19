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Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме. ФОТО

Во вторник президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли первую леди Украины Елену Зеленскую в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме 01

"Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, обняла Джилл Байден и получила цветы от президента США, который встретил ее автомобиль на улице. После этого две первые леди и делегации двух стран начали переговоры", - говорится в сообщении.

Согласно информации Офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в среду Зеленска должна выступить в Конгрессе США.

Смотрите также: Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с госсекретарем Блинкеном и говорила о нуждах Украины в борьбе с агрессией РФ. ФОТОрепортаж

Напомним, в мае Джилл Байден совершила неожиданный визит в Украину, где она встретилась с Еленой Зеленской и посетила школу в Закарпатье, в которой находили убежище перемещенные украинцы.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26835) Елена Зеленская (222) Байден Джилл (3)


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Топ комментарии
+27
Шоб Вы понимали, Панове - на этой фотке Джилл Байден 71 год. А сколько лет Ленке Скумбии?
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19.07.2022 23:07
+20
Ты уже накушалось скумбрии по 8 гривен, я так понял.
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19.07.2022 23:11
+19
Народ вже дуже радий, що Лєнка не передає позиції Українських Воїнів в кремль...як в 2014-15 роках.....
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19.07.2022 23:19
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Ермака послали видмазувать
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19.07.2022 23:06 Ответить
Ее послали и она - посол
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19.07.2022 23:07 Ответить
она - слабосолёного посола
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19.07.2022 23:26 Ответить
Скумбрія по 8.
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19.07.2022 23:27 Ответить
маркарова мартышка
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19.07.2022 23:07 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

Російські чиновники заявили про можливість залучення північнокорейських робітників до «облаштування» окупованих територій України.

Москва відновлює стару тему:
як довго світ терпітиме існування не просто росії, а потворної фейкової держави північної кореї?
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19.07.2022 23:07 Ответить
Шоб Вы понимали, Панове - на этой фотке Джилл Байден 71 год. А сколько лет Ленке Скумбии?
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19.07.2022 23:07 Ответить
Ты уже накушалось скумбрии по 8 гривен, я так понял.
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19.07.2022 23:11 Ответить
ну это же даунбасская сиделка в Италии - у неё ников на Цензоре больше чем блох на уличной собаке...
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19.07.2022 23:21 Ответить
ты иван после бояры такой разпетушённый...?
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19.07.2022 23:38 Ответить
Лена, ты - типовое руснявое даунбасяо.
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19.07.2022 23:45 Ответить
русская , "ваши" - это те, которым Ленка Скумбрия сдавала местоположение и перемещения ЗСУ, НГУ и добробатов в 2014?
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20.07.2022 00:02 Ответить
русская, так шо насчет работы Ленки Скумбрии на твоих братух-дикарей?
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20.07.2022 00:20 Ответить
русская, твое ....шо?
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20.07.2022 00:48 Ответить
закрой рот сепаратистка - тебя здесь Италленну многие знают...
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19.07.2022 23:49 Ответить
Так вона сама на скумбрію по 8 попала. Слово не горобець
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19.07.2022 23:11 Ответить
Знов Ленка обізвалась з Макаронії.
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19.07.2022 23:15 Ответить
сиделка - какой уже это у тебя ник на Цензоре...?
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19.07.2022 23:23 Ответить
а котра з тих двох (що зліва) лєнка?
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19.07.2022 23:10 Ответить
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19.07.2022 23:12 Ответить
Меланья была все равно лучше всех этих кобыл
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19.07.2022 23:28 Ответить
Так Меланья - славянка, в отличие от этих трех.
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19.07.2022 23:32 Ответить
Перша леді повинна бути з народам ,а не несе її все далі і далі від війни. Що вона може сказати там і навіщо цей візит за кошти України.
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19.07.2022 23:08 Ответить
Народ вже дуже радий, що Лєнка не передає позиції Українських Воїнів в кремль...як в 2014-15 роках.....
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19.07.2022 23:19 Ответить
Що там Маркарова робить? Мало тут розікрала власності банків?
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19.07.2022 23:11 Ответить
Скільки вона заплатила щоб зустрітися з ним заради селфі?
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19.07.2022 23:13 Ответить
Не вона заплатила, а ми.
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19.07.2022 23:39 Ответить
Супер нелепое представительство страны: маркарова--зеленого понятия не имеющая в дипломатии, и ленка-скумбрия --блеклая, неуместная, никакая...
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19.07.2022 23:15 Ответить
Зато по 8 и .
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19.07.2022 23:25 Ответить
Как по мне, на этой фотке только два персонажа, к которым я отношусь с симпатией и уважением - два морпеха поручь с прапорами.
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19.07.2022 23:21 Ответить
ШО ЗА ПУГОВИЦЫ !?)
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19.07.2022 23:22 Ответить
Ахаха, реально кто придумал пуговицы эти влепить на груди прямо) выглядят как соски. Так модно сейчас?)
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20.07.2022 00:31 Ответить
По периметру...
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19.07.2022 23:29 Ответить
маркарову до сих пор не приняли как посла?
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19.07.2022 23:23 Ответить
Це все класно, і навіть, корисно для України.

Але, вибачте, а хтось бачив Олену Зе на вулицях Бучі чи Ірпеня? Там де ходять усі політики Європи, як-то, наприклад, Борис Джонсон, і багато хто інший?

Певен, що ні! Бо задовго до початку повномасштабної війни Зе вивіз "своїх" за кордон. А нам всім запропонував готуватись до "шашличків"
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19.07.2022 23:24 Ответить
О! Зелений! А скажи, де була Олена Зеленська о 5тій ранку 24 лютого?

Чи не за кордоном, часом???
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19.07.2022 23:28 Ответить
Чи може є якесь відео з нею в Україні, після 24го?
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19.07.2022 23:29 Ответить
походу, дорослі будуть метикувати, як витягти непевну дитину з поганої компанії, щоб безболісно для неї та Держави, бо стабільність та нерви у Верховного - нівпзду..(
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19.07.2022 23:27 Ответить
Ленка, передай своему дураку что он уже всех ******, наперсточник херов!
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19.07.2022 23:27 Ответить
Боже, бідний Байден!
Вимушений зустрічатися з таким сміттям!
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19.07.2022 23:27 Ответить
Кто ей одежду дизайнерскую впаривает? По традиции, подруга детства из Кривого Рога?
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19.07.2022 23:47 Ответить
таке враження, що єрмак тримає зелю в заручниках, якщо скумбрію послали до Байдена або більш правдива версія - жаліється, гроші клянчить на чергове крадівництво
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19.07.2022 23:50 Ответить
Это який же?
Зебилы ангелами станут???
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20.07.2022 00:00 Ответить
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, который Елена Зеленская разместила в 2014 г. на своей странице в Facebook

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского, Елену Зеленскую, в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск."Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/
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20.07.2022 00:04 Ответить
"И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет." чем не корректировка ?
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20.07.2022 00:11 Ответить
Вот ви уроди!!!
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20.07.2022 00:42 Ответить
Взяли в заручниці. Вимагають звільнення Єрмака, а буба з передсердя позвільняв купу співучасників свого угруповання. Тому що тупе.
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20.07.2022 00:59 Ответить
Перекладайте правильно! ленка туди прийхала на лікування, а не на перемовини. Які перемовини с хворою людиною?https://www.facebook.com/myroslava.gongadze/posts/pfbid02qX7CUsm5VxBiJ4Lz7Uu3tVoqg9UrBeRNNcu2gAu49VCCLdmkyW9suETbjv8YAWXhl?comment_id=720305132402109&notif_id=1658258439426458&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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20.07.2022 01:10 Ответить
Перекладайте вірно:

Jill Biden pledges mental health help to Ukrainian first lady - « Джил Байден зобов'язалась допомогти з ментальним здоров'ям першій леді України» - Ленка прийхала лікувати свое психічно здоровя. Які перемовини?

https://thehill.com/homenews/3566110-jill-biden-pledges-mental-health-help-to-ukrainian-first-lady/?fbclid=IwAR1FzYW4O7IAra736dzaCdnaoS8Bn7sUX3B_zbaYJJ1IysaHiMitUrPcino
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20.07.2022 01:14 Ответить
Тьолка яка ніколи не була у зоні бойових дій, яка 4 місяці війни провела в Італії, тепер поїхала лікувати ментальне здоров'я - це дуже смішно
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20.07.2022 07:28 Ответить
Уж непонятно, пока, что они обсуждали.
Но все ещё долго будут обсуждать её соски пуговицы на груди.
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20.07.2022 01:54 Ответить
Почалось велике відмазування дерьмака, який добре тримає зеленських за геніталії.
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20.07.2022 02:13 Ответить
Если вы все думаете, что вот так просто можно послать Елену Зеленскую в Белый дом фоткаться с Байденом, то увы. И уж тем более, никто в США ее не будет слушать, вздумай она задвигать что-то, кроме гуманитарных вопросов.
Это хорошо для Украины, что она там. И выглядит нормально, особенно рядом с соседями.
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20.07.2022 06:06 Ответить
Заклейте Лені скумбрії рота щоб нічого зайвого не ляпнула.
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20.07.2022 06:22 Ответить
Кодломойские просять бабло...
Остальное ...Игорь Валерьевича не цікавить...
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20.07.2022 07:25 Ответить
дурне поїхало в турне.
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20.07.2022 07:25 Ответить
Заголовки газет:
Президент США зустрівся з дружиною самого популярного політика у світі.
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20.07.2022 07:50 Ответить
ні, краще так: дружина найпопулярнішого президента у світі заїхала на вогник до президента Сполучених Штатів
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20.07.2022 14:54 Ответить
Между тем Пентагон запросил рекордный военный бюджет в 820 ярдов лолларов...но потом...решил добавить еще 29 ярдов...каже блогер Юрий Швец...с учетом чрезвычайной ситуации в Украине...
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20.07.2022 08:13 Ответить
Байден захотел скумбрии по 8 грн.?
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20.07.2022 08:17 Ответить
Никогда ещё на столе в Белом Доме не было мороженной скумбрии.
Цена не имеет значения.
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20.07.2022 10:59 Ответить
респект советникам Байдена - Вовика всё глубже насаживают на кукан красивыми краевидами будущего )
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20.07.2022 14:52 Ответить
У вівторок президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прийняли першу леді України Олену Зеленську у Білому домі Джерело:
Прийняли за нормальну ?
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20.07.2022 17:55 Ответить
 
 