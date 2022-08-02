США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі, - ЗМІ

США минулими вихідними провели успішну операцію проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, жертв серед цивільних осіб немає

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник вашингтонської адміністрації високого рангу, інформує Associated Press.

Аз-Завахірі, головний лідер Аль-Каїди, був убитий США на вихідних в Афганістані. Президент Джо Байден має розповісти про операцію в ніч на понеділок з Білого дому у Вашингтоні.

Аз-Завахірі був убитий під час удару безпілотника, але адміністрація відкладала оприлюднення інформації, поки його смерть не буде підтверджена.

Офіційні особи Білого дому відмовилися підтвердити, що аз-Завахірі вбито, але відзначили в заяві, що "Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед мирного населення немає".

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Одне з джерел Politico зазначає, що знищенням лідера "Аль-Каїди" керувало Центральне розвідувальне управління США.

Айман аз-Завахірі вважався одним з найбільш розшукуваних терористів у світі. Наприкінці 2001 року він разом з Бен Ладеном втік від американських сил в Афганістані. Також вважається, що вони разом керували терактом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Байден планує виступати з балкона Блакитної кімнати Білого дому, оскільки він залишається в ізоляції в резиденції, поки у нього позитивні тести на COVID-19.

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