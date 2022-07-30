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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Евакуація обов'язкова, - Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області

зеленський

Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

Там (на Донбасі - ред.) сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно потрібно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені", - сказав він.

Президент наголосив, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває у зоні бойових дій на Донбасі та переконувати їх у необхідності виїзду.

"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога. Потрібне лише рішення від самих людей. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми будемо використовувати будь-яку можливість", - сказав Зеленський.

Також читайте: Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) евакуація (2321) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+35
Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Джерело:

Де ж ти **** був раніше, коли твій Буданов не помітив 150к орків на кордонах готових наступати. Маринув м'ясо на шашлики чи пакував бабло в "зелені" валізки для Скумбрії, щоб встигла вивезти.
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30.07.2022 23:39
+30
"Повірте мені"
театр боевых действий, туда сюда, логика действий и тд

Говоришь мб и верные слова, так и будет, но более чем пиар, это тебе не зачтется.
Слишком много ты нагреб минусов.
У нас минуса дикие на передке а суд списывает долги с Бени...
Это если б не хуже чем Дебальцево и панамские офшоры...
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30.07.2022 23:36
+28
Вова дебільний.. шов би ти на *** ермака.. В Донецькій області одні ждуни залишились.. З 24 лютого там не одного цілого міста чи селща не залишилось. Бо к обіцяним тобою шашликам майським готувалися. Яка ж ти гніда вова..
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30.07.2022 23:44
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... Повірте мені... Таке вже було...
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30.07.2022 23:34 Відповісти
По оманському договору зняти міни і здати тепер і донецьк?
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31.07.2022 06:26 Відповісти
Ну что 73 процента, озознаете ли вы сейчас ширину и глубину звездица, который вы сделали вместе?
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31.07.2022 07:22 Відповісти
На шашлики, чи з холодцем і бутильом воляри в гості?
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30.07.2022 23:34 Відповісти
хотят все ордило спасти
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30.07.2022 23:35 Відповісти
Тобі повірить - себе надурить. Лафет - помниш, як ти рулив та вже дурив простий люд... Дурак ти Вова...
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30.07.2022 23:35 Відповісти
"Повірте мені"
театр боевых действий, туда сюда, логика действий и тд

Говоришь мб и верные слова, так и будет, но более чем пиар, это тебе не зачтется.
Слишком много ты нагреб минусов.
У нас минуса дикие на передке а суд списывает долги с Бени...
Это если б не хуже чем Дебальцево и панамские офшоры...
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30.07.2022 23:36 Відповісти
Краще запізно ніж ніколи. Евакуація дійсно потрібна.
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31.07.2022 02:00 Відповісти
Хотят вавнить калбас потому шо ещё и не начинали...
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30.07.2022 23:36 Відповісти
Дєрьмака і Шарапова потрібно евакуювати з ОП до слідчого Лук'янівського ізолятора, поки за ними ФБР не приїхало. Залишили бійців на передовій без захисту, зв'язку, засобів застереження - все західне спорядження вже на OLX
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30.07.2022 23:37 Відповісти
Шо, і хаймерси? Не може бути
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30.07.2022 23:39 Відповісти
Підтверджую,немає *****,навіть планшетів,все на волонтерах,або за свій рахунок.
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30.07.2022 23:48 Відповісти
Негатив недопустим в слове Укроп
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31.07.2022 08:29 Відповісти
Електорат скликає, стопудово
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30.07.2022 23:38 Відповісти
В діючого Президента є підтримка по всій Україні . І громадяни проголосують за нього і в 2024 році .
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31.07.2022 00:40 Відповісти
не скавчи пердло дуркаш,гарно лизати зраднику? га дуркаш,в 24 му хай надіється на 15ку а не довічне
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31.07.2022 01:11 Відповісти
Процентов 5
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31.07.2022 07:15 Відповісти
готовятся к сдаче донецкой области?
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30.07.2022 23:39 Відповісти
типа того. Приглашает всех на шашлыки во Львов и Франковск, впереди еще 610 дней праздника. Еще поржом.
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30.07.2022 23:46 Відповісти
Територія Західної України ще не окацаплена, приїжджайте запроданці та допоможіть суперЗе!беням із вивченням есперанто та голосуваннямволеизвержениям за довбодятлів.
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31.07.2022 10:36 Відповісти
Скорее всего да. Хотят слить. Скажет, нам люди важнее, чем Донбасс.
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31.07.2022 00:57 Відповісти
Ну это еще уметь надо- выполнять оманские договорняки так, чтоб сильно не палиться..
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31.07.2022 05:14 Відповісти
Ермак подмял под себя все ветки власти и силовые структуры. Оппозицию отключили от телеэфира. Они уже не боятся никого, пофиг, что палятся.
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01.08.2022 10:50 Відповісти
Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Джерело:

