В оккупированном Энергодаре возле гостиницы произошло несколько взрывов, уничтожена техника оккупантов, - Орлов

В ночь на 30 июля в оккупированном городе было слышно несколько взрывов и вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС", раздалось несколько взрывов, после чего разгорелся пожар. На место для тушения оккупанты привезли специальную спасательную технику. По состоянию на 8 часов утра известно, что сгорели три единицы военной техники россиян, которая была размещена на подъезде к гостинице.

Среди гражданских жителей пострадавших нет, в домах, расположенных возле места взрыва, выбило окна. Подробности происшествия будут сообщены позже, подчеркнул мэр.

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