УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4737 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 383 9

Нідерланди не припинять військову допомогу Україні, - Рютте

марк,рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди не припинятимуть надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Після недавнього візиту я поспілкувався з Зеленським про зернову угоду та ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорили про фінансову підтримку України, - Зеленський провів бесіду з прем'єром Нідерландів Рютте

Автор: 

Нідерланди (1569) зброя (7475) допомога (8374) Рютте Марк (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо.
показати весь коментар
31.07.2022 00:02 Відповісти
вот так горит гуманитарка в Энергодаре
https://twitter.com/i/status/1553250921500622850

последствия утром:


а так штырит кацапских пропагандонов:
показати весь коментар
31.07.2022 00:02 Відповісти
то гексоген
показати весь коментар
31.07.2022 00:15 Відповісти
пурген
показати весь коментар
31.07.2022 01:22 Відповісти
Там було ще відео як воно палає і вибухає вночі.
показати весь коментар
31.07.2022 00:16 Відповісти
ссылку выше не увидели??
показати весь коментар
31.07.2022 01:21 Відповісти
США і Європа "**********". ****** капут!
показати весь коментар
31.07.2022 00:02 Відповісти
а вот так стимулируют потенциальных донецких мобиков, повышая градус среди местной ваты:
https://twitter.com/i/status/1553451289480151041
показати весь коментар
31.07.2022 00:10 Відповісти
Нідерланди як ніхто інший розуміють що таке блокада ворогом портів, коли через них йде вся твоя економіка. Вони пережили не одну війну з Англією за подібним сценарієм
показати весь коментар
31.07.2022 09:28 Відповісти
 
 