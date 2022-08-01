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Найближчі дні будуть важкими, Косово стикається з сербським шовінізмом, - прем'єр Курті

косово

Найближчі дні будуть складними, оскільки Косово стикається з сербським шовінізмом, який всім добре знайомий.

Про це заявив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його відеозвернення.

"Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок", - заявив Курті.

Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

Косово (93) Сербія (370)


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Топ коментарі
+15
Балканской русне снова повоевать захотелось.
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01.08.2022 00:46
+12
"Войска НАТО в Косово приведены в боевую готовность".....
прилетят пару F-35, размажут этого жирного очкатого губошлепа прямо на границе..., натыкают ему во все дыры писюнов и натянут на глобус......... на этом история и закончится.....
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01.08.2022 00:47
+11
Гдє ви билі, кагда 20 лєт дамбілі бамбас Бєлград
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01.08.2022 00:43
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А потім, як в Україну, туди прийде асвабаждать сєрбов Косова російський імперіалізм.
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01.08.2022 00:39 Відповісти
Гдє ви билі, кагда 20 лєт дамбілі бамбас Бєлград
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01.08.2022 00:43 Відповісти
а поітм сербів погонять подихати за інтереси рф.
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01.08.2022 01:01 Відповісти
Ви абсолютно праві, у ***** закінчується "гарматне м'ясо", хоче поповнити запаси в Сербії
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01.08.2022 07:58 Відповісти
Балканской русне снова повоевать захотелось.
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01.08.2022 00:46 Відповісти
***** грошенят підкинуло.
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01.08.2022 01:49 Відповісти
Я не прихильник ватної Сербії. Вони отримали бумеранг за спробу відірвати частину Хорватії. Але по справедливості - Косово - це частина Сербії. І те що місцеві сепари, (хоч вони і мусульмани) оголосили про якусь там державу та збройним шляхом відділилися ще й отримавши визнання сцикливої Європи не означає що Косово перестало бути частиною Сербії. Ми у схожій ситуації і нас Захід може кинути так само визнавши незалежність фейкової Лугандонії чи Херсонської області. І потім ще нас будуть закликати не чіпати незалежну державу та погрожувати санкціями. Особисто я вважаю що Сербія має право в будь-який момент повернути збройним шляхом територію Косово під свій контроль та виселити звітди всіх, хто не згоден. І ми маємо таке ж право незалежно від хотєлок Заходу щодо всіх наших окупованих територій включаючи Крим.
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01.08.2022 00:46 Відповісти
Так можна казати про всю Югославію, яка була черговим совком.
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01.08.2022 00:49 Відповісти
а так сталося не тому що комуняки кроїли мапу як хочеться роз"єднували нероз"єднувальне і з"єднували не з"єднувальне.
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01.08.2022 01:02 Відповісти
Что ты вообще знаешь про Югославию убогий Косово это проституточная МУСУЛЬМАНСКАЯ Прокладка Албанцев Вонючих ****** У КОТОРЫХ ЕСТЬ СВОЯ СТРАНА АЛБАНИЯ КОСОВО И Нагорный КАРАБАХ ПО ПРИЗНАКУ ТАМ ЖИВУТ АЛБАНЦЫ А ТАМ Армяне Один В ОДИН НО РЕШЕНИЯ РАЗНЫЕ В МОЛДОВЕ ТАКЖЕ И Приднестровье ГРУЗИЯ ЭТО АДЖАРИЯ УКРАИНА ЭТО КРЫМ И ДОНБАСС И Везде РАЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ А ВОТ США ЕС И НАТО ПРЕДСТАВИВ В ООН СФАБРИКОВАННЫЕ Факты МОЛ ВИНОВНЫ СЕРБЫ ПРО МУСУЛЬМАНСКИХ ФАШИСТОВ ХОРВАТОВ О КАК ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛИ ГЕНОЦИД ЮГОСЛАВИИ ПРИ ЭТОМ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ Снабжал, И НАКАЧИВАЯ ОРУЖИЕМ БАЛКАНЫ И ЮГОСЛАВИЮ...
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01.08.2022 06:41 Відповісти
Ніхіра, серби повинні заплатити, як заплатили німці східними територіями, Прусією і Моравією за свої імперсько-нацистські діяння.
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01.08.2022 08:25 Відповісти
МУСУЛЬМАНСКИХ ФАШИСТОВ ХОРВАТОВ

??????????????????????????????

