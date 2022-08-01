Роспропаганда використовує американських спікерів для залякування світу Третьою світовою, - ЦПД

Російські пропаганда проводить інформаційно-психологічну операцію та намагається переконати світ, що підтримка України ставить під загрозу існування всього світу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівські медіа висмикнули з контексту слова колишнього військового США Дж.Мерфі Донована та поширюють дезінформацію, що начебто населення Одеси самостійно перейде під контроль росії. Насправді у матеріалі Дж.М.Донована йдеться про важливість Одеси для України в цілому", - наголосили в ЦПД.

Водночас лояльний путінському режиму американський економіст Джефрі Сакс намагається "оживити" в західному інформаційному просторі відомий російський наратив про Третю світову війну. За його словами, "Україна зникне з карти або почнеться світова війна".

В ЦПД зазначили, що це є елементом інформаційно-психологічної операції. Таким чином Росія намагається переконати світ, що підтримка України ставить під загрозу існування всього світу.

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