Де ж ти **** був раніше, коли твій Буданов не помітив 150к орків на кордонах готових наступати. Маринув м'ясо на шашлики чи пакував бабло в "зелені" валізки для Скумбрії, щоб встигла вивезти.
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30.07.2022 23:39 Відповісти
А ти де був? Сподіваюсь під військоматом?
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31.07.2022 00:07 Відповісти
буданова для этого и поселили с фсбэшником гогишвили -чтобы он не заметил
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31.07.2022 00:28 Відповісти
та допомагаєте що повертаються у окуповану луганську область! жити нема де, платити за житло нема чим, зате безхатченків на фронт легше відправити....за кордон не випускають... Мабуть по плану таки сдадуть донбас увесь....
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30.07.2022 23:41 Відповісти
Це ти тролику про тих пишеш що сидячи п"ять місяців на шиї у волонтерів не можуть спромогтися навіть посуд після того як пожерли помити , прибрати після себе ; про тих хто розікрав по школах не тільки речі місцевих школярів а навіть наочні посібники ; чи про тих хто добравшися у Європу нас там перед усім світом соромить своєю поведінкою ? Якщо про них - тоді дійсно таким місце саме у лугандонії (( Не випускають , бачте , їх за кордон (( кого не випускають - тебе особисто з дідом , бабою і дітьми чи твого бугая - парувальника ? Так твоєму бугаєві і потрібно - нехай іде хоч окопи допомагає ЗСУ копати та бліндажі споруджувати а то вся Україна за них воюй і життя віддавай а вони своїм табором циганським у Європу жир нагулювати (( а хрен тобі на всю пику , у мене вже двоє з рідні там каліками стали , а ви , гнидюки , у нас сидячи своє лайно лінуєтеся в унітаз навалити , як кацапня - серете де припекло ((
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31.07.2022 01:24 Відповісти
Волонтери далеко не всім допомогають. На 8 мильонів ВПО їх не вистачає. Більшість сама намагається вижити. Але не у всіх виходить.
І не ображає нормальних освічених людей, Європа теж вже не рада будь-яким переселенцям з України. Втомилися від війни, ага.
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01.08.2022 10:58 Відповісти
я б виїхав. мене би точьно відфільтрували. Мені щастить шо до мене вони вже не дійдуть. А погані проросійської яка зіллє за 5 сек вистачяє. Притихла сволота. Жде господарів.
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30.07.2022 23:41 Відповісти
Зеля у нас щедрий, коли Херсон подарував Ху*лу, а подарунки так просто не повертають..
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30.07.2022 23:50 Відповісти
повернемо все. Не одразу. То ж діячі разні мелять ***** шо до кінця року вирішиться. Особисто я розумію шо це треба декілька років.
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30.07.2022 23:51 Відповісти
Так рашисти ж анексують усе зазоплене і що, війну їм хтось об'явить? Тут он спонсором тероризму визнати бояться.
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30.07.2022 23:54 Відповісти
для чого шось об'являть. Ми військово повільно і упевнено все повернемо. З Кримом.
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31.07.2022 00:10 Відповісти
маємо повне моральне право.
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31.07.2022 00:11 Відповісти
не треба тільки миритись домовлятись і заморожувати. Шоб не розморожувати. Ніяких перемовин доки усе не повернемо.
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31.07.2022 00:14 Відповісти
Так в том же и проблема- военные ценой своей жизни пытаются возвратить то, что власть просрала, а власть им в этом еще и мешает. И запад еще подгавкивает некоторые до сих пор- не загоняйте россию в угол, ууу как страшно будет.
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31.07.2022 05:18 Відповісти
а ты уже успел и харьков в своем всплеске зрадофильства слить?
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30.07.2022 23:55 Відповісти
Вова дебільний.. шов би ти на *** ермака.. В Донецькій області одні ждуни залишились.. З 24 лютого там не одного цілого міста чи селща не залишилось. Бо к обіцяним тобою шашликам майським готувалися. Яка ж ти гніда вова..
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30.07.2022 23:44 Відповісти
в Марiуплi вiн залiзних воїнiв знищив. Херсон його назначенцi сдали. а свiй "дамбасский" електорат вивозить в обов'язковому порядку. "думай-те!"(с)
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31.07.2022 00:03 Відповісти
Та ні, його лохтлорат потихеньку звалює за кордон. І тут довбойоби славлять Невтікача.
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31.07.2022 01:00 Відповісти
Здохни
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30.07.2022 23:45 Відповісти
Шашлики всьо, відміняються?
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30.07.2022 23:49 Відповісти
I шо,iнвестицii уже по)(?Панiка не очiкуЭться?
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31.07.2022 00:57 Відповісти
1 июня 2021, 01:09

