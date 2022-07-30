Унаслідок нічних вибухів в Енергодарі поранено шістьох окупантів
В Енергодарі внаслідок нічних вибухів постраждали шестеро російських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Енергодара Дмитра Орлова.
"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов.
За його словами, постраждалих серед цивільного населення немає.
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