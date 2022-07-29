Незважаючи на нічні обстріли вокзалу у Покровську, евакуаційний потяг курсуватиме. Пошкодження будуть ліквідовані, - Укрзалізниця

Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу у Покровську, евакуація з Донбасу триває за графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "Укрзалізниці".

"Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу у Покровську, евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії буде ліквідовано, залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше мер Покровська Требушкін повідомляв, що евакуаційний потяг не буде крусувати внаслідок пошкодження залізничних колій.