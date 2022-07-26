Зеленський назвав конгресменам критичні терміни звільнення України, - Politico

На думку президента Володимира Зеленського, Україна має повернути території, захоплені Росією, впродовж наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що відвідував Київ та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку вони повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", - сказав конгресмен, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського та інших.

Він зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

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