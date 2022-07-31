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Новини Війна
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Окупанти лишили мешканців Енергодару без мобільного зв'язку та інтернету

енергодар

В окупованому росіянами Енергодарі зник мобільний зв'язок та інтернет.

Про це у суботу, 30 липня, повідомили у місцевому Telegram-каналі,інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі у місцевих жителів зникли інтернет та мобільний зв'язок. Частково працює один з українських операторів у сьомому мікрорайоні на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни перенесли комендантську годину.

"російські окупанти, можливо, готують провокацію проти мирного населення. "Влада" перенесла комендантську годину з 22.00 на 20.00 і попереджають про нібито "загрозу обстрілу" міста з боку Нікополя", - повідомили місцеві жителі.

Втім, як зазначається, інтернет під ранок таки з'явився. Щодо мобільного зв'язку - наразі нічого не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок нічних вибухів в Енергодарі поранено шістьох окупантів

Автор: 

інтернет (2006) мобільний зв’язок (1029) окупація (6717) Енергодар (263)


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українською

залишили

точніше -позбавили
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31.07.2022 08:50 Відповісти
"Едині новини" і тут. Найкраще українську мову знали ведучі українського радіо та ТБ часів СССР, бо тоді там були дуже ідейні, а не заробітчани.
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31.07.2022 09:05 Відповісти
"двієчник"! Ці слова - синоніми! Хоча і є відмінності : "залишили (без чогось) - дія може буть тимчасовою, а от "позбавили - остаточною Про те, що кацапи не збираються поновлювать Інтернет через деякий час - мова не йде Тому не "вишукуй блохи на собаці" - "лінгвіст"!!!
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31.07.2022 09:06 Відповісти
Те ж саме спостерігається у низці окупованих міст та сіл Зап. області і почалося це якраз після серії вибухів на складах бк
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31.07.2022 08:57 Відповісти


Пятая Кoлöнка и точкa

@5th_kolonka

·

https://twitter.com/5th_kolonka/status/1552204846140456961 27 июл.

Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла
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31.07.2022 09:03 Відповісти
Что то вспомнилось как Марк Фейгин смеялся с Абдрыстовича, который утверждал что РФ серьезно готовится к проведению референдума и для этого нужно захватить и всю территорию и свести людей на голосование, чтобы Запад признал рехверендум. На что Фейгин сказал что никакого голосования не будет, выключат мобильную связь и интернет и напишут что рехверендум прошел с отличным результатом.
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31.07.2022 09:06 Відповісти
Спутник News АТО

@SputnikATONews

·

https://twitter.com/SputnikATONews/status/1553384061242048512 15 ч

Оппозиция в Финляндии требует остановить выдачу виз россиянам. Депутат парламента Юкка Копра: "Убивают мирных жителей, женщин и детей в Украине, а с другой стороны, российские граждане отдыхают в ЕС. Я считаю, что это недопустимая ситуация", - Euronews
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31.07.2022 09:07 Відповісти
Їде якаоь шишка, так само було в Херсоні.
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31.07.2022 09:15 Відповісти
шо там МАГАТЕ, вони вже їдуть чи ще ссуться?
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31.07.2022 09:55 Відповісти
 
 