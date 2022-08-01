Двом колаборантам, що стали заступниками "очільника" Енергодару, повідомлено про підозру

Зрадникам, що погодилися працювати в окупаційній адміністрації Енергодару, СБУ повідомила про підозру.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники Служби безпеки України встановили і зібрали доказову базу відносно двох колаборантів, що стали псевдозаступниками так званого "главы Администрации города Энергодар".

Громадяни співпрацюють з ворогом та допомагають встановлювати та підтримувати окупаційний режим в Енергодарі. Серед колаборантів мешканець Макіївки, який ще з 2014 року працював у квазіреспубліці на бойовиків. Чоловік обійняв посаду "заместителя главы военно – гражданской администрации г. Енергодар по финансово-экономическим вопросам". Повідомляється, що тепер усі фінансово – економічні питання у місті мають погоджуватись з ним.

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Крім того, СБУ задокументувала, що мешканка Енергодару, колишня вчителька воскресної школи, була призначена на посаду "заместителя главы военно – гражданской администрации г. Енергодар по вопросам образования и культуры". Обов'язки жінки - це організація пропагандистських свят РФ, культурних та спортивних, вербування вчителів і працівників дитячих садочків на роботу за програмою Росії, ведення антиукраїнської діяльності у сфері освіти і культури окупованого міста.

Обоє підозрюваних взяли активну участь в організації та проведенні урочистостей з нагоди "дня Росії", під час яких щиро дякували за "Освобождение Энергодара от нацистов".

Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборантів за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

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