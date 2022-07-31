За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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