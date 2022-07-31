УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4834 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
613 1

За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

донеччина

За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте: Рашисти 29 липня вбили 6 цивільних осіб на Донеччині, ще 15 дістали поранення, - ОВА

За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

армія рф (17516) Донецька область (8568) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.07.2022 10:51 Відповісти
 
 