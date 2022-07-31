Двоє чоловіків публікували в соцмережах відео з позиціями ЗСУ в Харкові

Чоловікам повідомлено про підозру у поширенні даних про переміщення військових на території Харкова.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Їм повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (частина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України).

Слідчі встановили, що чоловік зі знайомим колишнім правоохоронцем знімали на відео місця розташування українських військових в обласному центрі. Відео вони розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України.

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Інформація, яку вони опублікували, раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. Підозрюваним обиратимуть запобіжний захід у судовому порядку, прокурори Харківщини клопотатимуть про тримання їх під вартою. Досудове розслідування проводять працівники Управління СБУ в Харківській області.