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Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

транспорт,київ

Влада Києва закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в КМДА.

"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

Водночас метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

"Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні. Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години!" - додали в КМДА.

Читайте: У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів, - КМДА

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) транспорт (1397)


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Топ коментарі
+17
В какое безопасное место будут идти пассажиры с билетами! Будут стоять около автобуса!
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01.08.2022 12:04
+11
Мда. Вірогідність постраждалих та жертв на зупинках збільшиться, на жаль.
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
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01.08.2022 12:11
+5
как всегда совковые решения!
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01.08.2022 12:02
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как всегда совковые решения!
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01.08.2022 12:02 Відповісти
В какое безопасное место будут идти пассажиры с билетами! Будут стоять около автобуса!
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01.08.2022 12:04 Відповісти
Из-за этого завтра отменят
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01.08.2022 12:15 Відповісти
в подвал панельной багатоповерхівки або хрущовки, там кажуть небезпечне місце, вас там останніми відкопають
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01.08.2022 12:16 Відповісти
небезпечне
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01.08.2022 12:20 Відповісти
А куда из прячутся покупатели магазинов? Стоят у дверей магазина.
Очччень "разумное" решение, кмк.
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01.08.2022 14:02 Відповісти
Тогда необходимо как во время второй мировой на зданиях разместить указатели к убежищам, иначе как люди во время тревоги найдут ближайшее укрытие?
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01.08.2022 12:05 Відповісти
" підвальні приміщення житлових будинків, промислових підприємств усіх форм власності, навчальних закладів, культурно-музейних та концертно-виставкових установ, державних цивільних та військових органів, медичних та торгових установ, закладів харчування та спортивно-розважального спрямування;
підземні паркінги та інші підземні споруди."

все це що рекомендує влада не є сховищами
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01.08.2022 12:21 Відповісти
Мда. Вірогідність постраждалих та жертв на зупинках збільшиться, на жаль.
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
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01.08.2022 12:11 Відповісти
якщо люди безпечні дибіли (під час тривог знаходитись на зупинках) - то так звісно
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01.08.2022 13:05 Відповісти
А де на Троєщині ,Борщагівці , Виноградарі і т.д."найблище метро" ?
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01.08.2022 19:02 Відповісти
Завжди думав, що в рухомі об"єкти складніше влучити. Виходить, помилявся.
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01.08.2022 12:16 Відповісти
до чого тут рухомий, тут надважливіше - Скупчення людей
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01.08.2022 13:03 Відповісти
Мені чомусь здається, що люди після виходу з транспорту, нікуди не підуть, а будуть стояти поруч до відміни тривоги. Тобто скупчення людей пересунеться з салону на вулицю.
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01.08.2022 14:25 Відповісти
и как мне на работу вовремя приезжать? в стоячий троллейбус тяжелее попасть или что? дегенераты
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01.08.2022 12:19 Відповісти
У нас в Днепре этим маразмом уже переболели.
Тем более, что из транспорта никто не выходит, народ сидит в салоне ждет окончания тревоги.
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01.08.2022 12:21 Відповісти
Просто чиновникам важно чтобы жертвы были не на их территории ответственности!
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01.08.2022 12:24 Відповісти
оце точно повний маразм... всі дружно і згорять, не встаючи з місць.
дурень ти повний...
коли люди розійдуться хоча б в радіусі 100-200 метрів, і влучить в той самий транспорт, то більша частина людей виживе. які ж ви конченні боти !
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01.08.2022 13:02 Відповісти
А при попадании где-то рядом, оставшиеся в салоне - 300-е, выбежавшие на улицу - 200-е.
Перемещающийся по городу транспорт не будет объектом ракетного удара, остановки общественного транспорта - вполне.
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01.08.2022 13:30 Відповісти
Само ти ботва!! Во что легче попасть в стоячего или тот кто двигается?
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01.08.2022 15:18 Відповісти
В Киеве тоже когда-то был такой указ. Но он не выполнялся. Теперь снова такой указ. Посмотрим на результат.
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01.08.2022 22:24 Відповісти
Музыку в салоне погромче, что бы пасажиры не нервничали, и ехай дальше )))
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01.08.2022 12:31 Відповісти
Теперь раша будет поднимать истребители по 20 раз в сутки и парализует Киев без всякой стрельбы...
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01.08.2022 13:09 Відповісти
Мало смысловой нагрузки в твоем комменте, поднимать они могут сколько угодно на территории Белоруси к примеру, но выпускать ракеты по Киеву и тем более заходить в воздушное пространство они часто не смогут. Ракеты должны пополнятся,а это время, а пво Киева и области непозволяет им рисковать своими воздушными колесницами. Так что нихрена не изменится.
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01.08.2022 13:50 Відповісти
В киевском трафике наступит полный срач, а так ничего не изменится.
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01.08.2022 18:37 Відповісти
в таких екстремальних случаях і проявляється дебілізм і безмоглість
наших чинуш
дурість просто зашкалює
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01.08.2022 13:32 Відповісти
Самое интересное если бы этого не сделали, то те люди которые сейчас возмущаются,тогда орали бы что власть мудаки, не думают о безопасности людей.У них повод всегда найдется. Сейчас даже возле крупных торговых центров, половина людей сильно возмущаются что им не дают "отдыхать по людски" во время воздушной тревоги и выгоняют с магазина, хотя до этого люди возмущались что ничего неделается для безопасности. Пс ракетный удар это не артобстрел, есть шанс увидеть заранее опасность, главное быть внимательными, а в общественных ********* расчет только на удачу, авось не зацепит.
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01.08.2022 13:33 Відповісти
Все більше затверджуюсь у думці що якщо в Україні хочеш жити як людина, то сам себе мусиш забезпечити всім. В тому числі і транспортом. Бо з власної машини ніяка **** з лайном в голові замість мозку тебе не викине і рухатися до роботи не заборонить.
Це ж додуматься до такого))) будуть платить маршруткам по 15 грн за кожну зупинку, ага, ну канєшна)))
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01.08.2022 13:45 Відповісти
Это такое придумало он то с омлетом в голове? Это что б легче попасть было или как?
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01.08.2022 15:15 Відповісти
Это при каждой тревоге автобусы, троллейбусы и трамваи
будут стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как мы до сих пор жили без такого "гениального" решения ?
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01.08.2022 18:34 Відповісти
дебилы
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02.08.2022 01:19 Відповісти
На днях зайшла у магазин, який знаходиться у підвальному приміщені. Пролунала сирена і нас усіх вигнали на двір, де покупці простояли просто на вулиці біля магазину, замість того, щоб сидіти у цьому підвальному приміщені, як у бункері. Якби бахнуло поряд, то ми б не вижили, а от із підвала може нас і відкопали би. От де логіка?
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02.08.2022 01:26 Відповісти
Логіка в тому, що сраний чинуша, шо отримує на місяць 60-100 тисяч гривень зарплатні, має три оплачувані відпустки, лікування всієї сім'ї за державний кошт в найкращих лікарнях у найкращих лікарів країни, не бажає нести найменшої відповідальності. Що б не сталося, воно мусить бути ніпрічьом. Ви абсолютно нахер нікому у владі не вперлися, нікому з них не цікаво, виживете ви чи ні, як ви добиратиметеся на роботу, як купуватимете їжу і ліки. Для них головне - аби тільки не їх звинуватили в якомусь інциденті, аби не усунули свиню від бюджетного корита. От вам і вся печальна логіка українського істеблішменту 1991-2022.
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02.08.2022 18:52 Відповісти
 
 