Вважаєте хорватів мусульманами?
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01.08.2022 10:14 Відповісти
Він скоріш за все мав на увазі босняків яких дуже часто про Сербські націоналісти називають "мусульманськими хорватами", хоча з його слів хір що зрозумієш
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01.08.2022 13:28 Відповісти
Ну так тогда получается, что и рф типа на правах СССР может вернуть типа Украину. Хрень какая то. Все не однозначно и запутанно.
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01.08.2022 00:56 Відповісти
За вашою логікою не треба було Хорватії чіпати Сербську Країну, бо то ж срана незалежна держава. А Грузія повинна змиритися з незалежністю Абхазії та Південної Осетії. Молдова визнати незалежність Придністров'я. Не плутайте держави, які вийшли з совка зі шматками територій, де місцеві олігархи як в Придністров'ї чи торговці людськими органами як у Косово вирішили створити власну державу на клаптику землі за зовнішньої підтримки. ДНР та ЛНР - та сама історія. Нам тут рашисти розповідають що є якийсь народ бамбасу. А то просто етнічні малограмотні кацапи та потомки зеків, яких туди поселяли для роботи на шахтах.
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01.08.2022 01:06 Відповісти
Не, я в этой теме не разбираюсь. Умываю руки так сказать.
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01.08.2022 01:14 Відповісти
В Балканах в смысле.
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01.08.2022 01:15 Відповісти
То виходить Хорватам можна проголосити вихід із Югославського совка а Албанцям ні? Чому ви вирішили прирівняти Косово і бананові республіки? ЛДНР були штучно створені за підтримки саме російських еліт за допомогою російської армії під крики місцевої вати "путен введі войска". Косовари самі взяли зброю у руки і пішли обороняти свій дім від залишків імперії. І звідки ви взяли що Захід визнає бамбас? Скільки раз вам має Байден особисто казати, що Америка не визнає ніяких територіальних змін в Україні? Захід нас точно не кине, а про "сцикливий" ви взагалі загнули.
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01.08.2022 01:05 Відповісти
Така країна вже є. Називається Албанія. От кого не влаштовує Сербія - чемодан - вокзал-Албанія. Але ж сербські албанці вирішили створити собі ще одну албанію вигадавши що вони якась окрема нація. То може тоді слід створити циганську державу забувши що немає ніяких циган, а є етнічні індуси, які пішли таскатися по світу.
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01.08.2022 01:11 Відповісти
Які ще" індуси які пішли таскатися по світу"? Усе людство взагалі із Африки розселилось то що, ми тепер усі африканці? А ваше порівняння з Лугандонією як я уже пояснив не доречне. Місцеві мешканці не мають до утворення "маладих рєспублік" ніякого стосунку тоді як під час розпаду Югославії серби практично проводили геноцид проти сусідніх народів через що Косоварам довелося братися за зброю. Якщо ви реально хочете щоб усіх албанців із Косова було виселено, тому що це територія Сербії, то це просто буде сприйнято як депортацію, прямо так само як це було з Кримськими татарами. Ваш аргумент про те, що для албанців уже є окрема держава, тому хай туди усі відпраляються також не витримує критики, оскільки он є Румунія, треба усіх молдован депортувати туди, а Молдову заселити росіянами, оскільки молдовани це взагалі румуни. Заодно повернути совок у вигляді Придністров'я
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01.08.2022 01:36 Відповісти
1)албанці геноцидили не менше!
2) албанці прийшли ПІСЛЯ сербів, на відміну від кримських татар
3)німців із Судетів і Силезії вивезли? хто проти? якщо кацапів із Криму вивезти - хто проти?
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01.08.2022 02:27 Відповісти
1) Ви схоже не розбираєтеся у термінах. Геноцид - це величезна спланована акція по винищенню не військового населення. Те що вбивства цивільних були з обох сторін це правда, але вони ніколи не досягали обсягів Серебряниці. Ну а те що ви погодилися що Сербія також вбивала мирняк у Косові іще раз доводить вашу аналогію з Україною неправильною
2) І що далі? А кримські Татари прийшли ПІСЛЯ Греків, то що, Татарам там тепер жити заборонено а Крим це Греція?
3) Німців із Західних польських земель вивозила прорадянська влада а заселяля саме Українцями із Закерзоння у рамках операції Вістула. Україна таким точно не займатиметься. І якщо ви згадаєте, німці взагалі програли Другу Світову і були цілковито причетні до Голокосту, тому порівняння з Косовом тут ні до чого
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01.08.2022 10:12 Відповісти
да ,а що ви скажете, якщо завтра таку саму хрінь замутять мадяри на закарпатті?
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01.08.2022 02:36 Відповісти
Мадяри не мають повної більшості на Закарпатті, а Україна- не багатоетнічний совок
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01.08.2022 09:50 Відповісти
І Великобританію тоді треба розісрати на 5 чи 6 держав. А Бельгія взагалі не має існувати. А США мають повернутися до складу Великобританії...
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01.08.2022 01:14 Відповісти
А может наоборот - Сербия является частью Косово?
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01.08.2022 01:08 Відповісти
Ага. А Україна тоді частина Лугандонії?
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01.08.2022 01:12 Відповісти
Мне кажется ты несешь полную *****, сравнивая Украину с Сербией. Сербы вырезали мусульман, там был реальный конфликт. Не навеянный пропагандой. Но это всего лишь мое мнение
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01.08.2022 01:26 Відповісти
"Войска НАТО в Косово приведены в боевую готовность".....
прилетят пару F-35, размажут этого жирного очкатого губошлепа прямо на границе..., натыкают ему во все дыры писюнов и натянут на глобус......... на этом история и закончится.....
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01.08.2022 00:47 Відповісти
кстати, тоже самое будет и с китайцами....., не выигравшими за всю свою историю ни одной войны...... последний раз их метелили несчастные вьетнамцы в 78-м году......
а со Штатами расклад 10/0: https://twitter.com/i/status/1553493176643686402
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01.08.2022 00:54 Відповісти
ну це тільки якщо голову зі сраки нарешті витягнуть і повернуться до своїх фундаментальних цінностей, відмовившися від лівацьких ідей, які ще невідомо хто профінансував, ну бо аж за дужо вони від реальності відходять аж страшно.
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01.08.2022 01:05 Відповісти
Так там ссаная авиация, ну и что? А людишек считали?
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01.08.2022 04:17 Відповісти
Может ***** оголосить війну НАТО у відповідь? А китайці підут на Тайвань
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01.08.2022 01:38 Відповісти
не так просто с Тайванем... у китайцев нет ни навыков, ни средств.... это чистой воды авантюра..., на удачу..... https://youtu.be/IGHXVvpLbEc?list=TLPQMzEwNzIwMjJuKDPRDSR0rg https://youtu.be/IGHXVvpLbEc
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01.08.2022 02:09 Відповісти
Тільки кудой. Моря не має Надіються європейські пігмеї чим небудь допомогти, нухоч спортити повітря як скунси. Бо на більше пенду не вистачить. З богом, ватаноїди.
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01.08.2022 00:48 Відповісти
Контингент НАТО у Косово KFOR, заявили, що готові втрутитися, якщо стабільність країни опиниться під загрозою у північному Косово.
https://pbs.twimg.com/media/FZBkez1XkAI7Ng9?format=jpg&name=900x900