В России впервые вводятся требования к ПВР и эвакуации населения при ЧС

В том числе в национальном стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, а также способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Требования к эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях и пунктам временного размещения (ПВР) впервые вступают в действие в России 1 июня. Они прописаны в национальном стандарте, разработанном Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и утвержденном Росстандартом.

Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, ГОСТ устанавливает основные положения, связанные с эвакуацией населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и так далее.

Из документа следует, что эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро, электромобилями, вагонами, самолетами, грузовиками и самосвалами. ГОСТ установил нормы посадки для того или иного вида транспорта. Так, одним вагоном электропоезда можно эвакуировать 200-250 человек, общим железнодорожным вагоном до 150 человек, купейным до 100 человек, грузовым также до 100 человек. 25-местный автобус можно использовать для эвакуации 40 человек, грузовой автомобиль - 20 человек, самосвал - до 15 человек. "Общее время на дорогу на объект и обратно 4-5 часов", - уточняется в документе. ГОСТ также содержит иные требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 кв. м на человека, на 1 тыс. человек необходимо иметь семь банных и 10 койко-мест в больнице.
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30.07.2022 23:52 Відповісти
Чому ж ти не казав цього коли почалось вторгнення, а свою рідню відправив подалі?
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30.07.2022 23:58 Відповісти
Що робити з тваринами, худобою... ?
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31.07.2022 00:02 Відповісти
З фермерським обладнанням, рибою у ставках, фермами, заводами? Про це хтось подумав, чи там нема чим думати?
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31.07.2022 00:05 Відповісти
Їм *****
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31.07.2022 00:45 Відповісти
подарить кацам
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31.07.2022 01:31 Відповісти
Вивозити, якщо неможливо вивезти то знищувати. Все легко
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31.07.2022 02:21 Відповісти
Знищувати тварин-це так просто?Ви думаєте,на таке рука підніметься?Ми не виродки кацапські. Пліснявому кловану все в рожевому світлі-Оман,шашлики,"нє мєшайте інвєстіціям",велике крадівницьво.А те,що за тим всім стоять долі мілйонів українців,їх життя,побут-то для нього все було "по приколу". Тому всі оці призиви до евакуації,то вже як мертвому припарка-час втрачено,ресурси не підготовлені,виробництва,техніка,тварини не вивезені зазадалегідь в більш-менш безпечні регіони.До початку великої війни то треба було робити,а не нагло брехати народу,і гавкати на розвідки світу,що попереджали Зелю ще з осені
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31.07.2022 09:24 Відповісти
"сойдемся где то посередине" https://youtu.be/dE8fUyS4Dd8?t=45 говорило оно ... похоже, так и есть.
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31.07.2022 00:09 Відповісти
Читаю та дивуюсь- скільки ж тут с@к, сидячи жопами вдома, - все і всіх критикують. А на фронт- ні? Хай інші воюють? Які ж ви мерзотні. .не чоловіки, тля якась
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31.07.2022 00:10 Відповісти
где то так и есть. а! шас ещё набегут - начнут - чого не на мови. все как и всегда.
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31.07.2022 00:15 Відповісти
На Півдні збирається справжня Темрява...👇

