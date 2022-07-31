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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

держдеп

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, Конгрес США працює над встановленням критеріїв для можливого визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН,,про це йшлося в ефірі марафону FreeДОМ.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму, ... існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - сказала вона.

Калан також зазначила, що це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо Росії.

"І, як сказав Блінкен, якщо РФ буде визнана спонсором тероризму, це не сильно змінить санкції проти неї. Тому що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму", - додала представниця Держдепу.

Також читайте: Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

Автор: 

Конгрес США (1230) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+23
Які критерії? Може потрібно мільйон українців вбити?
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31.07.2022 00:33
+23
Пробачте що зараз цинічно але коли народ приводить в воюючій країні клоуна то при чому тут США ((((
В мене зараз така лють що першим ділом хочеться спочатку своїх під трибунал
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31.07.2022 00:35
+19
Куба, Сирія, Північна Корея, Іран - це інше, а от для росії потрібні спеціальні критерії? Воно й зрозуміло після заяви Блінкіна ніхто росію спонсором тероризму не визнає - гроші та інтереси поза демократією та законом.
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31.07.2022 00:56
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Які критерії? Може потрібно мільйон українців вбити?
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31.07.2022 00:33 Відповісти
Пробачте що зараз цинічно але коли народ приводить в воюючій країні клоуна то при чому тут США ((((
В мене зараз така лють що першим ділом хочеться спочатку своїх під трибунал
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31.07.2022 00:35 Відповісти
Люди висадились на Марсі!!

Вибачте, про які нові планети можна думати, коли українці вибирають не Порошенка? Ви що, хочете галактичний кризис? Виберіть і літайте собі спокійно.

Нарешті винайдені ліки против раку, ковід, оспи і алкоголізму!

Вибачте, але це неможливо поки не Порошенко у владі, вибрали ж клоуна, який не виділив 13 світових бюджетів на боротьбу з цими болячками. Тому це все фейки Подоляка, не ведіться.

Парниковий ефект зупинено, планета почала охолоджуватися!

А от я би не радів, то все почалось ще при Порошенко в 2018 році, а Зеленський нічого не робив і лише відосики знімав на фоні снігу в Карпатах. Ці зелені такі тупі, що не купили заздалегіть 100 млрд кубометрів газу по 100 долларів, коли аналітики Європейської Солідарності про це попереджали. А тепер куплять за 1000 і Єрмаку ще перепаде!

Ось таким чином креативні мерзотники ботоводи переводять будь-яку тему на сивочолого.
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31.07.2022 00:42 Відповісти
це ще що за висер?
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31.07.2022 07:47 Відповісти
Де там президента побачив в клоуні?
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31.07.2022 01:23 Відповісти
АТАС! Санітари ідуть
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31.07.2022 01:25 Відповісти
цікава логіка:

будемо радіти що у нас Зеленський-клоун, а не Мумбаса-людожер, як у людей пумбаса

