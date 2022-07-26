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Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico

зеленський

По мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет гораздо труднее.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам председателя Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать захваченные оккупанты земли.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал конгрессмен, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период важен, ведь зима с более низкими температурами и жесткими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

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Топ комментарии
+52
вспомнилось вот.......
"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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26.07.2022 20:04
+52
Оптиміст ****.
Вова, відвоювати більше 20% тимчасово окупованих територій (більшість з котрих, до речі, тобою зданих) за 3-6 тижнів - це тобі не **** на фортепіано грати
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26.07.2022 20:06
+46
Стратег х&їв.....
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26.07.2022 20:02
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Поверни бойових генералів Муженко, Кривоніс, Марченко, Галушкіна в Генштаб. Потім можна щось рішати про контрнаступ.
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26.07.2022 21:14 Ответить
+
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27.07.2022 06:59 Ответить
Юрій Каракай

Оточення.

Головною проблемою Порошенка вважалися наближені люди, які дискредитували його в очах небайдужої громадськості.

Свинарчуки стали журналістськім мемом, образом, що втілював корупцію, зраду і кумівство тодішньої влади загалом та Порошенка зокрема.

Щоправда згодом з'ясувалося, що Свинарчуки були героями розвідниками, такими собі Штірліцами **********, які крали деталі озброєння на складах Російської Федерації і постачали їх в бойові частини української армії.

Але це вже зовсім нікому не цікаво, осад у суспільства залишився, не дивлячись на знайдені виделки, читай клістрони.

І українському електорату тепер вже навіть не цікаво, що:

1. Звільнений днями голова СБУ Баканов корупціонер і зрадник. Призначені саме ним люди розмінували Чонгар.

2. Звільнений вчора заступник Данилова Демченко, зрадник, лобіст Харківських угод, люстрований законом колоборант, якому взагалі було заборонено займати державні посади.

3. Незвільнений заступник Офісу Зеленського, колобарант і корупціонер, кат Майдану, подільник Портнова Татаров.

4. Незвільнений корупціонер (докази торгівлі державними посадами набули широкого розгалосу), зрадник, агент Кремля Єрмак.

5. Незвільнений корупціонер зі шлейфом скандалів з російським слідом, зрадник відповідальний за провал служби перед війною, голова Служби Зовнішньої Розвідки України Буданов.

6. Перебуває на посаді і веде переговори від імені держави голова фракції СГ, корупціонер і державний зрадник, що причетний до міжнародного скандалу з відмиванням грошей Путіна у Лондоні Давід Арахамія.

7. Економічним блоком країни керує корупціонер, зрадник, колаборант, агент російських спецслужб Данило Гетманцев.

Що доступ до державної таємниці три роки мають неофіційні секретарки, депутати-наркомани, кримінальні злочинці з подвійним громадянством, волоцюги, грузинські злодії і клоуни космополіти з російським корінням.

Керує всім цим розшукуваний Сполученими Штатами головний мафіозі країни, бос злочинного угрупування, корупціонер, зрадник, фінансовий аферист, шахрай, вбивця і шантажист, роботодавець клоуна Зеленського Ігор Валерійович Коломойський.

Ну шо, гівнюки, аби не Порошенко?
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26.07.2022 21:14 Ответить
"Звільнення" замість уголовних справ проти слуг РФ
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26.07.2022 21:33 Ответить
Так.
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26.07.2022 21:56 Ответить
Про які мирні угоди він говорить? Війна з кримінальними відморозками може бути закінчена лише за умови повної капітуляції путінського режиму, інакше це заморожений конфлікт, який через деякий час спалахне з новою силою з усіма наслідками. Крім цього, звільнена територія буде, як і інші, зазнавати обстрілів, як це відбувається зараз. Більш реальний варіант, це операція зі звільнення всієї території країни від окупантів з її фінальною частиною - повноправне членство в НАТО, як єдиний гарант безпеки України.
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26.07.2022 21:21 Ответить
А ещё лучше расстрелять территорию кацапов из Звезды смерти и со всем покончить навсегда. Вот это я понимаю, план, а не какая-то ерунда.
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26.07.2022 23:17 Ответить
Варiанта два, чи дурний, чи пришилепкуватий, хоча, може просто наркоман.
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26.07.2022 21:24 Ответить
Варіант один: пришилепкуватий дурень під кайфом
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26.07.2022 22:03 Ответить
Його завербували хоча бачили що наркоман ще у 2007 році.
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26.07.2022 21:28 Ответить
Перемоги під керівництвом зрадника можна не очікувати.
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26.07.2022 21:35 Ответить
Бред
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26.07.2022 21:41 Ответить
Не дай боже це опудало пошле ЗСУ на убой під конкретні сроки. Якщо так буде то предатель точно
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26.07.2022 21:41 Ответить
Де шукати, під ліжком?

