За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар31.07.2022 10:51 Відповісти Мені подобається 0
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