кацапи заслужили ***** та госдуру, а ми - вільні люди вільної країни
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31.07.2022 02:58 Відповісти
Ну так довбись башкою у стіну. Питання в тому, що зараз робити, а не в посипанні голови золою.
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31.07.2022 08:26 Відповісти
Не время устраивать срач на тему " кто виноват ", к Пороху тоже есть масса вопросов. Сейчас на повестке только один вопрос как уничтожить мокшандию ?
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31.07.2022 08:28 Відповісти
Масса вопросов к Пороху. Но основньіх два:
1. Куда спрятал труп убиеннаго брата?
2. Как украл картиньі?
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31.07.2022 09:59 Відповісти
😁👍😂
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31.07.2022 10:34 Відповісти
Тоді чому з 2014 по 2019 рік за скоєні міжнародні злочини - наприклад анексія чужої території, росія замість покарання спокійно будувала СП2?
Під час Другої Світової в СРСР керували ще ті виродки, але демократичний Світ підтримав сталіна розуміючи що гітлер для всіх ще більше зло.
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31.07.2022 10:52 Відповісти
ну если есть проблемы с "критериями" чтобы считаться Спонсором Терроризма, то признайте парашу Страной-Террористом....., так будет гораздо проще..... и никаких "критериев не нужно - все уже, как говорится, налицо.....
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31.07.2022 00:42 Відповісти
вот только - что это признание даст на самом деле? признать чикатилу - чикатилой? и что? уж лучше бы то ли второй фронт, то ли ракеты дали, я уже хз. но до зимы надо что-то сделать конкретное.
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31.07.2022 00:47 Відповісти
не признают , не признают по одной причине - страны которые будут покупать у кацапов спонсоров террористов тот же газ так же будут попадать под санкции а это на минутку пол Европы
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31.07.2022 00:51 Відповісти
Так і повинно бути.
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31.07.2022 08:28 Відповісти
Куба, Сирія, Північна Корея, Іран - це інше, а от для росії потрібні спеціальні критерії? Воно й зрозуміло після заяви Блінкіна ніхто росію спонсором тероризму не визнає - гроші та інтереси поза демократією та законом.
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31.07.2022 00:56 Відповісти
Коли ви перестанете називати Московію нашим власним іменем - Росія (басейном ріки Рось)?
Це просто ганебно! Я писав до Верховної Ради, але їм байдуже. Вони не здатні навіть перейменувати Дніпропетрвську область в Січеславське земство, а Кіровоградську область в Кропивницьке земство. Для Верховної Ради Мацква є сталіцєй іхнєй родіни. Тому люди самі повинні почати думати головою, а не сракою. Коли ЦЕНЗОР почне думати? Чому б вам не стати першими думаючими в цій благородній справі?
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31.07.2022 00:59 Відповісти
пишу Мос ква (гнила - мос ква вода, так само говорив ква водяной з дитячого фільму про глубинне государство я -Водяной,Я Водяной) а Росія просто рузге (розги ива плакучая)
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31.07.2022 01:45 Відповісти
січ це таке ж абстрактне слово як і фортеця,укріплення,город, село. Тому називати область "січеславська" це нісенітниця.
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31.07.2022 06:08 Відповісти
Потуги ***** відновити засрашу, як імперію, нагадують: " пі-пі сказал мишонок, я ізнасілую кошку"
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31.07.2022 01:06 Відповісти
Які ще критерії потрібно бл#дь?!!!
аль-каїда й бен ладен у порівнянні з рашистами й ****** просто діти з пісочниці.... вони про що взагалі?!!!
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31.07.2022 01:07 Відповісти
Гроші ***** не ваняють.

.
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31.07.2022 01:26 Відповісти
ясно.
Трындеж чтобы время потянуть
Другие страны признали и не парились.
А тут годик-другой критерии порассматриваем... Там глядишь, от Украины ничего не останется. Ну и нет тела - нет дела
Молодцы США....
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31.07.2022 01:27 Відповісти
ніхто, окрім України, ще не визнав касапів на оф.рівні терористами
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31.07.2022 09:12 Відповісти
Треба час щоб ЄС , котру Німеччина й Франція посадили на газову гілку, та й іньші країни, знайшли заміну газу рашистов. Інакше буде пи#дець й у ЄС , й допомога Україні може бути неможлива.
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31.07.2022 10:51 Відповісти
Типова помилка. Причепились до територій з населеними пунктами і вважають їх основним показником ефективності. А основний показник ефективності - дохлі кацапи. Тепер можете порахувати більш коректно.
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31.07.2022 02:23 Відповісти
Насрати кацапам на кількість дохлих кацапів. Тим паче, що дохнуть в основному чурки всіх мастей. І всі раді цьому.
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31.07.2022 08:31 Відповісти
Нас це не хвилює. З кожним дохлим, полоненим, важко пораненим окупантом, з кожною відмовою окупанта повертатися на війну, наша перемога ближче.
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31.07.2022 09:01 Відповісти
хто будував дороги замисть ракет далекобийних, шоб кацапам було зручнише дистатися до киива
хто розминував перехид з кирима, шоб шоб кацапам було зручнише дистатися до маиупиля та херсону
хто игнорував уси застереження вид заходу шо кацап нападе
зелена шмаркля та 95 квартал, не?
а хто ж обрав зелену шмарклю та 95 квартал на президенство? мабудь якись марсиани, не мудрий нарид украини
ПС: внутришня политика на заходи is a bitch , не треба вам туди лизти, Glory to Ukraine, death to moscovia
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31.07.2022 01:46 Відповісти
А хто кричав "путєн введі вайска", і ділив країну за мовою, га? То може ще з яника та обригалів почнемо?!
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31.07.2022 07:01 Відповісти
дик в слугах уродів - жодного патріота з Майдану 2004-го року; на пальцях однієї руки - з Майдану 2016/14рр, учасників АТО/ООС. В основному тіж самі риги. Вам Разумкова, Верещук, Гетьманцева д'Єрмака, Татарова іже з ними для доведення цієї істини мало?
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31.07.2022 09:05 Відповісти
*********? Побився балдою у стіну? Я радий. Питаня, що з цим робити, коли "всеужеустали"?
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31.07.2022 08:34 Відповісти
Есть одно важное отличие от санкций.
А именно, в случае признания страны спонсором терроризма, всем американским компаниям запрещено вести бизнес с этой страной.
В то же время компании из других стран, ведущие бизнес со спонсором терроризма, не могут вести свой бизнес на территории США.
Это был бы контрольный в голову. Х*йлостан не выдержит, если одномоментно уйдут все иностранные инвесторы, включая китайцев
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31.07.2022 02:36 Відповісти
Иран признан Америкой спонсором терроризма, но это не мешает союзникам США в Европе вести бизнесс с аятоллами
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31.07.2022 07:58 Відповісти
"включаякитайцев" не підуть. Це якраз китай підштовхнув кацапів на війну. І сидить ухмиляється.
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31.07.2022 08:37 Відповісти
Вникните в суть написанного. Речь идёт о том, что в случае признания параши спонсором терроризма, крупные компании Китая, должны будут выбрать, или они работают в оркостане, либо работают в США
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31.07.2022 11:35 Відповісти
Коли не хочеш робити те, що від тебе вимагає суспільство чи ситуація - створи ефермні технічні проблеми:

