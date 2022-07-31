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З 1 серпня відновлюється рух легковиків через пункт пропуску "Краківець"

кордон,краківець

З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець" вілновлюють пропуск легкових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"З 08:00 1 серпня 2022 року через пункт пропуску "Краківець", що на Львівщині, на виїзд до Польщі буде відновлено пропуск легкових автомобілів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково. Просимо громадян врахувати інформацію та обирати даний пункт пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За паспортом іншої країни виїхати можна лише після втрати українського громадянства, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) Польща (8529) Україна (5920)


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