Нова Зеландія розширила санкції проти Росії: Обмеження запроваджують проти підприємств ВПК
Влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну, заходи запроваджуються проти низки підприємств ВПК, компаній "СОГАЗ" та "РЖД".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МЗС країни.
"Санкції запроваджуються проти страхової компанії "СОГАЗ", компанії "РЖД" та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС Росії", - наголошується в заяві міністерства.
Санкції Нової Зеландії проти Росії несуть в собі "широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден".
Вони також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС Росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції.
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