Евакуація обов'язкова, - Зеленський закликав людей виїжджати з Донецької області
Український уряд зобов'язав мешканців Донецької області евакуюватися. Людей забезпечать повним супроводом і допомогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.
Там (на Донбасі - ред.) сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей. Багато хто відмовляється виїхати, але це дійсно потрібно зробити, це рішення все одно доведеться приймати. Повірте мені", - сказав він.
Президент наголосив, що чим більше мешканців виїдуть з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити. Він закликав українців говорити з тими, хто перебуває у зоні бойових дій на Донбасі та переконувати їх у необхідності виїзду.
"Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується, повне супроводження, повна допомога. Потрібне лише рішення від самих людей. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія, для нас кожне життя має значення, тому ми будемо використовувати будь-яку можливість", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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театр боевых действий, туда сюда, логика действий и тд
Говоришь мб и верные слова, так и будет, но более чем пиар, это тебе не зачтется.
Слишком много ты нагреб минусов.
У нас минуса дикие на передке а суд списывает долги с Бени...
Это если б не хуже чем Дебальцево и панамские офшоры...
голосуваннямволеизвержениям за довбодятлів.
Де ж ти **** був раніше, коли твій Буданов не помітив 150к орків на кордонах готових наступати. Маринув м'ясо на шашлики чи пакував бабло в "зелені" валізки для Скумбрії, щоб встигла вивезти.
І не ображає нормальних освічених людей, Європа теж вже не рада будь-яким переселенцям з України. Втомилися від війни, ага.
В России впервые вводятся требования к ПВР и эвакуации населения при ЧС
В том числе в национальном стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, а также способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Требования к эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях и пунктам временного размещения (ПВР) впервые вступают в действие в России 1 июня. Они прописаны в национальном стандарте, разработанном Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и утвержденном Росстандартом.
Как говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, ГОСТ устанавливает основные положения, связанные с эвакуацией населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и так далее.
Из документа следует, что эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро, электромобилями, вагонами, самолетами, грузовиками и самосвалами. ГОСТ установил нормы посадки для того или иного вида транспорта. Так, одним вагоном электропоезда можно эвакуировать 200-250 человек, общим железнодорожным вагоном до 150 человек, купейным до 100 человек, грузовым также до 100 человек. 25-местный автобус можно использовать для эвакуации 40 человек, грузовой автомобиль - 20 человек, самосвал - до 15 человек. "Общее время на дорогу на объект и обратно 4-5 часов", - уточняется в документе. ГОСТ также содержит иные требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 кв. м на человека, на 1 тыс. человек необходимо иметь семь банных и 10 койко-мест в больнице.
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Поточна інформація...
Почнемо з приємного.
На Ізюмському напрямку, передові підрозділи Сил оборони України не тільки зупинили просування противника північно-західніше, північніше та північно-східніше Слов'янська, а й місцям примусили його до відходу. Де, як і коли.... я звісно, писати не буду через зрозумілі причини, але скажу, що ситуація у цьому районі, останнім часом, на тактичному рівні складається для противника достатньо "цікаво". Його найпотужніше угрупування військ, націлене на Слов'янський укріплений район Сил оборони України, судячи зі всього, "доперегрупувалося" вже до того, що його окремі передові підрозділи цілком можуть бути найближчим часом розгромлені вщент... Причому, це не перебільшення.
Більш детально про ситуацію на Ізюмському напрямку поговоримо іншим разом, але одно можно сказати за неї точно вже зараз - протягом тиждня, що минув, противник так й не спромігся тут просунутись бодай на 1 км.. Більше того, був вимушений на тактичному рівні відійти на низці ділянок.
Тепер, щодо Півдня.
Протягом останніх 3-х діб за БТГр-ми російських повітряно-десантних військ (пдв), які ВЖЕ прослідували на Херсонсько - Бериславський плацдарм у склад угрупування "Юг", усі автомобільні та залізничні комунікації противника в Запоріжський, Херсонській, Донецький областях, на півострові Крим та у Ростовській області росії нині просто "забиті" військами армій СхВО, які зараз активно переміщуються у Південу операційну зону.
Основна маса залізничних ешелонів пересуваються через Керч та Джанкой на дві основних станції розвантаження для Херсонського та Запоріжського напрямків, відповідно - Брилівка та Сокологірне...
