Байден принял Елену Зеленскую в Белом доме. ФОТО

Во вторник президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли первую леди Украины Елену Зеленскую в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, обняла Джилл Байден и получила цветы от президента США, который встретил ее автомобиль на улице. После этого две первые леди и делегации двух стран начали переговоры", - говорится в сообщении.

Согласно информации Офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в среду Зеленска должна выступить в Конгрессе США.

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Напомним, в мае Джилл Байден совершила неожиданный визит в Украину, где она встретилась с Еленой Зеленской и посетила школу в Закарпатье, в которой находили убежище перемещенные украинцы.