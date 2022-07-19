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Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі. ФОТО

У вівторок президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прийняли першу леді України Олену Зеленську у Білому домі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі 01

"Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, обійняла Джилл Байден та отримала квіти від президента США, який зустрів її автомобіль на вулиці. Після цього дві перші леді та делегації двох країн розпочали переговори", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі, у середу Зеленська має виступити у Конгресі США.

Також дивіться: Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у травні Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України, де вона зустрілася з Оленою Зеленською та відвідала школу на Закарпатті, в якій знаходили притулок переміщені українці.

Автор: 

Байден Джо (2888) США (23043) Олена Зеленська (252) Байден Джилл (3)


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Топ коментарі
+27
Шоб Вы понимали, Панове - на этой фотке Джилл Байден 71 год. А сколько лет Ленке Скумбии?
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19.07.2022 23:07
+20
Ты уже накушалось скумбрии по 8 гривен, я так понял.
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19.07.2022 23:11
+19
Народ вже дуже радий, що Лєнка не передає позиції Українських Воїнів в кремль...як в 2014-15 роках.....
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19.07.2022 23:19
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Ермака послали видмазувать
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19.07.2022 23:06 Відповісти
Ее послали и она - посол
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19.07.2022 23:07 Відповісти
она - слабосолёного посола
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19.07.2022 23:26 Відповісти
Скумбрія по 8.
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19.07.2022 23:27 Відповісти
маркарова мартышка
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19.07.2022 23:07 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

Російські чиновники заявили про можливість залучення північнокорейських робітників до «облаштування» окупованих територій України.

Москва відновлює стару тему:
як довго світ терпітиме існування не просто росії, а потворної фейкової держави північної кореї?
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19.07.2022 23:07 Відповісти
Шоб Вы понимали, Панове - на этой фотке Джилл Байден 71 год. А сколько лет Ленке Скумбии?
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19.07.2022 23:07 Відповісти
Ты уже накушалось скумбрии по 8 гривен, я так понял.
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19.07.2022 23:11 Відповісти
ну это же даунбасская сиделка в Италии - у неё ников на Цензоре больше чем блох на уличной собаке...
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19.07.2022 23:21 Відповісти
ты иван после бояры такой разпетушённый...?
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19.07.2022 23:38 Відповісти
Лена, ты - типовое руснявое даунбасяо.
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19.07.2022 23:45 Відповісти
русская , "ваши" - это те, которым Ленка Скумбрия сдавала местоположение и перемещения ЗСУ, НГУ и добробатов в 2014?
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20.07.2022 00:02 Відповісти
русская, так шо насчет работы Ленки Скумбрии на твоих братух-дикарей?
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20.07.2022 00:20 Відповісти
русская, твое ....шо?
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20.07.2022 00:48 Відповісти
закрой рот сепаратистка - тебя здесь Италленну многие знают...
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19.07.2022 23:49 Відповісти
Так вона сама на скумбрію по 8 попала. Слово не горобець
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19.07.2022 23:11 Відповісти
Знов Ленка обізвалась з Макаронії.
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19.07.2022 23:15 Відповісти
сиделка - какой уже это у тебя ник на Цензоре...?
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19.07.2022 23:23 Відповісти
а котра з тих двох (що зліва) лєнка?
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19.07.2022 23:10 Відповісти
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19.07.2022 23:12 Відповісти
Меланья была все равно лучше всех этих кобыл
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19.07.2022 23:28 Відповісти
Так Меланья - славянка, в отличие от этих трех.
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19.07.2022 23:32 Відповісти
Перша леді повинна бути з народам ,а не несе її все далі і далі від війни. Що вона може сказати там і навіщо цей візит за кошти України.
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19.07.2022 23:08 Відповісти
Народ вже дуже радий, що Лєнка не передає позиції Українських Воїнів в кремль...як в 2014-15 роках.....
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19.07.2022 23:19 Відповісти
Що там Маркарова робить? Мало тут розікрала власності банків?
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19.07.2022 23:11 Відповісти
Скільки вона заплатила щоб зустрітися з ним заради селфі?
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19.07.2022 23:13 Відповісти
Не вона заплатила, а ми.
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19.07.2022 23:39 Відповісти
Супер нелепое представительство страны: маркарова--зеленого понятия не имеющая в дипломатии, и ленка-скумбрия --блеклая, неуместная, никакая...
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19.07.2022 23:15 Відповісти
Зато по 8 и .
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19.07.2022 23:25 Відповісти
Как по мне, на этой фотке только два персонажа, к которым я отношусь с симпатией и уважением - два морпеха поручь с прапорами.
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19.07.2022 23:21 Відповісти
ШО ЗА ПУГОВИЦЫ !?)
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19.07.2022 23:22 Відповісти
Ахаха, реально кто придумал пуговицы эти влепить на груди прямо) выглядят как соски. Так модно сейчас?)
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20.07.2022 00:31 Відповісти
По периметру...
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19.07.2022 23:29 Відповісти
маркарову до сих пор не приняли как посла?
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19.07.2022 23:23 Відповісти
Це все класно, і навіть, корисно для України.

Але, вибачте, а хтось бачив Олену Зе на вулицях Бучі чи Ірпеня? Там де ходять усі політики Європи, як-то, наприклад, Борис Джонсон, і багато хто інший?

