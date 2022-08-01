Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді на Сумщині, - Живицький
Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді у Сумській області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ніч, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8 ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді. Попередньо: без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
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николай николаенко #464850
показати весь коментар01.08.2022 11:30 Відповісти Мені подобається 1
Роман Кокоровець
показати весь коментар01.08.2022 11:41 Відповісти Мені подобається 0
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