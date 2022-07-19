Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі. ФОТО
У вівторок президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прийняли першу леді України Олену Зеленську у Білому домі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, обійняла Джилл Байден та отримала квіти від президента США, який зустрів її автомобіль на вулиці. Після цього дві перші леді та делегації двох країн розпочали переговори", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією офісу спікера Палати представників Ненсі Пелосі, у середу Зеленська має виступити у Конгресі США.
Нагадаємо, у травні Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України, де вона зустрілася з Оленою Зеленською та відвідала школу на Закарпатті, в якій знаходили притулок переміщені українці.
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Російські чиновники заявили про можливість залучення північнокорейських робітників до «облаштування» окупованих територій України.
Москва відновлює стару тему:
як довго світ терпітиме існування не просто росії, а потворної фейкової держави північної кореї?
Але, вибачте, а хтось бачив Олену Зе на вулицях Бучі чи Ірпеня? Там де ходять усі політики Європи, як-то, наприклад, Борис Джонсон, і багато хто інший?
Певен, що ні! Бо задовго до початку повномасштабної війни Зе вивіз "своїх" за кордон. А нам всім запропонував готуватись до "шашличків"
Чи не за кордоном, часом???
Вимушений зустрічатися з таким сміттям!
Зебилы ангелами станут???
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского, Елену Зеленскую, в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск."Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайте "Миротворца".Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/
Jill Biden pledges mental health help to Ukrainian first lady - « Джил Байден зобов'язалась допомогти з ментальним здоров'ям першій леді України» - Ленка прийхала лікувати свое психічно здоровя. Які перемовини?
https://thehill.com/homenews/3566110-jill-biden-pledges-mental-health-help-to-ukrainian-first-lady/?fbclid=IwAR1FzYW4O7IAra736dzaCdnaoS8Bn7sUX3B_zbaYJJ1IysaHiMitUrPcino
Но все ещё долго будут обсуждать её
соскипуговицы на груди.
Это хорошо для Украины, что она там. И выглядит нормально, особенно рядом с соседями.
Остальное ...Игорь Валерьевича не цікавить...
Президент США зустрівся з дружиною самого популярного політика у світі.
Цена не имеет значения.
Прийняли за нормальну ?