Певен, що ні! Бо задовго до початку повномасштабної війни Зе вивіз "своїх" за кордон. А нам всім запропонував готуватись до "шашличків"
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19.07.2022 23:24 Відповісти
О! Зелений! А скажи, де була Олена Зеленська о 5тій ранку 24 лютого?

Чи не за кордоном, часом???
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19.07.2022 23:28 Відповісти
Чи може є якесь відео з нею в Україні, після 24го?
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19.07.2022 23:29 Відповісти
походу, дорослі будуть метикувати, як витягти непевну дитину з поганої компанії, щоб безболісно для неї та Держави, бо стабільність та нерви у Верховного - нівпзду..(
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19.07.2022 23:27 Відповісти
Ленка, передай своему дураку что он уже всех ******, наперсточник херов!
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19.07.2022 23:27 Відповісти
Боже, бідний Байден!
Вимушений зустрічатися з таким сміттям!
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19.07.2022 23:27 Відповісти
Кто ей одежду дизайнерскую впаривает? По традиции, подруга детства из Кривого Рога?
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19.07.2022 23:47 Відповісти
таке враження, що єрмак тримає зелю в заручниках, якщо скумбрію послали до Байдена або більш правдива версія - жаліється, гроші клянчить на чергове крадівництво
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19.07.2022 23:50 Відповісти
Это який же?
Зебилы ангелами станут???
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20.07.2022 00:00 Відповісти
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, который Елена Зеленская разместила в 2014 г. на своей странице в Facebook

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского, Елену Зеленскую, в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск."Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/
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20.07.2022 00:04 Відповісти
"И куда же они попали? Неработающая ферма, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры. Вот такие мишени у российских крылатых ракет." чем не корректировка ?
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20.07.2022 00:11 Відповісти
Вот ви уроди!!!
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20.07.2022 00:42 Відповісти
Взяли в заручниці. Вимагають звільнення Єрмака, а буба з передсердя позвільняв купу співучасників свого угруповання. Тому що тупе.
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20.07.2022 00:59 Відповісти
Перекладайте правильно! ленка туди прийхала на лікування, а не на перемовини. Які перемовини с хворою людиною?https://www.facebook.com/myroslava.gongadze/posts/pfbid02qX7CUsm5VxBiJ4Lz7Uu3tVoqg9UrBeRNNcu2gAu49VCCLdmkyW9suETbjv8YAWXhl?comment_id=720305132402109&notif_id=1658258439426458&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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20.07.2022 01:10 Відповісти
Перекладайте вірно:

Jill Biden pledges mental health help to Ukrainian first lady - « Джил Байден зобов'язалась допомогти з ментальним здоров'ям першій леді України» - Ленка прийхала лікувати свое психічно здоровя. Які перемовини?

https://thehill.com/homenews/3566110-jill-biden-pledges-mental-health-help-to-ukrainian-first-lady/?fbclid=IwAR1FzYW4O7IAra736dzaCdnaoS8Bn7sUX3B_zbaYJJ1IysaHiMitUrPcino
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20.07.2022 01:14 Відповісти
Тьолка яка ніколи не була у зоні бойових дій, яка 4 місяці війни провела в Італії, тепер поїхала лікувати ментальне здоров'я - це дуже смішно
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20.07.2022 07:28 Відповісти
Уж непонятно, пока, что они обсуждали.
Но все ещё долго будут обсуждать её соски пуговицы на груди.
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20.07.2022 01:54 Відповісти
Почалось велике відмазування дерьмака, який добре тримає зеленських за геніталії.
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20.07.2022 02:13 Відповісти
Если вы все думаете, что вот так просто можно послать Елену Зеленскую в Белый дом фоткаться с Байденом, то увы. И уж тем более, никто в США ее не будет слушать, вздумай она задвигать что-то, кроме гуманитарных вопросов.
Это хорошо для Украины, что она там. И выглядит нормально, особенно рядом с соседями.
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20.07.2022 06:06 Відповісти
Заклейте Лені скумбрії рота щоб нічого зайвого не ляпнула.
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20.07.2022 06:22 Відповісти
Кодломойские просять бабло...
Остальное ...Игорь Валерьевича не цікавить...
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20.07.2022 07:25 Відповісти
дурне поїхало в турне.
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20.07.2022 07:25 Відповісти
Заголовки газет:
Президент США зустрівся з дружиною самого популярного політика у світі.
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20.07.2022 07:50 Відповісти
ні, краще так: дружина найпопулярнішого президента у світі заїхала на вогник до президента Сполучених Штатів
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20.07.2022 14:54 Відповісти
Между тем Пентагон запросил рекордный военный бюджет в 820 ярдов лолларов...но потом...решил добавить еще 29 ярдов...каже блогер Юрий Швец...с учетом чрезвычайной ситуации в Украине...
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20.07.2022 08:13 Відповісти
Байден захотел скумбрии по 8 грн.?
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20.07.2022 08:17 Відповісти
Никогда ещё на столе в Белом Доме не было мороженной скумбрии.
Цена не имеет значения.
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20.07.2022 10:59 Відповісти
респект советникам Байдена - Вовика всё глубже насаживают на кукан красивыми краевидами будущего )
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20.07.2022 14:52 Відповісти
У вівторок президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прийняли першу леді України Олену Зеленську у Білому домі Джерело:
Прийняли за нормальну ?
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20.07.2022 17:55 Відповісти
 
 