УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 147 15

Жителям Запорізької області радять виїхати з прифронтової зони

область,запорізька

Жителі населених пунктів Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха для "Укрінформу".

Старух зазначив, що ситуація щодо кількості місцевого населення на окупованій території Запорізької області динамічно змінюється. За його словами, з деяких населених пунктів 80% мешканців виїхали, а з деяких раніше виїхали, а зараз повертаються.

"Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли… Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій. Для нас є приорітетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей. На жаль, на окупованих територіях через дії російських загарбників траплялися випадки загибелі мирного населення. Кількість загиблих невелика, але кожна смерть – це велика трагедія", – сказав керівник ЗОВА.

Він також розповів, що з людьми, які залишилися на тимчасово окупованій території, є зв’язок, який періодично зникає.

У цьому контексті Старух додав, що російські війська намагаються значно обмежити мешканцям Запорізької області український інформаційний простір. "Вони заводять своїх провайдерів, намагаються вибудувати російську модель Інтернету, де фільтрується інформація. Українських операторів вимкнули. Натомість завели своїх фейкових", – зазначив керівник ЗОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня окупанти захопили в заручники 453 людини у Запорізькій області, близько 200 - досі в полоні, - Старух

Як повідомлялося, понад 70% Запорізької області знаходиться в тимчасовій російській окупації.

окупація (6718) евакуація (2322) Запорізька область (3648) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Женщина, которая «сливала» позиции ВСУ оккупантам, вышла под залог Директрису Печерской гимназии №75 подозревают в сдаче позиций ВСУ за обещание от оккупантов должности министра образования. Суд отпустил ее из-под стражи за полмиллиона гривен.
показати весь коментар
31.07.2022 16:08
+7
С Донецкой области приказывают эвакуироваться, с Запорожской советуют .... пока советуют . Интересно когда, с такими темпами, зеленые скоты предложат украинцам эвакуироваться с Украины вообще? Ну, для нашей же безопасности* И ВСУ будет меньше мотивации бить рашистов - зачем защищать обезлюдившие города. В Северодонецке это сработало
показати весь коментар
31.07.2022 16:14
+6
реалии зэ-предателей
показати весь коментар
31.07.2022 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
довгоочікуваний наступ
показати весь коментар
31.07.2022 16:00 Відповісти
подібні новини ми читали ще у травні...
показати весь коментар
31.07.2022 16:20 Відповісти
отрицательное наступление
показати весь коментар
01.08.2022 22:56 Відповісти
Женщина, которая «сливала» позиции ВСУ оккупантам, вышла под залог Директрису Печерской гимназии №75 подозревают в сдаче позиций ВСУ за обещание от оккупантов должности министра образования. Суд отпустил ее из-под стражи за полмиллиона гривен.
показати весь коментар
31.07.2022 16:08 Відповісти
Жах!
показати весь коментар
31.07.2022 16:18 Відповісти
реалии зэ-предателей
показати весь коментар
31.07.2022 16:19 Відповісти
С Донецкой области приказывают эвакуироваться, с Запорожской советуют .... пока советуют . Интересно когда, с такими темпами, зеленые скоты предложат украинцам эвакуироваться с Украины вообще? Ну, для нашей же безопасности* И ВСУ будет меньше мотивации бить рашистов - зачем защищать обезлюдившие города. В Северодонецке это сработало
показати весь коментар
31.07.2022 16:14 Відповісти
Влада 8 років не закликала виїхати людей с фронту бойових дій! А для чого зараз закликати?! Президент сказав що до 15 вересня будуть звільнені всі окуповані території! Або, це зхнову брехня і піар?
показати весь коментар
31.07.2022 16:17 Відповісти
Тому що ця влада прийшла на брехні!
показати весь коментар
31.07.2022 16:27 Відповісти
Тому, що там одні підари, як би не хотілось висловлюватись.
показати весь коментар
31.07.2022 18:36 Відповісти
Самк так "це зхнову брехня і піар"
показати весь коментар
31.07.2022 16:39 Відповісти
А президент не сказав від кого будуть звільнені всі окуповані території?
показати весь коментар
31.07.2022 17:19 Відповісти
Попадая в очередную скандальную ситуацию, Зеленский поступает как Путин - залегает на дно и ждет несколько дней пока уляжется пыль, потом запускаются боты, за ними идут арестовичи и прочие придворные аналитики (от слова "анал") и уж опосля какой-нибудь Подоляк делает заявление.
показати весь коментар
31.07.2022 16:29 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2022 16:31 Відповісти
на из место приедут буряты
показати весь коментар
31.07.2022 17:51 Відповісти
 
 