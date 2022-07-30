В результате ночных взрывов в Энергодаре ранены шестеро оккупантов

В Энергодаре в результате ночных взрывов пострадали шесть российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - отметил Орлов.

По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.

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