На автомобільній дорозі М-14 по дирекції Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Нова Каховка колони військ СхВО також пруть одна за одною, майже безперервно...
Обсяг та темпи переміщення живої сили, ОВТ, матеріальних засобів та предметів матеріально-технічного забезпечення такий, що комунікації просто не витримують. А їхня реальна пропускна здатність, судячи зі всього, просто уповільнює увесь цей процес, вибиваючи його з встановленого російським військовим командуванням графіку.
Так, наприклад, російська дирекція Кримського мосту була вимушена на півдоби відмінити перемищення через залізничний міст будь-яких цивільних поїздів, через необхідність пропустити через нього у належний час та у належній кількості військові ешелони... І це явно, не "штатна ситуація"...
Таким чином...
Угрупування військ противника, яке зараз створює російське військове командування шляхомом стратегічного перегруппування своїх сил та засобів у Південій операційній зоні, з резерву та інших операційних зон та напрямків, все більше набуває достатньо характерних ознак і яскраво виражених, чітких абрисів та особливостей...
Як я й передбачав, основу цього угрупування будуть становити війська Східного військового округу зс рф. Наприклад, протягом останніх 2-х днів тут "сплила", хто би ви думали? Вірно - 35-а загальновійськова армія СхВО, сумно відома на весь світ "яскравими подвигами" своїх військовиків під Києвом...
Ага, це ті самі... з награбованими пралками, шуруповертами, собачими будками та жіночою білизною, які ПЕРШИМИ серед російських військовиків "прославилися" по всьому світу вбивствами, згвалтуваннями та катуваннями мирного населення, мародерством та грабунком. Так би мовити, дуже типові представники нинішнього російського "глибиного" суспільства...
У кількості до 10 -12-и БТГр\ТГр (тобто майже усім складом тих військ, яке 35-а "армія" змогла виставити для участі в так званій "сво") ця банда ВЖЕ прибула зі складу угрупування "Изюм" в оперативні тили угрупування "Юг" (район Софіївка - Горностаївка - Кривий Ріг - Воскресенське). В тому числі, й справжня "зірка" цього сонму вбивць, катів, гвалтівників та мародерів - 64-а окрема мотострілецька бригада, відома своїми "подвигами" у трикутнику Буча - Ірпінь - Гостомель.
Загалом, окрім неї тут зібрались батальонно-тактичні та тактичні групи зі складу 38-ї мсбр, 69-ї "казачьей" обрп, 107-ї рбр, 165-ї абр та 71-ї зрбр. Навіть 82-й ремонтно-відновлювальний батальон та "медичну тактичну" групу вони також притягнули з собою...
Окрім цього, варто також відзначити, що у "смугу відповідальності" Херсонського та Мелітопольского угрупувань військ противника нині перекидаються не тільки війська 35-ї ЗВА, а й 5-ї та 36-ї армій СхВО частково й 29-ї ЗВА, а також цілий ряд частин та підрозділів окружного підпорядкування дуже характерного призначення. Наприклад, "старі знайомі" по наступу на Попасну "відновленні та доукомплектовані" БТГр-и 40-ї та 155-ї обрмп тоф-а, а також підрозділи зі складу 68-го АК та 104-ї обру округу.
Чесно кажучи, я сьогодні ще не готовий одностайно сказати, хто об'єднає "під своїм скіпетером" усю Південу операційну зону (тобто, усі 3 напрямки - Миколаївський, Криворіжский та Запоріжский) - командні струтктури східного чи південого військових округів зс рф. Адже очевидно, що розгортання у зоні відповідальності південого військового округу угрупування військ, співставного, або навіть перевищуючого його угрупування за обсягами, потребуватиме якогось "єдіноначалія". Навіть з міркувань елементарної потреби в узгодженні дій та налагодження взаємодії у середині цього конгломерату...
Однак, одно я бачу точно - якщо згадати, що тут також розгорнуті частини та з'єднананя 49-ї, 58-ї ЗВА та 22-го АК південого округу, то сьогодні цілком можливо дійти до висновку про те, що російське військове командування проводить оперативне розгортання в цій зоні, мабуть самого потужного оперативного угрупування своїх військ з самого моменту масованого вторгнення рф в Україну...
