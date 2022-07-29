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Новини Війна
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Незважаючи на нічні обстріли вокзалу у Покровську, евакуаційний потяг курсуватиме. Пошкодження будуть ліквідовані, - Укрзалізниця

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу у Покровську, евакуація з Донбасу триває за графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "Укрзалізниці".

"Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу у Покровську, евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії буде ліквідовано, залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Покровська на Донеччині. Є поранені, - міська рада

Нагадаємо, раніше мер Покровська Требушкін повідомляв, що евакуаційний потяг не буде крусувати внаслідок пошкодження залізничних колій.

Укрзалізниця (6858) евакуація (2317) Покровськ (632)


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Вспоминаю, как хаяли эти корейские электрички. Сегодня без их фото не обходится ни одно упоминание Укрзализници. Даже если по тому маршруту курсируют древние совковые разбитые скотовоы.
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29.07.2022 10:08 Відповісти
Ще оголосіть точний час відправлення, бо русня не в курсі...
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29.07.2022 13:37 Відповісти
 
 