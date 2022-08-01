Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА
Влада Києва закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в КМДА.
"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.
Водночас метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
"Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні. Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години!" - додали в КМДА.
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небезпечне
Очччень "разумное" решение, кмк.
підземні паркінги та інші підземні споруди."
все це що рекомендує влада не є сховищами
Замість того, щоб як сокріше довести людей до найблищого метро (так маршрути здебільшого влаштовані), будуть висаджувати в найблищому відповідному до ППД місці. А є там укриття чи ні, водіїв хвилювати не буде, вони виконують інструкцію.
Тем более, что из транспорта никто не выходит, народ сидит в салоне ждет окончания тревоги.
дурень ти повний...
коли люди розійдуться хоча б в радіусі 100-200 метрів, і влучить в той самий транспорт, то більша частина людей виживе. які ж ви конченні боти !
Перемещающийся по городу транспорт не будет объектом ракетного удара, остановки общественного транспорта - вполне.
наших чинуш
дурість просто зашкалює
Це ж додуматься до такого))) будуть платить маршруткам по 15 грн за кожну зупинку, ага, ну канєшна)))
будут стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как мы до сих пор жили без такого "гениального" решения ?