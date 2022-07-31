Конгрес США встановить критерії для визнання Росії спонсором тероризму, - Держдеп

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, Конгрес США працює над встановленням критеріїв для можливого визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН,,про це йшлося в ефірі марафону FreeДОМ.

"Коли йдеться про спонсорування тероризму, ... існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", - сказала вона.

Калан також зазначила, що це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо Росії.

"І, як сказав Блінкен, якщо РФ буде визнана спонсором тероризму, це не сильно змінить санкції проти неї. Тому що ті ж санкції, найсильніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті санкції, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму", - додала представниця Держдепу.

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