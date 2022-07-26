Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico
По мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет гораздо труднее.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам председателя Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать захваченные оккупанты земли.
"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал конгрессмен, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.
Он отметил, что этот период важен, ведь зима с более низкими температурами и жесткими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.
Пожалуйста, подождите...
Оточення.
Головною проблемою Порошенка вважалися наближені люди, які дискредитували його в очах небайдужої громадськості.
Свинарчуки стали журналістськім мемом, образом, що втілював корупцію, зраду і кумівство тодішньої влади загалом та Порошенка зокрема.
Щоправда згодом з'ясувалося, що Свинарчуки були героями розвідниками, такими собі Штірліцами **********, які крали деталі озброєння на складах Російської Федерації і постачали їх в бойові частини української армії.
Але це вже зовсім нікому не цікаво, осад у суспільства залишився, не дивлячись на знайдені виделки, читай клістрони.
І українському електорату тепер вже навіть не цікаво, що:
1. Звільнений днями голова СБУ Баканов корупціонер і зрадник. Призначені саме ним люди розмінували Чонгар.
2. Звільнений вчора заступник Данилова Демченко, зрадник, лобіст Харківських угод, люстрований законом колоборант, якому взагалі було заборонено займати державні посади.
3. Незвільнений заступник Офісу Зеленського, колобарант і корупціонер, кат Майдану, подільник Портнова Татаров.
4. Незвільнений корупціонер (докази торгівлі державними посадами набули широкого розгалосу), зрадник, агент Кремля Єрмак.
5. Незвільнений корупціонер зі шлейфом скандалів з російським слідом, зрадник відповідальний за провал служби перед війною, голова Служби Зовнішньої Розвідки України Буданов.
6. Перебуває на посаді і веде переговори від імені держави голова фракції СГ, корупціонер і державний зрадник, що причетний до міжнародного скандалу з відмиванням грошей Путіна у Лондоні Давід Арахамія.
7. Економічним блоком країни керує корупціонер, зрадник, колаборант, агент російських спецслужб Данило Гетманцев.
Що доступ до державної таємниці три роки мають неофіційні секретарки, депутати-наркомани, кримінальні злочинці з подвійним громадянством, волоцюги, грузинські злодії і клоуни космополіти з російським корінням.
Керує всім цим розшукуваний Сполученими Штатами головний мафіозі країни, бос злочинного угрупування, корупціонер, зрадник, фінансовий аферист, шахрай, вбивця і шантажист, роботодавець клоуна Зеленського Ігор Валерійович Коломойський.
Ну шо, гівнюки, аби не Порошенко?
Їх виробляти треба, а не шукати.
А тепер співставте слова "виробництво" і "Зеленський".
Виробництво розпочинали, але це стало "не в пріорітеті"...
і ще от цікаво, чому всі вертольоти наші позбивали із Ігли. а де ж Стінгери??
проте формально я з вами згодна.
Сам город Херсон не принципиален для этого.
Думаю, москалі відійдуть повністю з правого берега і намертво зариються в землю (з використанням залізобетону) по прямій лінії Василівка-Волноваха.
Ну і звісно Харків будуть постійно "кошмарити"; не даватимуть спокою й ракетними обстрілами всієї України. Намагатимуться виснажити Україну економічно.
Даже у японцев нет мирного соглашения с россией а в Украины был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. В принципе он и сейчас есть.
И это после Бучи и Мариуполя и тысяч мест на оккупированных землях о которых еще ничего неизвестно...
Портнов и Татаров передают привет лохам от ярмака и арохамии