Окупанти лишили мешканців Енергодару без мобільного зв'язку та інтернету

В окупованому росіянами Енергодарі зник мобільний зв'язок та інтернет.

Про це у суботу, 30 липня, повідомили у місцевому Telegram-каналі,інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі у місцевих жителів зникли інтернет та мобільний зв'язок. Частково працює один з українських операторів у сьомому мікрорайоні на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни перенесли комендантську годину.

"російські окупанти, можливо, готують провокацію проти мирного населення. "Влада" перенесла комендантську годину з 22.00 на 20.00 і попереджають про нібито "загрозу обстрілу" міста з боку Нікополя", - повідомили місцеві жителі.

Втім, як зазначається, інтернет під ранок таки з'явився. Щодо мобільного зв'язку - наразі нічого не повідомляється.

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