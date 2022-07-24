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Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский. ФОТОрепортаж

Война не сможет сломать Украину.

Об этом написал в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит.

И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну", - отметил глава государства.

"Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!" - добавляет он.

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Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 01
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 02
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 03
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 04
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 05
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 06
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 07
Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский 08

Автор: 

Зеленский Владимир (20500)


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Топ комментарии
+29
Напиши лучше, какое очередное воинское звание твой Дерьмак получил от Куйла после Стамбула.
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24.07.2022 10:12
+28
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24.07.2022 10:11
+26
Героїв ЗСУ, ТРО, Волонтерів бачу.. повага їм та шана..
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
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24.07.2022 10:20
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24.07.2022 10:11 Ответить
Треба підкоритися Конгресу по питаннях до дерьмака. Ця дорога до перемоги коротша.
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24.07.2022 12:36 Ответить
Напиши лучше, какое очередное воинское звание твой Дерьмак получил от Куйла после Стамбула.
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24.07.2022 10:12 Ответить
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24.07.2022 10:15 Ответить
Ермак і Татаров спершу все здадуть та зрадять..
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24.07.2022 10:14 Ответить
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24.07.2022 10:15 Ответить
не сказал бы что иран нищий. по ввп 22-ые в мире.если б не санкции наверно были бы вообще в десятке
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24.07.2022 10:19 Ответить
Тут ключевое слово-"Чмо".
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24.07.2022 11:40 Ответить
Нема вже чого "клянчить"! ЦАХАЛ постаралися - під Дамаском рознесли і завод по випуску тих дронів, на які "поклали око" кацапи і склад з готовою продукцією Чим мені фірма "ЦАХАЛ" подобається - завжди роботу роблять ретельно і максимально ефективно!
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24.07.2022 10:57 Ответить
це точно ті дрони, може інші якісь? і у них може бути і не один завод. Не розслабляйтеся.
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25.07.2022 17:00 Ответить
головний світовий чмоня
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24.07.2022 11:23 Ответить
Чому забрали доплати у військових і збільшили зарплати депутатам ВР?
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24.07.2022 10:16 Ответить
це було риторичне питання?))) он на Стефанчука погляньте - пухне з голоду..а у інших свої трабли - діти поза кордоном вчаться..на ціни, курс валюти подивіться - у народних депутатів все з зп за регламентом - підвищення...
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24.07.2022 11:27 Ответить
только зеля тут не при чем. сраный пиарщик
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24.07.2022 10:16 Ответить
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24.07.2022 10:18 Ответить
🐛🤡 ещё и "день ПААБЕДЫ", аза месяц в Буковеле с каламоем договаривался как капитулировать , гульбанил с дерьмаком в Гуте и Разминировал Чонгар , а не готовил Страну к обороне
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24.07.2022 10:45 Ответить
Що Україна продержалась тиждень- це буладля нього несподіванка.
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24.07.2022 10:53 Ответить
Так, не зважаючи й на перекiр всiм старанням Зе й Ермака, ми переможемо!
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24.07.2022 10:18 Ответить
От якби це сказав справжній українець і патріот, у мене б жодних питань не виникнуло б. Але ж воно не є ані першим, ані другим.
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24.07.2022 10:18 Ответить
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:18 Ответить
військові ж купують собі все самі за свою зарплату
і форма зимова ще не готується.
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24.07.2022 10:21 Ответить
не надо врать. все выдают. есть проблема только по некоторым вещам, таким как разгрузки, кабуры. была какое то время с берцами. но уже решили.
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24.07.2022 10:27 Ответить
Вчера только общался с бойцом, говорит каждый день под богом ходим, а от государства только автомат выдали, остальное - за свои кровные, либо волонтеры, вот так, а ты говоришь...
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24.07.2022 10:33 Ответить
может везде по разному. в марте отдал своим друзьям три пары берц и набедренную кабуру. разгрузки небыло. после этого больше ничего не просили.
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24.07.2022 11:37 Ответить
щось видають, щось не видають. кому як пощастить.
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24.07.2022 11:12 Ответить
може бути напряг з розмірами..берці - ходовий 42-43 і камуфло 48-50..
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24.07.2022 11:33 Ответить
не буду говорить за депутатов, но военным может и правильно что уменьшили. а то сидят многие в тылу и получают по 30-ке сверху к зарплате. у меня во дворе 4 месяца такие "военные" по вечерам пиво глушат. гражданская зарплата капала. военная плюс 30 штук. чуваки больше 2-х штук баксов в месяц получали нифига не делая. доплату должны получать те, кто на передке. кто реально воюет. а не овощи подпивасные
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24.07.2022 10:24 Ответить
Героїв ЗСУ, ТРО, Волонтерів бачу.. повага їм та шана..
