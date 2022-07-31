Жителям Запорізької області радять виїхати з прифронтової зони

Жителі населених пунктів Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха для "Укрінформу".

Старух зазначив, що ситуація щодо кількості місцевого населення на окупованій території Запорізької області динамічно змінюється. За його словами, з деяких населених пунктів 80% мешканців виїхали, а з деяких раніше виїхали, а зараз повертаються.

"Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли… Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій. Для нас є приорітетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей. На жаль, на окупованих територіях через дії російських загарбників траплялися випадки загибелі мирного населення. Кількість загиблих невелика, але кожна смерть – це велика трагедія", – сказав керівник ЗОВА.

Він також розповів, що з людьми, які залишилися на тимчасово окупованій території, є зв’язок, який періодично зникає.

У цьому контексті Старух додав, що російські війська намагаються значно обмежити мешканцям Запорізької області український інформаційний простір. "Вони заводять своїх провайдерів, намагаються вибудувати російську модель Інтернету, де фільтрується інформація. Українських операторів вимкнули. Натомість завели своїх фейкових", – зазначив керівник ЗОВА.

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Як повідомлялося, понад 70% Запорізької області знаходиться в тимчасовій російській окупації.