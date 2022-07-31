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В Косово межэтническое обострение – сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

косово,сербія

На севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные сайты.

Строительство баррикад подтверждает заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.

"Была блокировка дороги в Зубином Потоке возле Вараг и в Рударе. Вроде бы были распространены ложные новости о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, что совершенно не соответствует действительности", – заявил он.

Сербское издание добавляет, что читатели сообщают и о других случаях блокировки дорог на севере Косово. Также сообщают о сиренах и выстрелах как минимум в двух городах на севере Косово.

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В штабе миротворцев KFOR заявили, что "отслеживают ситуацию и собирают информацию".

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Также сообщается, что к границам с Сербией выехал спецназ Косово.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косово предусматривает временное, сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

В этот раз Косово намерено добиться своего – с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки утрачивают силу.

Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

Впрочем, это означает вызов миротворцам KFOR, а соответственно – объявление войны НАТО.

Автор: 

Косово (215) Сербия (391)


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Топ комментарии
+85
А під кущем стирчать кацапські вуха
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31.07.2022 21:02
+81
кстати, по всей планете ни одного террористического акта!
просто террористы заняты войной против Украины
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31.07.2022 21:08
+76
Даже нет смысла спрашивать, за чей счёт этот банкет
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31.07.2022 21:03
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Пусаки это кто ?
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31.07.2022 22:41 Ответить
еще одни имперцы проснулись. Без рашки вам быстро рога подшибают, четники гребанные.
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31.07.2022 22:39 Ответить
Ця війна розкоркує всі заморожені конфлікти.

Просто путін почав війну і америка його миттєво не наказала за це.

І всі інші подумали: "а що, можна починати війни? Тоді ми теж почнемо."
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31.07.2022 22:40 Ответить
Где-то я сегодня читал, что главный серб сказал, что на Балканах надо (или даже сербы будут) делать денацификацию. И собирается на днях сделать важное заявление.
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31.07.2022 22:41 Ответить
Например есть здесь
https://glavred.info/world/denacifikaciya-na-balkanah-top-politik-v-serbii-razrazilsya-ugrozami-s-ritorikoy-kremlya-10396445.html
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31.07.2022 22:48 Ответить
Серби підари відгребуть піздов
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31.07.2022 22:45 Ответить
сербские братушки решили выпросить *********? Любо
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31.07.2022 22:48 Ответить
Нам це вигідно. Нехай НАТО долучається, годі їм сидіти склавши руки і спостерігати за путінськими вправами!
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31.07.2022 23:03 Ответить
може ще й кацапи свій контингент відправлять на "допомогу", теж було б непогано
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31.07.2022 23:24 Ответить
SRBE NA VRBE
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31.07.2022 23:22 Ответить
Серб - кацап Балкан, этим все сказано.
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31.07.2022 23:24 Ответить
Oleg K 0ff374ed

"Серб - кацап Балкан"

Ні, всього-навсього кацапська дешева підстілка другої свіжості з тими ж імперськими амбіціями та нацистськими закидонами.

Бажано їм вломити, так щоб оговтувались років 50 та ізолювати від сусідніх країн,
от і побачили б рочків через 10, в чому і де там вЯлічіє у парашинських "братушек".
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31.07.2022 23:54 Ответить
Красный террор: партия президента Сербии заговорила о «денацификации Балкан»
https://www.youtube.com/watch?v=Kj03byQVhXk
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31.07.2022 23:32 Ответить
відповідно - оголошення війні НАТО Джерело:

welcome
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31.07.2022 23:40 Ответить
ну и как тут без Zиганутых обойтись?
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01.08.2022 00:29 Ответить
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01.08.2022 00:39 Ответить
Албанцы все отменили. США не нужен второй фронт в Европе.
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01.08.2022 03:46 Ответить
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