а до чого тут Zупермен, геройство якого лише у тому, що не втік від привселюдного "згвалтування ка-дирівцями", сховавшися за широкою спиною "Тетяни Чорновіл та мільйонів інших Порохоботів" (бо з 73% лохторату натепер активно стоять на боці України відстотків 25%)) і тепер на увесь світ читає тексти з суфльора та пройобує усе, до чого торкається особисто-негігієнічно через фаворитів та сраколизів?!
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24.07.2022 10:20 Ответить
Чого це не втік? Втік 4 рази від повістки.
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24.07.2022 10:40 Ответить
задовбали відсоткові ідіоти..задовбали тетяночорноволити...хоча б раз мізки включили підрахуї хрєнові
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24.07.2022 11:36 Ответить
..вибачте вже нас, людей з кількома вищими освітами, акварі-умна the рибка.. - нам це не важко, а вам - приємно
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24.07.2022 11:44 Ответить
ааа..ну вибачте, тільки ж Ви тут такий заобразований..інші так..церковно0приходську закінчували, акваріуміаріст
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24.07.2022 15:05 Ответить
73% за Україну, а не за ваші 25. Не гони хню, бо стане менше 25.
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24.07.2022 14:31 Ответить
..Українець на ці цифри навіть не зреагував би, бо нам - байдуже, фіксуємо тільки для Вас.. небайдуже рейтингозалежним, продажним політикам та їхнім хвойдам.. не паліться хоча б
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24.07.2022 15:48 Ответить
Українець ці цифри навіть не писав би. Тільки такі звездунці, як ти, постійно щось хочуть довести.
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24.07.2022 22:56 Ответить
Відведення військ на невигідні позиції на бамбасі, розмінування чонгару, заморозка ракетної програми, відсутність ПВО та ще багато чого, ЗЕлені покидьки робили все щоб роззброїти, ослабити, зробити недієздатною та вразливою ВСУ. Сподіваюсь вся ця ЗЕлупська зрадницька ***** буде заарештована та покарана
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24.07.2022 10:20 Ответить
Українська сторона(дєрмак),згідно Угоди по екпорту зерна,запропонувала зняти з орків санкції по експорту міндобрив,зерна та імпорту запчастин до літаків.І ці санкції з мордору зняли,а зермак ,мабуть,отримав ще одне звання в ФСБ.https://www.youtube.com/watch?v=qfOqqQ14-Tc
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24.07.2022 10:21 Ответить
На палю мразоту, щоб здихав тижнями, ***** док. Треба скинутись на на поминки цему кую ірмака.
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24.07.2022 11:48 Ответить
На добрива та зерно санкцій і не було. Про запчастин до літаків - просто брехня.
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24.07.2022 14:47 Ответить
Зе мав три роки щоб підготувати державу до неминучого нападу
Натомість він розважався і тринькав гроші
Ще і має нахабство піарити свою нікчемну тушу на звитягах наших військових.
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24.07.2022 10:22 Ответить
Петя мав 5 років... Підготував Томосом? Треба молитись чи цілувати?
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24.07.2022 14:49 Ответить
видосики не закончатся
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24.07.2022 10:23 Ответить
Спілкуюсь каждый день з військовими і вони говорят протележне цим коментам від орків нічного й неочікувалось
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24.07.2022 10:31 Ответить
Тобі за що платять гроші? За те що ти навчився з гріхом пополам "мекать" українським "суржиком" на рівні трієчника-третьокласника?
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24.07.2022 11:02 Ответить
хе-хе, а мені трапилася вакансія "менеджер із ведення дискусій" чи якось так. оце вже Подоляк придумав, як назвати своїх ботів))
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24.07.2022 11:14 Ответить
А знаєш за що тебе повісять косабе? Правильно, за яйця.
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24.07.2022 11:50 Ответить
Брат Марии Ремарк 🇺🇦
@WALDO_WASSERMAN
·
16 год
Итак, что же получили друзья нашего «президента», прости господи, за возможность НАМ вывезти СВОЁ зерно?
Снятие санкций:
- на поставку товаров с/х, медназначения, авиазапчастей
- на поставку зерна и удобрений.
- на поставку нефтянки в третьи страны.
Не плохо, как по мне.
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24.07.2022 10:31 Ответить
на полі бою русня або вже програла, або програє в найблищі місяці
але війну в цілому кремляді виграли завдяки власноможним жидам з Банкової
жиди свою справу знають й гнуть її достаньо методічно
- з Вагнер-гейтом
- з розмінуванням Чонгара
- з кримінальними справами на Порошенко за то що наші кораблі хотіли войти в наші же тереторіальні води
- з зняттям санкцій найбільш чутливих з Парашки
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24.07.2022 10:48 Ответить
І який же висновок?
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24.07.2022 11:52 Ответить
Брехня, брехня, брехня.
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24.07.2022 14:51 Ответить
Їздити по "вухах" українського народу про перемогу ціною їхнього життя, і три роки робити дороги, щоб по них швидко відбулася окупація України рашистським окупантом ,так може лише лицемірний авантюрист, котрий рішив заробити тричі в Україні .На будівництві доріг, для окупації України,на війні в Україні і на здачі національних інтересів українського народу і територій України ,
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24.07.2022 10:32 Ответить
Орок спочатку треба бути Украінцем щоб писати про Украінців
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24.07.2022 11:17 Ответить
Та ото ж. Застосуй це правило спершу до себе, лапоть з балалайці.
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24.07.2022 11:54 Ответить
А ти сам - "українець"? Та від тебе "щами смердить за версту"!
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24.07.2022 12:52 Ответить
Буде весна,мирна весна,вас не зламає війна. Весь світ з вами
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24.07.2022 10:35 Ответить
Никаких договорняков и сепаратных переговоров с этим фашистом Путиным! После Бучи не простим! Ну кроме Стамбульских договоренностей, куда почему-то лично прибыл Шойгу.
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24.07.2022 10:40 Ответить
Решили с американцами поиграться, дебилы зеленые? Кулеба понес заяву, что дальше будет?
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24.07.2022 10:40 Ответить
Єрмак?