https://www.facebook.com/ahmenid?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=-UC%2CP-R Костянтин Машовець

https://www.facebook.com/ahmenid/posts/pfbid0cpAYK2JZtXvH3ChNJ5wbfxWYDNHtfWeE1eBsgGQPVSpFRceCa3JonwUJg7Wj8go6l?__cft__[0]=AZUgrlFEruNo1Fv-9BuYcoky6pSmOPhL7XD0sl8_ZGAOpCS9sqwfNuTBlkItCOgHdO90QuaV7r39twtS-C3xapNGh0ZV8XsGrqMDLRRI5eDMmPEh5bNfZscEO7mGZLEDgQMGHfztX5Zgy__4f9R4TtRBxSYL-3C3rz3TKwKrTCO5rA&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Поточна інформація...

Почнемо з приємного.

На Ізюмському напрямку, передові підрозділи Сил оборони України не тільки зупинили просування противника північно-західніше, північніше та північно-східніше Слов'янська, а й місцям примусили його до відходу. Де, як і коли.... я звісно, писати не буду через зрозумілі причини, але скажу, що ситуація у цьому районі, останнім часом, на тактичному рівні складається для противника достатньо "цікаво". Його найпотужніше угрупування військ, націлене на Слов'янський укріплений район Сил оборони України, судячи зі всього, "доперегрупувалося" вже до того, що його окремі передові підрозділи цілком можуть бути найближчим часом розгромлені вщент... Причому, це не перебільшення.

Більш детально про ситуацію на Ізюмському напрямку поговоримо іншим разом, але одно можно сказати за неї точно вже зараз - протягом тиждня, що минув, противник так й не спромігся тут просунутись бодай на 1 км.. Більше того, був вимушений на тактичному рівні відійти на низці ділянок.

Тепер, щодо Півдня.

Протягом останніх 3-х діб за БТГр-ми російських повітряно-десантних військ (пдв), які ВЖЕ прослідували на Херсонсько - Бериславський плацдарм у склад угрупування "Юг", усі автомобільні та залізничні комунікації противника в Запоріжський, Херсонській, Донецький областях, на півострові Крим та у Ростовській області росії нині просто "забиті" військами армій СхВО, які зараз активно переміщуються у Південу операційну зону.

Основна маса залізничних ешелонів пересуваються через Керч та Джанкой на дві основних станції розвантаження для Херсонського та Запоріжського напрямків, відповідно - Брилівка та Сокологірне...

На автомобільній дорозі М-14 по дирекції Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Нова Каховка колони військ СхВО також пруть одна за одною, майже безперервно...

Обсяг та темпи переміщення живої сили, ОВТ, матеріальних засобів та предметів матеріально-технічного забезпечення такий, що комунікації просто не витримують. А їхня реальна пропускна здатність, судячи зі всього, просто уповільнює увесь цей процес, вибиваючи його з встановленого російським військовим командуванням графіку.

Так, наприклад, російська дирекція Кримського мосту була вимушена на півдоби відмінити перемищення через залізничний міст будь-яких цивільних поїздів, через необхідність пропустити через нього у належний час та у належній кількості військові ешелони... І це явно, не "штатна ситуація"...

Таким чином...

Угрупування військ противника, яке зараз створює російське військове командування шляхомом стратегічного перегруппування своїх сил та засобів у Південій операційній зоні, з резерву та інших операційних зон та напрямків, все більше набуває достатньо характерних ознак і яскраво виражених, чітких абрисів та особливостей...