- Не законодавчого акту

- Нема спеціалізованого органу

- Потрібна класифікація (критерії) та різні формальності

- Необхідна єдина позиція брата-кума-свата-союзників-всіхгілоквлади-видуманихдрузів і т.п.

- Детальне вивчення проблеми, а що якщо при виверженні Вулкану, він почне засмокчувати все навкруги як чорна діра? Мені здається потрібно дослідити і такий варіант подій перед тим, як евакуювати людей при виверженні.

Ну і т.п. і т.д.
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31.07.2022 02:40 Відповісти
Тобто 100% голосування Сенату за визнання, який конституційно представляє інтереси народу Америки, це не є критерієм??? Слабаки! Тьху!
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31.07.2022 03:18 Відповісти
Россия переплюнула все критерии!
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31.07.2022 03:22 Відповісти
Критерии, обсуждение, озабоченность, подготовка, рассмотрение, классификация, это не за одну ночь, по мнению советника помощника генерального секретаря, учитывая влияние на популяции выхухолей, это спровоцирует одну из сторон, Грета Тумберг, Расмус-Бродяга.На этом позвольте завершить.
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31.07.2022 06:24 Відповісти
Там проблема в том что если признать то придется на ЕС санкции вводить

За торговлю и отношения со спонсором терроризма

И на Турцию например
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31.07.2022 06:32 Відповісти
І які проблеми?
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31.07.2022 08:40 Відповісти
Та не дроче путін на сталіна чи членіна.
Він гнусно наярює на адольфа.
А ви - гуляйтесь, не визнавайте.
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31.07.2022 06:59 Відповісти
Да все ясно, бабло превыше всего. Как и у кошерных богом избранных...
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31.07.2022 07:04 Відповісти
ганьба!
і самі там втіхаря яким-небудь титаном підторговують з одічалими. ну і європейських партнерів треба підтримати, а то як же вони без газу ще чого доброго залишаться.
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31.07.2022 07:53 Відповісти
А як англійською "сцикуни"?
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31.07.2022 08:38 Відповісти
Значить, прийматимуть Закон. Не хочуть Байден з Блінкіним брати відповідальність на себе. Ну, чуть довше буде. Але все-одно оголосять касапів ворогами цивілізації.
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31.07.2022 08:58 Відповісти
Проблема у тому, що на рашистів наклали санкцій вже більше, ніж на Іран, який є спонсором тероризму, тому тут вже якийсь окремий термін треба, держава-фашист, чи що.
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31.07.2022 09:08 Відповісти
Я тут о написав, що Конгрес випадку відмови Деждепу оголосити лаптєстан спонсором терористів - прийматиме Закон США.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !

"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".
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31.07.2022 18:24 Відповісти
 
 