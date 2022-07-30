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Новини Війна
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Унаслідок нічних вибухів в Енергодарі поранено шістьох окупантів

енергодар

В Енергодарі внаслідок нічних вибухів постраждали шестеро російських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії рф звернулися в лікарню по первинну допомогу. А вже пізніше відправилися лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов.

Також читайте: В окупованому Енергодарі біля готелю сталося кілька вибухів, знищено техніку окупантів, - Орлов

За його словами, постраждалих серед цивільного населення немає.

Автор: 

армія рф (17509) втрати (4413) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+10
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30.07.2022 15:00
+8
Погано постраждали, якщо самі звернулись до лікарні.
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30.07.2022 14:59
+5
Всього шістьох зачепило 🤔 Єнот зачекає справжнього свята 😝😝😝😝😜🤪
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30.07.2022 15:04
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Погано постраждали, якщо самі звернулись до лікарні.
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30.07.2022 14:59 Відповісти
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30.07.2022 15:00 Відповісти
а де подівся Енергодар?
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30.07.2022 15:03 Відповісти
У новій версії футболки появиться після Lazurne.
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30.07.2022 18:12 Відповісти
Всього шістьох зачепило 🤔 Єнот зачекає справжнього свята 😝😝😝😝😜🤪
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30.07.2022 15:04 Відповісти
одна ракета стоит около 150 000 $ для того что бы слегка поцарапать 6 орков. это прикол такой? В ХЕРСОНЕ ОН УЖЕ 2 ПОНТОННЫЕ ПЕРЕПРАВЫ И паром на регулярной основе технику и боеприпасы опять стягивает в город неужели нельзя по этим целям было вжарить?
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30.07.2022 15:40 Відповісти
тут был бпл, не разводи зраду
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30.07.2022 16:16 Відповісти
Вася! "Ікру не метай"! Не "понтонні переправи", а "паромні" Катери тягають туди-сюди через Дніпро два понтони На понтоні розміщується не більше одної одиниці техніки (і то - стандартного розміру, а не "корови", типу С-300 І скільки вони можуть її перекинуть якщо ширина Дніправ в районі Херсону - близько 1 км, а швидкість катеру з поромом - не більше 3-4 км/ч? А ще ж час на причалювання, завантаження та розвантаження!
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30.07.2022 16:30 Відповісти
это ответ за Оленивку? Мощно. А в отель нельзя было попасть? И какая себестоимость одного раненого рашиста?
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30.07.2022 15:45 Відповісти
Скорее всего, взрывчатку сбросили с дрона. Или местные партизаны подорвали.
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30.07.2022 22:26 Відповісти
Как то вообще никак по сравнению с тем что рашисты расстреляли соню наших пленных азовцев
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30.07.2022 16:15 Відповісти
 
 