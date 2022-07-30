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Нідерланди не припинять військову допомогу Україні, - Рютте
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди не припинятимуть надання військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Після недавнього візиту я поспілкувався з Зеленським про зернову угоду та ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться", - йдеться у повідомленні.
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https://twitter.com/i/status/1553250921500622850
последствия утром:
а так штырит кацапских пропагандонов:
https://twitter.com/i/status/1553451289480151041