Двоє чоловіків публікували в соцмережах відео з позиціями ЗСУ в Харкові
Чоловікам повідомлено про підозру у поширенні даних про переміщення військових на території Харкова.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Їм повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (частина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України).
Слідчі встановили, що чоловік зі знайомим колишнім правоохоронцем знімали на відео місця розташування українських військових в обласному центрі. Відео вони розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України.
Інформація, яку вони опублікували, раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. Підозрюваним обиратимуть запобіжний захід у судовому порядку, прокурори Харківщини клопотатимуть про тримання їх під вартою. Досудове розслідування проводять працівники Управління СБУ в Харківській області.
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Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.
а потом возмущаются, что их называют "тупорылой нацией".... ))
ХЗ шо за безвідповідальність,,,
Вбачається за доцільне використання стовпів тролейбусної мережі в центральній частині міст!!