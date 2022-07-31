В Косово межэтническое обострение – сербы строят баррикады и готовятся к конфликту
На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные сайты.
Строительство баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.
"Была блокировка дороги в Зубином Потоке возле Вараг и в Рударе. Вроде бы были распространены ложные новости о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, что совершенно не соответствует действительности", – заявил он.
Сербское издание добавляет, что читатели сообщают и о других случаях блокировки дорог на севере Косово. Также сообщают о сиренах и выстрелах как минимум в двух городах на севере Косово.
В штабе миротворцев KFOR заявили, что "отслеживают ситуацию и собирают информацию".
Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.
Также сообщается, что к границам с Сербией выехал спецназ Косово.
Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривает временное, сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.
Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".
Впрочем, это означает вызов миротворцам KFOR, а соответственно – объявление войны НАТО.
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Просто путін почав війну і америка його миттєво не наказала за це.
І всі інші подумали: "а що, можна починати війни? Тоді ми теж почнемо."
https://glavred.info/world/denacifikaciya-na-balkanah-top-politik-v-serbii-razrazilsya-ugrozami-s-ritorikoy-kremlya-10396445.html
"Серб - кацап Балкан"
Ні, всього-навсього кацапська дешева підстілка другої свіжості з тими ж імперськими амбіціями та нацистськими закидонами.
Бажано їм вломити, так щоб оговтувались років 50 та ізолювати від сусідніх країн,
от і побачили б рочків через 10, в чому і де там вЯлічіє у парашинських "братушек".
https://www.youtube.com/watch?v=Kj03byQVhXk
welcome