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Новости Война
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В результате ночных взрывов в Энергодаре ранены шестеро оккупантов

енергодар

В Энергодаре в результате ночных взрывов пострадали шесть российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - отметил Орлов.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.

Читайте также: В оккупированном Энергодаре возле гостиницы произошло несколько взрывов, уничтожена техника оккупантов, - Орлов

Автор: 

армия РФ (19358) потери (4398) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+10
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30.07.2022 15:00
+8
Погано постраждали, якщо самі звернулись до лікарні.
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30.07.2022 14:59
+5
Всього шістьох зачепило 🤔 Єнот зачекає справжнього свята 😝😝😝😝😜🤪
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30.07.2022 15:04
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Погано постраждали, якщо самі звернулись до лікарні.
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30.07.2022 14:59 Ответить
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30.07.2022 15:00 Ответить
а де подівся Енергодар?
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30.07.2022 15:03 Ответить
У новій версії футболки появиться після Lazurne.
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30.07.2022 18:12 Ответить
Всього шістьох зачепило 🤔 Єнот зачекає справжнього свята 😝😝😝😝😜🤪
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30.07.2022 15:04 Ответить
одна ракета стоит около 150 000 $ для того что бы слегка поцарапать 6 орков. это прикол такой? В ХЕРСОНЕ ОН УЖЕ 2 ПОНТОННЫЕ ПЕРЕПРАВЫ И паром на регулярной основе технику и боеприпасы опять стягивает в город неужели нельзя по этим целям было вжарить?
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30.07.2022 15:40 Ответить
тут был бпл, не разводи зраду
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30.07.2022 16:16 Ответить
Вася! "Ікру не метай"! Не "понтонні переправи", а "паромні" Катери тягають туди-сюди через Дніпро два понтони На понтоні розміщується не більше одної одиниці техніки (і то - стандартного розміру, а не "корови", типу С-300 І скільки вони можуть її перекинуть якщо ширина Дніправ в районі Херсону - близько 1 км, а швидкість катеру з поромом - не більше 3-4 км/ч? А ще ж час на причалювання, завантаження та розвантаження!
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30.07.2022 16:30 Ответить
это ответ за Оленивку? Мощно. А в отель нельзя было попасть? И какая себестоимость одного раненого рашиста?
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30.07.2022 15:45 Ответить
Скорее всего, взрывчатку сбросили с дрона. Или местные партизаны подорвали.
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30.07.2022 22:26 Ответить
Как то вообще никак по сравнению с тем что рашисты расстреляли соню наших пленных азовцев
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30.07.2022 16:15 Ответить
 
 