Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді на Сумщині, - Живицький

Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді у Сумській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8 ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді. Попередньо: без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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