Татаров?
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24.07.2022 10:48 Ответить
обое рябое
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24.07.2022 11:55 Ответить
З буратіною на табуретці вопше знищимо мааскву.
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24.07.2022 10:49 Ответить
Восемь лет война? Выдавил. А чего же ты первые пять гоцал по фашистской кацапии и барыжил сватами на крови? Спичрайтеры говорящей головы, напряглись
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24.07.2022 11:10 Ответить
Іде змагання. Хто зламає Україну скоріше - ЗЕленський чи війна.

Перемагає ЗЕленський.
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24.07.2022 11:16 Ответить
Почему зерно должно вывозиться только через порты Черного моря ,а не Румынские железные дороги.Может, а* ларчик просто открывался*обогащение и еще раз обогащение-баржа с зерном выходит в море и, возращаясь привозит зерно в 2-3 раза дороже ,для украинского потребителя,но и снятие санкций для *своих*.
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24.07.2022 11:24 Ответить
Я от за це думала,невже порти -це единиц шлях вивезення зерна?
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24.07.2022 11:50 Ответить
А коли зеленський ВИБАЧИТЬСЯ перед українським народом,що він ЧОТИРИ рази тікав від призиву в ЗСУ???. А грати роль президента--це він вміє.а на щось інше нездатний.
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24.07.2022 11:30 Ответить
та да, особливо не зламає скумбрію по 8 в італіі, і каломойського за кордоном з вкраденими мільярдами.
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24.07.2022 11:49 Ответить
Зеленский практически открыто сдаёт Украину московитам, а ВСУ молчат...
верим в ВСУ?
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24.07.2022 11:54 Ответить
Украина победит,но не благодаря тебе и таким как ты "полководцам".
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24.07.2022 12:26 Ответить
 
 