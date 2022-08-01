Найближчі дні будуть важкими, Косово стикається з сербським шовінізмом, - прем'єр Курті

Найближчі дні будуть складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, який всім добре знайомий.

Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його відеозвернення.

"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.

Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.