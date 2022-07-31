Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп
Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, Конгрес США працює над встановленням критеріїв для можливого визнання РФ країною-спонсором тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН,,про це йшлося в ефірі марафону FreeДОМ.
"Коли йдеться про спонсорування тероризму, ... існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - сказала вона.
Калан також зазначила, що це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо Росії.
"І, як сказав Блінкен, якщо РФ буде визнана спонсором тероризму, це не сильно змінить санкції проти неї. Тому що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму", - додала представниця Держдепу.
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В мене зараз така лють що першим ділом хочеться спочатку своїх під трибунал
Вибачте, про які нові планети можна думати, коли українці вибирають не Порошенка? Ви що, хочете галактичний кризис? Виберіть і літайте собі спокійно.
Нарешті винайдені ліки против раку, ковід, оспи і алкоголізму!
Вибачте, але це неможливо поки не Порошенко у владі, вибрали ж клоуна, який не виділив 13 світових бюджетів на боротьбу з цими болячками. Тому це все фейки Подоляка, не ведіться.
Парниковий ефект зупинено, планета почала охолоджуватися!
А от я би не радів, то все почалось ще при Порошенко в 2018 році, а Зеленський нічого не робив і лише відосики знімав на фоні снігу в Карпатах. Ці зелені такі тупі, що не купили заздалегіть 100 млрд кубометрів газу по 100 долларів, коли аналітики Європейської Солідарності про це попереджали. А тепер куплять за 1000 і Єрмаку ще перепаде!
Ось таким чином креативні мерзотники ботоводи переводять будь-яку тему на сивочолого.
будемо радіти що у нас Зеленський-клоун, а не Мумбаса-людожер, як у людей пумбаса
кацапи заслужили ***** та госдуру, а ми - вільні люди вільної країни
1. Куда спрятал труп убиеннаго брата?
2. Как украл картиньі?
Під час Другої Світової в СРСР керували ще ті виродки, але демократичний Світ підтримав сталіна розуміючи що гітлер для всіх ще більше зло.
Це просто ганебно! Я писав до Верховної Ради, але їм байдуже. Вони не здатні навіть перейменувати Дніпропетрвську область в Січеславське земство, а Кіровоградську область в Кропивницьке земство. Для Верховної Ради Мацква є сталіцєй іхнєй родіни. Тому люди самі повинні почати думати головою, а не сракою. Коли ЦЕНЗОР почне думати? Чому б вам не стати першими думаючими в цій благородній справі?
аль-каїда й бен ладен у порівнянні з рашистами й ****** просто діти з пісочниці.... вони про що взагалі?!!!
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Трындеж чтобы время потянуть
Другие страны признали и не парились.
А тут годик-другой критерии порассматриваем... Там глядишь, от Украины ничего не останется. Ну и нет тела - нет дела
Молодцы США....
хто розминував перехид з кирима, шоб шоб кацапам було зручнише дистатися до маиупиля та херсону
хто игнорував уси застереження вид заходу шо кацап нападе
зелена шмаркля та 95 квартал, не?
а хто ж обрав зелену шмарклю та 95 квартал на президенство? мабудь якись марсиани, не мудрий нарид украини
ПС: внутришня политика на заходи is a bitch , не треба вам туди лизти, Glory to Ukraine, death to moscovia
А именно, в случае признания страны спонсором терроризма, всем американским компаниям запрещено вести бизнес с этой страной.
В то же время компании из других стран, ведущие бизнес со спонсором терроризма, не могут вести свой бизнес на территории США.
Это был бы контрольный в голову. Х*йлостан не выдержит, если одномоментно уйдут все иностранные инвесторы, включая китайцев
- Не законодавчого акту
- Нема спеціалізованого органу
- Потрібна класифікація (критерії) та різні формальності
- Необхідна єдина позиція брата-кума-свата-союзників-всіхгілоквлади-видуманихдрузів і т.п.
- Детальне вивчення проблеми, а що якщо при виверженні Вулкану, він почне засмокчувати все навкруги як чорна діра? Мені здається потрібно дослідити і такий варіант подій перед тим, як евакуювати людей при виверженні.
Ну і т.п. і т.д.
За торговлю и отношения со спонсором терроризма
И на Турцию например
Він гнусно наярює на адольфа.
А ви - гуляйтесь, не визнавайте.
і самі там втіхаря яким-небудь титаном підторговують з одічалими. ну і європейських партнерів треба підтримати, а то як же вони без газу ще чого доброго залишаться.
І о, вже, https://hromadske.ua/posts/u-kongresi-ssha-predstavili-zakonoproyekt-pro-viznannya-rf-sponsorom-terorizmu попри вихідний день - інфа !
"У Палаті представників США (нижній палаті американського Конгресу) представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму. Документ https://lieu.house.gov/sites/lieu.house.gov/files/LIEU_227_xmll.pdf представила двопартійна група конгресменів США. Якщо Конгрес схвалить законопроєкт по пропозиції сенаторів, рішення Держдепу (про визнання лаптєстану спонсором тероризму) буде не потрібним: законодавці можуть ухвалити закон про визнання рф спонсором тероризму без участі Держдепартаменту".