УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11723 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 692 14

Роспропаганда використовує американських спікерів для залякування світу Третьою світовою, - ЦПД

пропаганда

Російські пропаганда проводить інформаційно-психологічну операцію та намагається переконати світ, що підтримка України ставить під загрозу існування всього світу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівські медіа висмикнули з контексту слова колишнього військового США Дж.Мерфі Донована та поширюють дезінформацію, що начебто населення Одеси самостійно перейде під контроль росії. Насправді у матеріалі Дж.М.Донована йдеться про важливість Одеси для України в цілому", - наголосили в ЦПД.

Водночас лояльний путінському режиму американський економіст Джефрі Сакс намагається "оживити" в західному інформаційному просторі відомий російський наратив про Третю світову війну. За його словами, "Україна зникне з карти або почнеться світова війна".

В ЦПД зазначили, що це є елементом інформаційно-психологічної операції. Таким чином Росія намагається переконати світ, що підтримка України ставить під загрозу існування всього світу.

Також читайте: Українці відмовились співпрацювати з окупантами та зірвали план РФ перевести Херсонщину на рублі, - ЦПД

Автор: 

пропаганда (2812) росія (65415) Центр протидії дезінформації (162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Полгода назад кацапня визжала, что санкции против свинарника приведут к Третьей Мировой. Потом к ТМ должны были привести поставка тяжелого вооружения Украине, потом удары по кацапам на Донбассе, потом удары по черноморскому плоту, потом удары непосредственно по свинарнику, потом предоставление Хаймарсов и тд.
Кацап визжит, каток ВСУ идет.
показати весь коментар
01.08.2022 13:39
+9
К сожалению тогда наш народ(а скорее население) думал что это не про нас. Так было и в Грузии, так было и после 2014(война где-то далеко). Вот теперь и отгребаем полной ложкой
показати весь коментар
01.08.2022 13:23
+9
У этих всех спикеров, надо проверить расходы и сравнить с официальными доходами. Тогда большой шанс собрать спикеров под одной крышей в здании, где решетчатые окна
показати весь коментар
01.08.2022 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гопота трясет ботоксной губой.
показати весь коментар
01.08.2022 13:16 Відповісти
Світова війна розпочалася ще в Чечні.
показати весь коментар
01.08.2022 13:16 Відповісти
К сожалению тогда наш народ(а скорее население) думал что это не про нас. Так было и в Грузии, так было и после 2014(война где-то далеко). Вот теперь и отгребаем полной ложкой
показати весь коментар
01.08.2022 13:23 Відповісти
Адекватные, и которые не ганяются за РУБЛЕМ сейчас все поняли. Остальные за РУБЕЛЬ мать продадут
показати весь коментар
01.08.2022 13:17 Відповісти
Бачу ЦПД немає чим занятись і помогає кацам всяку хірню розносити.
показати весь коментар
01.08.2022 13:18 Відповісти
З цього всього якось виходить.що москалі.це якісь надлюди,а сьогоднішня Америка,нічого не може.
показати весь коментар
01.08.2022 13:20 Відповісти
Каазлабад - Это уже 6-ой тип орды. На протяжении 8 000 лет 5 нашествий наши территории уже пережили... Лапотная угроза всему миру... - не смешите мои капцi... Каждая подлодка, каждая пусковая установка - под прицелом. Мордор только подумай нажать на кнопку пуска, как будет стерт с лица земли. Китай поможет, бо в его планы не входит любоваться с космоса ландшафтом ядерной зимы... ЗЫ... "По-хорошему", 5 ядерных взрывов в местах разломов - и земной шар расколется на части. Мордор фрозен... думает , что мир не просчитал последствий ядерной потасовки и сидит сложа руки.
показати весь коментар
01.08.2022 13:23 Відповісти
У этих всех спикеров, надо проверить расходы и сравнить с официальными доходами. Тогда большой шанс собрать спикеров под одной крышей в здании, где решетчатые окна
показати весь коментар
01.08.2022 13:23 Відповісти
Иснування поРаши е найбильшою загрозою усьому свиту!смерти поРашу зберегти МИР у всьому свити!
показати весь коментар
01.08.2022 13:27 Відповісти
Полгода назад кацапня визжала, что санкции против свинарника приведут к Третьей Мировой. Потом к ТМ должны были привести поставка тяжелого вооружения Украине, потом удары по кацапам на Донбассе, потом удары по черноморскому плоту, потом удары непосредственно по свинарнику, потом предоставление Хаймарсов и тд.
Кацап визжит, каток ВСУ идет.
показати весь коментар
01.08.2022 13:39 Відповісти
на жаль, але каток ЗСУ без підтримки західних демократій самостійно рухатись не може...
показати весь коментар
01.08.2022 13:51 Відповісти
Нехай ЦПД цю інфу розповсюджує в Америці; тут і без нього ми знаємо, що ***** дає хабарі західним політикам і має своїх агентів впливу в різноманітних колах, наближених до західних ЗМІ.
показати весь коментар
01.08.2022 13:49 Відповісти
Економіст Джефрі Сакс та інші пропандисти росії повинні нарешті усвідомлювати свою причетність до розпалювання і підтримки війни! І про відповідальність! Досвід Нюрнбергу і приклад нічому не навчив? Буде тоді інший трибунал...
показати весь коментар
01.08.2022 14:25 Відповісти
Тімоті Снайдер писав що Друга світова це продовження Першої , На мою думку , теперешні події це наслідки Другої світової , в свій час Черчилль та Рузвельт пішли на співпрацю зі Сталіним щоб протистояти нацистській Німеченні , ну а також на поступки йому в розділі Європи . ну а тепер маємо що маємо , Сталінсько - більшовицький режим виявився більш агресивнішим і людожерським ніж нацизм ( ті хоть шанували та берегли своїх громадян ) . Більшовизм ( він же рашизм / особлива форма фашизму/ ) не цінує не своїх ні чужих , головне захопити та закріпачити як найбільше територій . Гітлер був вимушений напасти на Радянський Союз, в іншому випадку ця орда спустошила би Європу ще в 1941 р. Західні союзники мабуть до сьогордні шкодують що дали змогу Мордеру окупувати Східну Європу і частину Німечини , заволодіти німещькими технологіями ядерної зброї та тероризувати нею весь світ. І Черчилль і Гітлер були в цьому єдині ( обоє ненавиділи більшовизм ) і вважали його одною з найбільших небезпек для людства , і сьогодні ми відчуваємо її наслідки
показати весь коментар
01.08.2022 15:27 Відповісти
 
 