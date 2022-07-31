На 31 липня призначено евакуаційний потяг з Донбасу до Львова, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 31 липня з Донбасу до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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@yar13zp
·
14 год
Спочатку заборонили говорити про війну, потім заборонили готуватися до війни, посилаючи нашашлики, потім отримали війну
Заборонили говорити про Азовсталь,потім про полон азовців, потім втратили азовців.
Тепер заборонили бачили курс 💸
Що,зелень готується заборонити вал.операції?