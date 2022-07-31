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На 31 липня призначено евакуаційний потяг з Донбасу до Львова, - "Укрзалізниця"

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 31 липня з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: Незважаючи на нічні обстріли вокзалу у Покровську, евакуаційний потяг курсуватиме. Пошкодження будуть ліквідовані, - Укрзалізниця

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Укрзалізниця (6864) евакуація (2321)


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31.07.2022 07:22 Відповісти
Jaroslaw Teriannik
@yar13zp
·
14 год
Спочатку заборонили говорити про війну, потім заборонили готуватися до війни, посилаючи нашашлики, потім отримали війну
Заборонили говорити про Азовсталь,потім про полон азовців, потім втратили азовців.
Тепер заборонили бачили курс 💸
Що,зелень готується заборонити вал.операції?
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31.07.2022 07:24 Відповісти
ордло эвакуируют во Львов. Співчуваю!
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31.07.2022 11:16 Відповісти
 
 