Як я й передбачав, основу цього угрупування будуть становити війська Східного військового округу зс рф. Наприклад, протягом останніх 2-х днів тут "сплила", хто би ви думали? Вірно - 35-а загальновійськова армія СхВО, сумно відома на весь світ "яскравими подвигами" своїх військовиків під Києвом...

Ага, це ті самі... з награбованими пралками, шуруповертами, собачими будками та жіночою білизною, які ПЕРШИМИ серед російських військовиків "прославилися" по всьому світу вбивствами, згвалтуваннями та катуваннями мирного населення, мародерством та грабунком. Так би мовити, дуже типові представники нинішнього російського "глибиного" суспільства...

У кількості до 10 -12-и БТГр\ТГр (тобто майже усім складом тих військ, яке 35-а "армія" змогла виставити для участі в так званій "сво") ця банда ВЖЕ прибула зі складу угрупування "Изюм" в оперативні тили угрупування "Юг" (район Софіївка - Горностаївка - Кривий Ріг - Воскресенське). В тому числі, й справжня "зірка" цього сонму вбивць, катів, гвалтівників та мародерів - 64-а окрема мотострілецька бригада, відома своїми "подвигами" у трикутнику Буча - Ірпінь - Гостомель.

Загалом, окрім неї тут зібрались батальонно-тактичні та тактичні групи зі складу 38-ї мсбр, 69-ї "казачьей" обрп, 107-ї рбр, 165-ї абр та 71-ї зрбр. Навіть 82-й ремонтно-відновлювальний батальон та "медичну тактичну" групу вони також притягнули з собою...

Окрім цього, варто також відзначити, що у "смугу відповідальності" Херсонського та Мелітопольского угрупувань військ противника нині перекидаються не тільки війська 35-ї ЗВА, а й 5-ї та 36-ї армій СхВО частково й 29-ї ЗВА, а також цілий ряд частин та підрозділів окружного підпорядкування дуже характерного призначення. Наприклад, "старі знайомі" по наступу на Попасну "відновленні та доукомплектовані" БТГр-и 40-ї та 155-ї обрмп тоф-а, а також підрозділи зі складу 68-го АК та 104-ї обру округу.

Чесно кажучи, я сьогодні ще не готовий одностайно сказати, хто об'єднає "під своїм скіпетером" усю Південу операційну зону (тобто, усі 3 напрямки - Миколаївський, Криворіжский та Запоріжский) - командні струтктури східного чи південого військових округів зс рф. Адже очевидно, що розгортання у зоні відповідальності південого військового округу угрупування військ, співставного, або навіть перевищуючого його угрупування за обсягами, потребуватиме якогось "єдіноначалія". Навіть з міркувань елементарної потреби в узгодженні дій та налагодження взаємодії у середині цього конгломерату...

Однак, одно я бачу точно - якщо згадати, що тут також розгорнуті частини та з'єднананя 49-ї, 58-ї ЗВА та 22-го АК південого округу, то сьогодні цілком можливо дійти до висновку про те, що російське військове командування проводить оперативне розгортання в цій зоні, мабуть самого потужного оперативного угрупування своїх військ з самого моменту масованого вторгнення рф в Україну...

Особисто для мене, наприклад, переміщення та застосування саме 35-ї загально-військової армії Східного військового округу зс рф, у цьому сенсі, є своєрідним маркером, показником того - куди саме прикута в даний момент увага їхнього генштабу... Не знаю чому, но "московські стратеХі" відчувають саме до цього об'єднання військ якийсь хворобливий потяг...

Пригадайте, перший наступ на Київ, головний напрямок - саме 35-а армія була основою того угрупування військ, яке прорвалося наближче до Київа. Потім недовге "відновлення" і знову головний напрямок, саме вістря - Ізюм. І знову тут з'являється саме 35-а армія... причому, з її появою ситуація там загострилась дуже суттєво. І ось тепер - Херсонські степи північніше кримських перешійків...

