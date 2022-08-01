Найближчі дні будуть важкими, Косово стикається з сербським шовінізмом, - прем'єр Курті
Найближчі дні будуть складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, який всім добре знайомий.
Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його відеозвернення.
"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.
Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.
Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.
Топ коментарі
+15 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.08.2022 00:46
+12 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар01.08.2022 00:47
+11 Radchenko86
показати весь коментар01.08.2022 00:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бамбасБєлград
??????????????????????????????
Вважаєте хорватів мусульманами?
2) албанці прийшли ПІСЛЯ сербів, на відміну від кримських татар
3)німців із Судетів і Силезії вивезли? хто проти? якщо кацапів із Криму вивезти - хто проти?
2) І що далі? А кримські Татари прийшли ПІСЛЯ Греків, то що, Татарам там тепер жити заборонено а Крим це Греція?
3) Німців із Західних польських земель вивозила прорадянська влада а заселяля саме Українцями із Закерзоння у рамках операції Вістула. Україна таким точно не займатиметься. І якщо ви згадаєте, німці взагалі програли Другу Світову і були цілковито причетні до Голокосту, тому порівняння з Косовом тут ні до чого
прилетят пару F-35, размажут этого жирного очкатого губошлепа прямо на границе..., натыкают ему во все дыры писюнов и натянут на глобус......... на этом история и закончится.....
а со Штатами расклад 10/0: https://twitter.com/i/status/1553493176643686402
https://pbs.twimg.com/media/FZBkez1XkAI7Ng9?format=jpg&name=900x900
https://mobile.twitter.com/NATO_KFOR
Кацапія повинна бути знищена