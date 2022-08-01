Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

Влада Києва закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в КМДА.

"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

Водночас метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

"Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні. Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години!" - додали в КМДА.

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