Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский. ФОТОрепортаж
Война не сможет сломать Украину.
Об этом написал в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит.
И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну", - отметил глава государства.
"Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" - добавляет он.
Топ комментарии
+29 Бенина Мама
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+28 Вася Шевченко #371210
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+26 Danilo Kosmina #241992
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і форма зимова ще не готується.
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
Натомість він розважався і тринькав гроші
Ще і має нахабство піарити свою нікчемну тушу на звитягах наших військових.
@WALDO_WASSERMAN
·
16 год
Итак, что же получили друзья нашего «президента», прости господи, за возможность НАМ вывезти СВОЁ зерно?
Снятие санкций:
- на поставку товаров с/х, медназначения, авиазапчастей
- на поставку зерна и удобрений.
- на поставку нефтянки в третьи страны.
Не плохо, как по мне.
але війну в цілому кремляді виграли завдяки власноможним жидам з Банкової
жиди свою справу знають й гнуть її достаньо методічно
- з Вагнер-гейтом
- з розмінуванням Чонгара
- з кримінальними справами на Порошенко за то що наші кораблі хотіли войти в наші же тереторіальні води
- з зняттям санкцій найбільш чутливих з Парашки
Татаров?
Перемагає ЗЕленський.
верим в ВСУ?