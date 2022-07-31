Окупанти лишили мешканців Енергодару без мобільного зв'язку та інтернету
В окупованому росіянами Енергодарі зник мобільний зв'язок та інтернет.
Про це у суботу, 30 липня, повідомили у місцевому Telegram-каналі,інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодарі у місцевих жителів зникли інтернет та мобільний зв'язок. Частково працює один з українських операторів у сьомому мікрорайоні на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни перенесли комендантську годину.
"російські окупанти, можливо, готують провокацію проти мирного населення. "Влада" перенесла комендантську годину з 22.00 на 20.00 і попереджають про нібито "загрозу обстрілу" міста з боку Нікополя", - повідомили місцеві жителі.
Втім, як зазначається, інтернет під ранок таки з'явився. Щодо мобільного зв'язку - наразі нічого не повідомляється.
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Пятая Кoлöнка и точкa
@5th_kolonka
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https://twitter.com/5th_kolonka/status/1552204846140456961 27 июл.
Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла
@SputnikATONews
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https://twitter.com/SputnikATONews/status/1553384061242048512 15 ч
Оппозиция в Финляндии требует остановить выдачу виз россиянам. Депутат парламента Юкка Копра: "Убивают мирных жителей, женщин и детей в Украине, а с другой стороны, российские граждане отдыхают в ЕС. Я считаю, что это недопустимая ситуация", - Euronews