Їх виробляти треба, а не шукати.

А тепер співставте слова "виробництво" і "Зеленський".
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26.07.2022 21:51 Ответить
Де завгодно, думаю навіть в Україні можна дещо знайти. Он пів Африки з радянською зброєю. В обмін на зерно.
Виробництво розпочинали, але це стало "не в пріорітеті"...
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26.07.2022 22:04 Ответить
в Придністров'ї, кажуть, є. і дофігіща.
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26.07.2022 23:08 Ответить
Мало ли что могут казать. Как будто те запасы ждут не дождутся пока украинская армия их спокойно возьмёт, а не склады просто подорвут при риске потери.
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26.07.2022 23:14 Ответить
+ багато!!! Корбан проблема №1. Чим же він так насрав в тарілку супу тому Зеленському чи Єрмаку??? більше в країні проблем немає як Корбана защемити??
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26.07.2022 22:28 Ответить
Несмотря на привычную истерику в комментариях на этот раз Зеленский почти правильно всё сказал, реально нужно "побеждать" за август-сентябрь, чем ближе к зиме тем будет сложнее наступать... и тем более отбивать большие города типа Херсона, Мелитополя, Мариуполя...
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26.07.2022 21:57 Ответить
ты уже на фронте? Воеватель.......
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26.07.2022 21:59 Ответить
это было понятно с самого начала этого пиз..реза, вопрос в том, что если за прошедшие 5 мес. для этого не подготовлено нужного оружия в необходимом количестве.... то можно смело начинать рыть окопы в три-четыре рубежа, а о контрнаступлении в таких условиях забыть - это закончится не просто плохо.
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26.07.2022 22:04 Ответить
То, что подготовлено, и в каких количествах, об этом в каментах Цензора никто писать не будет
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26.07.2022 22:15 Ответить
если бы было подготовлено - то говорить об этом нет никакого смысла, готово - дальше действия, а не разговоры, так шо майские шашлыки будем жрать еще долго
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26.07.2022 22:21 Ответить
та й так ясно, що нічого. крім того, що із скрипом дають американці і англійці.
і ще от цікаво, чому всі вертольоти наші позбивали із Ігли. а де ж Стінгери??

проте формально я з вами згодна.
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26.07.2022 23:11 Ответить
Добре воювати на дивані і ще зеЗеденту.Не гоніть людей своїми безглуздими думками.
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26.07.2022 22:05 Ответить
назвав би краще терміни звільнення всіх зрадників причетних до здачі цих територій
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26.07.2022 22:24 Ответить
Спочатку його посадовці сприяють здачі територій расєянам а потім звичайні українці мають ціною власних життів їх звільняти...
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26.07.2022 22:36 Ответить
Не будет массированного наступления и успехов особых не будет. Скриньте, фиксируйте, потом сверимся.
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26.07.2022 22:49 Ответить
Не для того его нарисовали президентом чтобы Украина побеждала.
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26.07.2022 22:52 Ответить
Похоже был договор в Омане с Патрушевым сухопутный коридор и вода в оккупированный Крым.

Сам город Херсон не принципиален для этого.
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26.07.2022 23:51 Ответить
Схоже на те.

Думаю, москалі відійдуть повністю з правого берега і намертво зариються в землю (з використанням залізобетону) по прямій лінії Василівка-Волноваха.

Ну і звісно Харків будуть постійно "кошмарити"; не даватимуть спокою й ракетними обстрілами всієї України. Намагатимуться виснажити Україну економічно.
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27.07.2022 00:05 Ответить
а что будет??
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27.07.2022 00:03 Ответить
хорошо бы на территории врага рефии сделать беспокойные дни и ночи 6-8 тижнiв
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26.07.2022 22:52 Ответить
три с половиной года у выбравших тебя критические дни. оплодотвори ты уже их
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26.07.2022 23:43 Ответить
"українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами"

Даже у японцев нет мирного соглашения с россией а в Украины был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. В принципе он и сейчас есть.

И это после Бучи и Мариуполя и тысяч мест на оккупированных землях о которых еще ничего неизвестно...
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26.07.2022 23:46 Ответить
Невже янєлох знову почав про "мірні угоди" ? А Крим відвойований не збирається "вялікій лідар" ?!
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26.07.2022 23:56 Ответить
так, Україна все поверне "через 2-3 тижні (с)"! ОДНОЗНАЧНО!!
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27.07.2022 00:21 Ответить
зеленский брехло,
Портнов и Татаров передают привет лохам от ярмака и арохамии
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27.07.2022 06:55 Ответить
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