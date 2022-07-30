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Новости Война Российская агрессия
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В оккупированном Энергодаре возле гостиницы произошло несколько взрывов, уничтожена техника оккупантов, - Орлов

енергодар

В ночь на 30 июля в оккупированном городе было слышно несколько взрывов и вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС", раздалось несколько взрывов, после чего разгорелся пожар. На место для тушения оккупанты привезли специальную спасательную технику. По состоянию на 8 часов утра известно, что сгорели три единицы военной техники россиян, которая была размещена на подъезде к гостинице.

Среди гражданских жителей пострадавших нет, в домах, расположенных возле места взрыва, выбило окна. Подробности происшествия будут сообщены позже, подчеркнул мэр.

Читайте также: Оккупанты ночью обстреливали Никополь и Марганец из спальных районов Энергодара, - мэр Орлов

Автор: 

Энергодар (157)


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Топ комментарии
+22
Паркування в запрєщоьннам мєстє чрєвата паслєдствіямі...
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30.07.2022 09:26
+17
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30.07.2022 09:25
+16
Нарешті дочекався новини, що за цю ніч наші теж щось підірвали...
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30.07.2022 09:30
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30.07.2022 09:25 Ответить
Паркування в запрєщоьннам мєстє чрєвата паслєдствіямі...
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30.07.2022 09:26 Ответить
дистанційно по радиосигналу. а таймер. Або телефоном. Детонатор під'єднали до динаміка, подзвонили і гуд бай.
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30.07.2022 09:27 Ответить
Або просто недопалок, вдало випущений "щиглем" з балкону 2 поверху.
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30.07.2022 11:11 Ответить
Нарешті дочекався новини, що за цю ніч наші теж щось підірвали...
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30.07.2022 09:30 Ответить
Героям слава !!!!!
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30.07.2022 09:32 Ответить
За цю ніч бавовна була у декількох місцях, якнайменш сім випадків.
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30.07.2022 10:39 Ответить
поки що ваші ще живі.
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30.07.2022 09:49 Ответить
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30.07.2022 09:43 Ответить
"Горить-палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!"
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30.07.2022 09:52 Ответить
здається таки таймер бо немає загиблих. якби з пультом чекали когось би вполювали.
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30.07.2022 09:44 Ответить
Готель постраждав через рашистів. Але щоб знищувати у великих кількостях треба бити по скупченню ворога.
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30.07.2022 09:45 Ответить
так на мітингах сходняках
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30.07.2022 09:58 Ответить
тіки пристрій треба робить з вражаючими елементами типу цвяхи. Ще можна причепить каністру бензина для ефектності.
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30.07.2022 10:00 Ответить
Точно . привязать под машиной скотчем канистру с бензином . Гениально . А чтобы не сняли , написать - это не бимба .
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30.07.2022 11:01 Ответить
та..можна стільки з підручних засобів зробити..у детиктивах 50-80-х років стільки приколясів.. цікава хімія..

наприклад змастити мастилом різблення вентеля кісневого балону в реанімації
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30.07.2022 18:04 Ответить
Бережи, Боже, наших партизан
Героям слава !!!
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30.07.2022 10:18 Ответить
Zдесь вам не тут!
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30.07.2022 11:49 Ответить
..земля горит под быдлонасекомышем райха фашистии
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30.07.2022 19:09 Ответить
Смерть кремлевским тварям!!!
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31.07.2022 08:02 Ответить
 
 