https://mobile.twitter.com/NATO_KFOR
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01.08.2022 00:52 Відповісти
Как только подписали с рашистам "выгодный" газовый контракт - сразу быканули ... точно как быдлоруссия и мадьяры ... ***** дало команду шатать Балканы, чтобы отвлечь внимание от преступлений в Украине
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01.08.2022 01:12 Відповісти
Сербія - наш ворог. То ж нам не треба розбиратися, хто там правий між сербією та Косово. Як буде гірше для сербії - те й краще для нас.
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01.08.2022 01:18 Відповісти
Сербія наш ворог, але у випадку з Косово був створений поганий прецидент, який тепер можуть застосувати і до України, коли їм там набридне наша війна і вони захочуть домивитись з х@йлом.
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01.08.2022 01:22 Відповісти
поганий прецедент - це контингент НАТО у Косово? у нашому випадку - на окупованих територіях... ти дебіл, чи провокатор?
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01.08.2022 01:29 Відповісти
Дебіл тут лише ти. А прецедент - це визнання Европою та США фейкової держави, яка утворилася місцевими сепаратистами. І тут неважливо була зовнішня підтримка чи ні. Це суті не змінює. Каталонію теж треба було визнати та розмістити там натівський контингент?
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01.08.2022 14:36 Відповісти
Пригадую як Європа та ОБСЄ верещали коли Хорватія пішла повертати свої території збройним шляхом, де теж серби захотіли створити ще одну Сербію. Вірменія теж хотіла відкусити частину Азербайджану, бо там вірмени живуть. Але так не має бути. Кордони держав мають бути недоторкані. А нацменшини якщо їх щось не влаштовує нехай їдуть на свою історичну Батьківщину замість того, щоб влаштувувати війни. От коли Азербайджан віджимав власні землі - свинячого вереску навкруги було вже меньше, аніж у випадку з Хорватією.
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01.08.2022 01:20 Відповісти
Сєрбам кацапи дали добро щоб відволікти увагу від війни в Україні.
Кацапія повинна бути знищена
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01.08.2022 01:38 Відповісти
кацапія знищена, Крим - Україна, косово - Сербія.
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01.08.2022 07:41 Відповісти
Ні, Косово це розплата за сербський нацизм.
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01.08.2022 08:37 Відповісти
Есть страны , которые , что бы не творилось в мире всегда будут называть день ночью , оправдывать сотни тысяч убийств мирных граждан , возможно для них приемлем каннибализм. Они безнадёжны , как безнадёжна и вредна ООН. Одна из таких стран- Сербия. Я убеждён , что к сожалению мировое сообщество станет другим после ядерной войны, которая будет уже скоро. Тогда не будет совбеза ООН в котором две страны убили по 100 млн своих граждан ( и не сожалеют об этом), где за бабки все международные организации выражают озабоченность. Европа не понимает , что их не будет тоже.
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01.08.2022 08:04 Відповісти
 
 