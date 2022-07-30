В результате ночных взрывов в Энергодаре ранены шестеро оккупантов
В Энергодаре в результате ночных взрывов пострадали шесть российских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
"После ночных событий в Энергодаре шесть военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", - отметил Орлов.
По его словам, пострадавших среди гражданского населения нет.
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