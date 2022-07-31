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У Косово міжетнічне загострення - серби будують барикади та готуються до конфлікту

косово,сербія

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Європейська правда" із посиланням на місцеві сайти.

Будівництво барикад підтверджує заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – заявив він.

Сербське видання додає, що читачі повідомляють й про інші випадки блокування автошляхів на півночі Косова. Також повідомляють про сирени та постріли щонайменше у двох містах на півночі Косова.

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Натомість у штабі миротворців KFOR заявили, що "відстежують ситуацію та наразі збирають інформацію".

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Також повідомяяється про те, що до кордонів із Сербією виїхав спецназ Косова. 

У Косово міжетнічне загострення - серби будують барикади та готуються до конфлікту 01

Угода між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.

Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе".

Втім, це означатиме виклик миротворцям KFOR, а відповідно – оголошення війні НАТО.

Автор: 

Косово (93) Сербія (370)


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Топ коментарі
+85
А під кущем стирчать кацапські вуха
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31.07.2022 21:02
+81
кстати, по всей планете ни одного террористического акта!
просто террористы заняты войной против Украины
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31.07.2022 21:08
+76
Даже нет смысла спрашивать, за чей счёт этот банкет
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31.07.2022 21:03
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Пусаки это кто ?
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31.07.2022 22:41 Відповісти
еще одни имперцы проснулись. Без рашки вам быстро рога подшибают, четники гребанные.
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31.07.2022 22:39 Відповісти
Ця війна розкоркує всі заморожені конфлікти.

Просто путін почав війну і америка його миттєво не наказала за це.

І всі інші подумали: "а що, можна починати війни? Тоді ми теж почнемо."
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31.07.2022 22:40 Відповісти
Где-то я сегодня читал, что главный серб сказал, что на Балканах надо (или даже сербы будут) делать денацификацию. И собирается на днях сделать важное заявление.
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31.07.2022 22:41 Відповісти
Например есть здесь
https://glavred.info/world/denacifikaciya-na-balkanah-top-politik-v-serbii-razrazilsya-ugrozami-s-ritorikoy-kremlya-10396445.html
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31.07.2022 22:48 Відповісти
Серби підари відгребуть піздов
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31.07.2022 22:45 Відповісти
сербские братушки решили выпросить *********? Любо
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31.07.2022 22:48 Відповісти
Нам це вигідно. Нехай НАТО долучається, годі їм сидіти склавши руки і спостерігати за путінськими вправами!
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31.07.2022 23:03 Відповісти
може ще й кацапи свій контингент відправлять на "допомогу", теж було б непогано
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31.07.2022 23:24 Відповісти
SRBE NA VRBE
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31.07.2022 23:22 Відповісти
Серб - кацап Балкан, этим все сказано.
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31.07.2022 23:24 Відповісти
Oleg K 0ff374ed

"Серб - кацап Балкан"

Ні, всього-навсього кацапська дешева підстілка другої свіжості з тими ж імперськими амбіціями та нацистськими закидонами.

Бажано їм вломити, так щоб оговтувались років 50 та ізолювати від сусідніх країн,
от і побачили б рочків через 10, в чому і де там вЯлічіє у парашинських "братушек".
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31.07.2022 23:54 Відповісти
Красный террор: партия президента Сербии заговорила о «денацификации Балкан»
https://www.youtube.com/watch?v=Kj03byQVhXk
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31.07.2022 23:32 Відповісти
відповідно - оголошення війні НАТО Джерело:

welcome
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31.07.2022 23:40 Відповісти
ну и как тут без Zиганутых обойтись?
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01.08.2022 00:29 Відповісти
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01.08.2022 00:39 Відповісти
Албанцы все отменили. США не нужен второй фронт в Европе.
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01.08.2022 03:46 Відповісти
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