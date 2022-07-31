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Двоє чоловіків публікували в соцмережах відео з позиціями ЗСУ в Харкові

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Чоловікам повідомлено про підозру у поширенні даних про переміщення військових на території Харкова.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Їм повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (частина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України).

Слідчі встановили, що чоловік зі знайомим колишнім правоохоронцем знімали на відео місця розташування українських військових в обласному центрі. Відео вони розмістили у проросійському Телеграм-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України.

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Інформація, яку вони опублікували, раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. Підозрюваним обиратимуть запобіжний захід у судовому порядку, прокурори Харківщини клопотатимуть про тримання їх під вартою. Досудове розслідування проводять працівники Управління СБУ в Харківській області.

Харківщина (6054) колабораціонізм (1161) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+16
І ще дивують сторінки наших міст на Телеграмі з дико-кацапськими назвами-******** Харькав,»Хуйовая Одєса»ну і так далі. Ніякого гумору не бачу в цьому, а чисто москальський ідеологічний наратив. У нас дебільне населення.
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31.07.2022 15:21
+7
та шо хіба тільки в Харкові ... південь , тилове місто , біля во стоїть авто і фотографують на телефон місцевість... підхожу , питаю шо за х..я.. -" нам прірода нравіться ", подзвонив в тероборону -реакції ноль ... при цьому за 100 м на пп стоїть п...
ХЗ шо за безвідповідальність,,,
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31.07.2022 15:27
+5
Телеграм ідиотизм зашкалює в Україні! А що там є щось, що не контролюється рашистським ФСБ? Чи невідомо хто створив телеграм?
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31.07.2022 15:21
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31.07.2022 15:17 Відповісти
Телеграм ідиотизм зашкалює в Україні! А що там є щось, що не контролюється рашистським ФСБ? Чи невідомо хто створив телеграм?
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31.07.2022 15:21 Відповісти
І ще дивують сторінки наших міст на Телеграмі з дико-кацапськими назвами-******** Харькав,»Хуйовая Одєса»ну і так далі. Ніякого гумору не бачу в цьому, а чисто москальський ідеологічний наратив. У нас дебільне населення.
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31.07.2022 15:21 Відповісти
Такого лайна вистачає і в Твіттері. І наші його залюбки хавають. Жеруть, аж причмокують.
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31.07.2022 15:33 Відповісти
пожурят и отпустят
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31.07.2022 15:24 Відповісти
Жінка, яка була директором Печерської гімназії №75 у Києві та "зливала" позиції ЗСУ окупантам, вийшла під заставу.

Суд випустив з-під варти жінку, яка підозрюється у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні.
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31.07.2022 15:34 Відповісти
орки в Херсоне ремонтируют Антоновский мост!
а потом возмущаются, что их называют "тупорылой нацией".... ))
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31.07.2022 15:26 Відповісти
Ставлять ще більше ППО, розгорнули мінімум 2 понтонний моста які досі не накриті, де тут привід для жартів?
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31.07.2022 15:39 Відповісти
Прийде до них в ночі
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31.07.2022 15:41 Відповісти
та шо хіба тільки в Харкові ... південь , тилове місто , біля во стоїть авто і фотографують на телефон місцевість... підхожу , питаю шо за х..я.. -" нам прірода нравіться ", подзвонив в тероборону -реакції ноль ... при цьому за 100 м на пп стоїть п...
ХЗ шо за безвідповідальність,,,
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31.07.2022 15:27 Відповісти
Це дрібниці. Безвідповідальність - це коли військовий автомобіль, розвертаючись на трасі поблизу блокпосту наїжджає на купу викладених обабіч дороги ТМ-62.
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31.07.2022 15:56 Відповісти
Коля,а где и с кем это было?Знаю,поэтому и спрашиваю.Ты уж не темни с украинским.
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31.07.2022 16:02 Відповісти
Альоша, тобі ще може коордінати мєста скінуть на вайбєр?
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31.07.2022 16:32 Відповісти
Навіщо тримати під вартою? На лобі написати зеленкою - "зрадник" і випустити в місто... Харків'яни зрадіють зустрічі...
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31.07.2022 15:36 Відповісти
Чоловіків визнано винними і засуджено до... прочитання "Кобзаря".
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31.07.2022 15:37 Відповісти
вата - как она есть. сказочные долбоебы, верят что анало говнетные ракеты прилетят куда угодно, только не в их дом.
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31.07.2022 15:39 Відповісти
... И их тоже выпустят под залог, как ту суку?
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31.07.2022 15:45 Відповісти
В телеграм засунули всю країну! Всі служби,всі міністерства,політики,мери міст-всі в цій помийці.
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31.07.2022 16:24 Відповісти
Нормально розбиратися з зрадниками потрібно.
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31.07.2022 16:29 Відповісти
Влада спонукає бездіяльністю перед ЗРАДНИКАМИ та КОРИГУВАЛЬНИКАМИ, до Суду Людського, при цьому бажано утримуватися від використання молодих зелених насаджень та тонкі гілки!!!
Вбачається за доцільне використання стовпів тролейбусної мережі в центральній частині міст!!
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31.07.2022 16:41 Відповісти
Заставити любити Неньку - неможливо : або ти патріот,або - за поребрік....
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31.07.2022 17:03 Відповісти
Харьков кишит коллаборантами
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31.07.2022 17:08 Відповісти
Если долбо#б, то это надолго. Сядет надолго
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31.07.2022 20:57 Відповісти
 
 