Особисто для мене, наприклад, переміщення та застосування саме 35-ї загально-військової армії Східного військового округу зс рф, у цьому сенсі, є своєрідним маркером, показником того - куди саме прикута в даний момент увага їхнього генштабу... Не знаю чому, но "московські стратеХі" відчувають саме до цього об'єднання військ якийсь хворобливий потяг...
Пригадайте, перший наступ на Київ, головний напрямок - саме 35-а армія була основою того угрупування військ, яке прорвалося наближче до Київа. Потім недовге "відновлення" і знову головний напрямок, саме вістря - Ізюм. І знову тут з'являється саме 35-а армія... причому, з її появою ситуація там загострилась дуже суттєво. І ось тепер - Херсонські степи північніше кримських перешійків...
Не думаю, що це випадково "так склалося", або "соУпадєніє".
Чесно, я не знаю... чого саме цю армію російське військове командування пхає постійно у свої "головні наступи"... Може вона якась спеціалізована, може в ній якісь особливі військовослужбовці, які здатні не тільки вбивати, гвалтувати та катувати... а й ефективно і успішно наступати. Мені то невідомо...
Не знаю... але під час першої фази вторгнення саме 35-а армія у порівнянні з іншими угрупуваннями російських військ, наприклад 1-ї ТА чи 20-ї ЗВА, демонстрували найбільш високий рівень адекватності сприйняття ситуації та агресивності у наступі. Так само ії БТГр-и відзначалися й під Ізюмом...
І стосовно того, що "наступ, який вісить на трьох зруйнованих\напівзруйнованих мостах... неможливий"... пропоную ознайомитись із слідоючою інформацією.
Задля того, щоб забезпечити перекидання ДОДАТКОВИХ сил та засобів у "зону відповідаольності" свого угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку, та після ураження Антонівського мосту Силами оборони України противник навів понтонну переправу через р. Дніпро у районі н.п. Львове.
Більше того, водночас у районі Дар'ївки командування військ противника просто ДЕМОНТУВАЛО понтонну переправу через р. Інгулець, бо йому вдалося ВІДНОВИТИ міст поблизу шляхом перекриття ушкоджених ділянок сталевими плитами.
В свою чергу, 28 липня ц.р. противник після проведення інженерних робіт на шлюзі Каховської ГЕС (накрили дорожнє полотно армованими плитами товщиною 160 мм) продовжує перекидати ОВТ у напрямку Веселе - зап. Широка Балка - імовірно Чарівне.
А ви й надалі вважайте... що "святий Хаймерс" у компанії із "святим Екскалібуром" зупинять ці орди...
Підсумок...
На Півдні збирається справжня Темрява...
Для ведення ефективної оборони, навіть нехай на оперативному чи оперативно-тактичному рівні того всього ЗАБАГАТО...
Комбінація з 35-ї, 36-ї та 5-ї ЗВА східного військового округу та 2-х армій (49-ї та 5
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Інтернування- затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства. Застосовується до практики під час війни для запобігання інтервенції збройних формувань воюючих сторін на територію нейтральної держави (згідно з Другою Гаазькою Конвенцією 1899 і 1907 рр).
1. Техніку, щоб не таскали комбайни в Чечню та Крим і тролейбуси в тил ордло
2. Рятувати всіх людей, наш генофонд, щоб вони їх не депортували за Урал чи просто не перебили
3. Рятувати все, що можно вивезти, щоб не було ніяких тимчасових здобутків та ресурсів (окрім землі і того, що ще росте)
Інакше вдовгу ми не витримаємо. Ми вже втратили 20% всього через те, що зробили це раніше.
ЗСУ збираються відступати з Донецької?
Саме тоді, коли Рашка перекидає армії з Донбасу під Херсон?!
Хто бреше?
Хто мутить?
Чего чекати?
Чому ж ти зе ігнорив до 24го цей посил про евакуацію?! Твоє ігнорування "щоб не було паніки" призвело до того, що орки спокійно заїхали в Україну, а потім почали знищувати українців!
Чому ти до 24го всіх українців закликав на шашлики і запевняв всіх, що Захід перебільшує війну і ані слова про "евакуцію"?!
Чому у моє місто зайшли орки як на параді о 13й годині, а нам не було чим захищатися бо зброї для ТРО не було?! А потім прийшлоя домовлятися про так звані "зелені коридори", якими навіть не всі змогли виїхати (дето взагалі безвісті пропав)!!!
добре, що зекоманда такі ж рукосраки, як і кацапи і в них НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ!