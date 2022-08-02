УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11886 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 009 26

Для жителів Донеччини держава забезпечить безкоштовну евакуацію та виплати, - Верещук

верещук

Одноразова виплата буде надаватися кожній людині одразу по прибуттю в місця евакуації.

Для евакуйованих мешканців Донеччини держава забезпечує безкоштовну евакуацію та додаткові виплати. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Вона відзначила, що щодо Донецької області дійсно було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію мешканців, яка полягає в тому, що держава забезпечує безкоштовну логістику, розміщення та гарантує всі види виплат.

"Ми знаємо, куди ми маємо привезти людей, де вони будуть розміщені, де вони будуть зимувати, де будуть їхні діти. І головне, за що будуть жити люди", - акцентувала Верещук.

Віце-прем'єр зазначила, що крім виплат, які гарантує держава, передбачається додаткова допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині, двоє людей загинули, ще двоє - тяжко поранені, - Вілкул

"До прикладу, одноразова виплата, яка відразу по прибуттю буде надаватися в руки - готівкою, кожній людині, яка буде прибувати в місця евакуації. Також міжнародна допомога ЮНІСЕФ, якщо є діти. ООН, Червоний Хрест і решта організацій, які теж вже скоординовані нами і чекають на таких людей", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що мешканцям Донеччини потрібно евакуюватись зараз у теплий період і не чекати осені.

"Не чекати, коли потім буде набагато важче це зробити в силу бойових дій. І в силу того, що ми дійсно не зможемо надати тепло людям обігріти свої домівки", - пояснила Верещук.

Вона зазначила, що з Донецької області потрібно евакуювати більше 200 тисяч людей і серед них багато тисяч дітей.

"Ми розуміємо, що є маломобільні, люди похилого віку, жінки з маленькими дітьми, часто це багатодітні родини. Для таких людей є потяги та є транспорт. Ми готові їм допомагати добратися, на перон транспортувати і з перону допомогти добратися. Всі ці процеси продумані", - поінформувала Верещук.

Вона додала, що евакуйованих з Донеччини мешканців будуть розселяти у центральних і західних регіонах України.

"Там вже є їхні співвітчизники. Сьогодні, до прикладу, Полтава і Полтавщина - це 200 тис. переселенців. Соціологія показує, що 94% переселених українців і українок хочуть там залишитися назавжди", - сказала Верещук.

Автор: 

евакуація (2323) Донецька область (8603) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Кажуть в с.Дернівка (Київська область) вчора пов'язали 6 російських військовослужбовців (жили тихцем в якійсь покинутій хаті "біля лісу")...

Навіть у нас в Ірпіні, через місяць після звільнення (?!), у підвалі якоїсь розбитої оселі виявили бурята-кулеметника (вижер усю консервацію людям...). Він з далля, правда, нагадував якогось йєтті... але все одно... як воно місяць там висіділо...?

А якщо добре пошукати в лісах та хащах північної частини Київської та Чернігівської областей, я думаю... таких "окруженцев" цілком можливо наловити ще не один десяток...
показати весь коментар
02.08.2022 01:07
+10
Для жителів Донеччини держава забезпечить безкоштовну евакуацію та виплати
А для інших не забезпечить?
показати весь коментар
02.08.2022 01:10
+9
вона про них так дбає тому, що це майбутні виборці "слуг народу"
показати весь коментар
02.08.2022 02:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коза верещук про своїх (зрадників) дбає .. Тут новина з'явилась , але ми точно знаєм хто номер терорист номер один :

Айман Аль-Завахірі, який став очільником «Аль-Кайєди» після ліквідації Усами бін Ладена, потрапив під удар «безпілотника» в Кабулі. Телеканал Fox News, з посиланням на два джерела в розвідці, повідомляє, що терорист номер один був вбитий в результаті операції американських спецслужб та військових.

Але краще б вони його взяли в полон. Тоді б світ дізнався, що він робив на території Росії перед тим, як спланував теракт 9/11 на вежі-близнюки.
показати весь коментар
02.08.2022 01:07 Відповісти
Кажуть в с.Дернівка (Київська область) вчора пов'язали 6 російських військовослужбовців (жили тихцем в якійсь покинутій хаті "біля лісу")...

