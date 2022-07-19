Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі. ФОТО

У вівторок президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прийняли першу леді України Олену Зеленську у Білому домі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, обійняла Джилл Байден та отримала квіти від президента США, який зустрів її автомобіль на вулиці. Після цього дві перші леді та делегації двох країн розпочали переговори", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі, у середу Зеленська має виступити у Конгресі США.

Також дивіться: Зеленська відвідала з візитом США, де зустрілася з держсекретарем Блінкеном та говорила про потреби України в боротьбі з агресією РФ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у травні Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України, де вона зустрілася з Оленою Зеленською та відвідала школу на Закарпатті, в якій знаходили притулок переміщені українці.