Не думаю, що це випадково "так склалося", або "соУпадєніє".

Чесно, я не знаю... чого саме цю армію російське військове командування пхає постійно у свої "головні наступи"... Може вона якась спеціалізована, може в ній якісь особливі військовослужбовці, які здатні не тільки вбивати, гвалтувати та катувати... а й ефективно і успішно наступати. Мені то невідомо...

Не знаю... але під час першої фази вторгнення саме 35-а армія у порівнянні з іншими угрупуваннями російських військ, наприклад 1-ї ТА чи 20-ї ЗВА, демонстрували найбільш високий рівень адекватності сприйняття ситуації та агресивності у наступі. Так само ії БТГр-и відзначалися й під Ізюмом...

І стосовно того, що "наступ, який вісить на трьох зруйнованих\напівзруйнованих мостах... неможливий"... пропоную ознайомитись із слідоючою інформацією.

Задля того, щоб забезпечити перекидання ДОДАТКОВИХ сил та засобів у "зону відповідаольності" свого угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку, та після ураження Антонівського мосту Силами оборони України противник навів понтонну переправу через р. Дніпро у районі н.п. Львове.

Більше того, водночас у районі Дар'ївки командування військ противника просто ДЕМОНТУВАЛО понтонну переправу через р. Інгулець, бо йому вдалося ВІДНОВИТИ міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами.

В свою чергу, 28 липня ц.р. противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ у напрямку Веселе - зап. Широка Балка - імовірно Чарівне.

А ви й надалі вважайте... що "святий Хаймерс" у компанії із "святим Екскалібуром" зупинять ці орди...

Підсумок...

На Півдні збирається справжня Темрява...

Для ведення ефективної оборони, навіть нехай на оперативному чи оперативно-тактичному рівні того всього ЗАБАГАТО...

Комбінація з 35-ї, 36-ї та 5-ї ЗВА східного військового округу та 2-х армій (49-ї та 5
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31.07.2022 00:12 Відповісти
Та через день новини типу: ворог частково покращів свої позиції.
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31.07.2022 00:28 Відповісти
Так що, усьо пропало?
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31.07.2022 09:50 Відповісти
Одні вже тобі повірили. Це обмін, ви свою роботу зробили.... Тобі-маріонетці коломойского - віри немає!
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31.07.2022 00:27 Відповісти
Маріонетка Коломойського позбавила того ж таки Коломойського українського громадянства . Навіщо ? Бо так маріонетці наказав Коломойський.
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31.07.2022 00:47 Відповісти
не лижи дуркаш
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31.07.2022 01:33 Відповісти
Нет никакого Указа! Если он не обнародован в прессе не меет законной силы, а раз не то и нихрена нет
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31.07.2022 07:19 Відповісти
Обов'язкова євакуація - це добре, але одночасно потрібно проводити:
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Інтернування- затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства. Застосовується до практики під час війни для запобігання інтервенції збройних формувань воюючих сторін на територію нейтральної держави (згідно з Другою Гаазькою Конвенцією 1899 і 1907 рр).
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31.07.2022 00:29 Відповісти
Всі ці гниди з 95 го кварталу знають же що жаба завербований фсб, знають і мовчать, тому всі і за кордоном сидять
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31.07.2022 00:31 Відповісти
Ми хочемо довести всьому світу, що можна перемогти зі зрадниками на чолі.
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31.07.2022 07:40 Відповісти
Украина может выключить свет и воду и газ и т.д. на оккупированных территориях??? это врагу добавит много проблем!
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31.07.2022 00:32 Відповісти
нарешті зрозуміли, що потрібно рятувати:

1. Техніку, щоб не таскали комбайни в Чечню та Крим і тролейбуси в тил ордло

2. Рятувати всіх людей, наш генофонд, щоб вони їх не депортували за Урал чи просто не перебили

3. Рятувати все, що можно вивезти, щоб не було ніяких тимчасових здобутків та ресурсів (окрім землі і того, що ще росте)

