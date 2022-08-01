Польща передала Україні 200 пожежних авто та тонни гуманітарних вантажів, - ДСНС

Польща надала гуманітарні вантажі, спорядження та спеціальні авто для рятувальників України.

Про це повідомив заступник начальника Управління головної комендатури Криштофор Петрасік під час зустрічі з делегацією ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 200 пожежних авто, 50 великовантажних автомобілів з гуманітарним вантажем вже надано Україні. Серед іншого бойовий одяг та взуття, каски, пожежні рукави, мотопомпи тощо.

Наразі поляки продовжують допомагати. Триває збір обладнання для висотних рятувальних робіт, для медичної допомоги потерпілим тощо. Обладнання найближчим часом буде доставлено в Україну.

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Кульмінацією співробітництва у воєнний час став підписаний у Львові Меморандум між вогнеборцями України, Польщі та країн Балтії, який вивів співпрацю між країнами на якісно інший рівень, зазначив Петрасік.