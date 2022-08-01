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Новини Війна
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Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді на Сумщині, - Живицький

сумщина,обстріл

Зранку окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді у Сумській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8 ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманьській громаді. Попередньо: без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Чернігівщини та Сумщини російськими окупантами: Били з мінометів та артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) Сумська область (3728) Живицький Дмитро (466)


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Тут треба шукати якийсь розумний вихід. Ми не маємо права стріляти по їх території і що далі? Ну припустимо, ми вийшли на кордони з РФ. Ми на своїй території, а вони продовжують бомбардувати Сумщину, Чернігівщину, Харківщину - ми і надалі не відповідаємо і що далі? Так може тягнутись безкінечно - це якійсь абсурд у якого немає кінця!
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01.08.2022 11:30 Відповісти
саме таким і буде продовження війни .
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01.08.2022 11:41 Відповісти
 
 