Інакше вдовгу ми не витримаємо. Ми вже втратили 20% всього через те, що зробили це раніше.
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31.07.2022 00:33 Відповісти
Рятувати всіх людей, наш генофонд... Ти придурок чи зебіл придуркуватий?
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31.07.2022 10:45 Відповісти
Не зрозумів, це що означає -
ЗСУ збираються відступати з Донецької?
Саме тоді, коли Рашка перекидає армії з Донбасу під Херсон?!
Хто бреше?
Хто мутить?
Чего чекати?
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31.07.2022 00:37 Відповісти
Надо зробити вигляд, що Одессу ніхто не здає.
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31.07.2022 07:42 Відповісти
Москалі не зупиняться на Донбасі.Це ж видно по захоплених територіях.
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31.07.2022 00:40 Відповісти
Я так понимаю дальше сдавать территории собираются!
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31.07.2022 00:44 Відповісти
"...евакуація обов'язкова..."...Як же все сьогодні просто у земаніпуляторів - "взяв і евакуювася"!!!

Чому ж ти зе ігнорив до 24го цей посил про евакуацію?! Твоє ігнорування "щоб не було паніки" призвело до того, що орки спокійно заїхали в Україну, а потім почали знищувати українців!

Чому ти до 24го всіх українців закликав на шашлики і запевняв всіх, що Захід перебільшує війну і ані слова про "евакуцію"?!

Чому у моє місто зайшли орки як на параді о 13й годині, а нам не було чим захищатися бо зброї для ТРО не було?! А потім прийшлоя домовлятися про так звані "зелені коридори", якими навіть не всі змогли виїхати (дето взагалі безвісті пропав)!!!
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31.07.2022 00:49 Відповісти
зекоманда сильно відстає від москальського графіку 'схаждєнія пасєрєдінє'! ось луганську область вже 'евакуювали' і.... втратили. на черзі донецька.

добре, що зекоманда такі ж рукосраки, як і кацапи і в них НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ!
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31.07.2022 01:10 Відповісти
Мені важко зрозуміти дорослих,які тримають дітей під обстрілами. Добре, тобі на своє життя начхати,але ж ти відповідальних за тих, хто не може поки сам прийняти рішення. І всі ці слова "куди я поїду" - маячня. В нас так сиділи в селі до останнього. Ховались по погребах. Але були випадки, коли погреб ставав могилою. А потім виїзджали майже всі. І інваліди, і не інваліди. Хто в садочках жив тимчасово, хто до родичів, хто в готелях безкоштовно. Але ж головне - вберегли життя. І правильно зробили. Поки живеш, є надія і варіанти.
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31.07.2022 01:31 Відповісти
Это пока ты молодой и здоровый. Кому ты нужен в эвакуации без денег и здоровья?
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31.07.2022 03:39 Відповісти
Харьков и Николаев - приготовиться! И главное помните "мы поможем..." Лично я, до сих пор преЗЕдентскими шашлыками "обжираюсь"!. Каждый день.
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31.07.2022 03:36 Відповісти
на какие средства люди будут жить? На те 2200 что ты заплатишь через 1.5-2 месяца? Где люди будут жить? По селам? А там работы нет. Да ее уже и в городах найти сложно. Готовиться к эвакуации надо было год назад. Хоть временные городки строить. А теперь куда такому количеству людей?
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31.07.2022 06:59 Відповісти
Тоді було не на часі. А зараз самий раз евакуація в московію.
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31.07.2022 07:37 Відповісти
У Верещук, коли вивозять до московії теж назвається евакуацією.
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31.07.2022 07:36 Відповісти
Я читал как русские окверняли могилу Канта в Кёнигсберге. Понммаю что ещё рано, но кто то ещё задумывался что будет с могилами всяких моторол, захарченко и подобного мусора?
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31.07.2022 07:56 Відповісти
**** тебе верить - себя не уважать
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31.07.2022 10:12 Відповісти
зате, поважати вибір 73% волеизверженцев, що доповзли до дільниць у стані передчуття іржання...
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31.07.2022 10:52 Відповісти
 
 