Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский. ФОТОрепортаж

Война не сможет сломать Украину.

Об этом написал в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит.

И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну", - отметил глава государства.

"Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" - добавляет он.

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