Навіть у нас в Ірпіні, через місяць після звільнення (?!), у підвалі якоїсь розбитої оселі виявили бурята-кулеметника (вижер усю консервацію людям...). Він з далля, правда, нагадував якогось йєтті... але все одно... як воно місяць там висіділо...?

А якщо добре пошукати в лісах та хащах північної частини Київської та Чернігівської областей, я думаю... таких "окруженцев" цілком можливо наловити ще не один десяток...
показати весь коментар
02.08.2022 01:07 Відповісти
то потенційний елехторат зебуинів... їм громадянство треба дати як невзорову
показати весь коментар
02.08.2022 08:51 Відповісти
Дурепа, які щє їх співвідчизники?
показати весь коментар
02.08.2022 01:08 Відповісти
Для жителів Донеччини держава забезпечить безкоштовну евакуацію та виплати
А для інших не забезпечить?
показати весь коментар
02.08.2022 01:10 Відповісти
я очень рад за гавно, которое приезжает в мой город. ну вот, ****, очень рад. только хочу предупредить - будут много ******* - будут много в ингуле раков кормить.
показати весь коментар
02.08.2022 01:13 Відповісти
Гавно,не зарекайся,можешь в Днестре,например ракам в виде ланча быть предоставлен,топитель х..ев
показати весь коментар
02.08.2022 09:13 Відповісти
багиня...кароче баги кругом у шайки квартальной...
показати весь коментар
02.08.2022 01:15 Відповісти
чем её заточка суттєво от монтянши отличается?
показати весь коментар
02.08.2022 01:21 Відповісти
вона про них так дбає тому, що це майбутні виборці "слуг народу"
показати весь коментар
02.08.2022 02:19 Відповісти
ничего не меняется, ставки ставят на предателей
показати весь коментар
02.08.2022 08:23 Відповісти
Не треба всіх собак вішати на мешканців Донбасу. Всі прекрасно знають скільки відсотків віборців, по областях, проголосували за зеленського! Не перевертайте факти, подивіться насамперед на себе! Лише Львівська область показала себе справжньою Україною!
показати весь коментар
02.08.2022 10:23 Відповісти
все началось с них, бросались под танки, встречали оккупанта, тогда еще нужно было таких уничтожать сразу. А теперь расплодились предатели и расползлись по стране.
показати весь коментар
02.08.2022 10:51 Відповісти
Чого верещати нехай построять ще один туристичний хаб як на Чонгарі ї шатл запустять щоб людям зручно було Бо велике будівництво то наше усе
показати весь коментар
02.08.2022 07:00 Відповісти
Цікаво чи цій потворі ще хоч хтось вірить?
показати весь коментар
02.08.2022 08:04 Відповісти
Брешешь! Мы уже 3 месяца ничего не получаем после того, как вырвались из Мариуполя. Говорят нет финансирования. Даже выплаты на доченьку приостановили (860 грн). Говорят потому что вы зарегистрированы в Мариуполе. Клянусь! Брехливые уроды.
показати весь коментар
02.08.2022 08:12 Відповісти
для предателей выплати, вот чем девятый год занимаются.
показати весь коментар
02.08.2022 08:19 Відповісти
я там где нужно, а вот таких как ты сепаров предателей с 2014 года, которые призывали в Украину оккупанта, а теперь прячутся не только на западе, все ненавидят, вы не люди, пособники оккупанта, приспособленцы.
показати весь коментар
02.08.2022 09:59 Відповісти
А яким це прапорцем ти прикриваєшся, "патріот"?)
показати весь коментар
02.08.2022 10:25 Відповісти
ты думаешь флагом Украины прикрылась. Сепарню видно и без флага, когда в свою защиту повылазят
показати весь коментар
02.08.2022 10:39 Відповісти
вже Азову та морпіхам забезпечила безпеку....цю суку потрібно спалити живцем
показати весь коментар
02.08.2022 08:49 Відповісти
Азовцям Верешучка вже забезпечила "евакуацію". От тільки питання: КУДИ!?
показати весь коментар
02.08.2022 09:13 Відповісти
Мабуть Дамбас будуть здавати.
показати весь коментар
02.08.2022 19:39 Відповісти
 
 