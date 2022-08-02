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США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі, - ЗМІ

аз-завахірі,аль-каїда

США минулими вихідними провели успішну операцію проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, жертв серед цивільних осіб немає

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник вашингтонської адміністрації високого рангу, інформує Associated Press.

Аз-Завахірі, головний лідер Аль-Каїди, був убитий США на вихідних в Афганістані. Президент Джо Байден має розповісти про операцію в ніч на понеділок з Білого дому у Вашингтоні.

Аз-Завахірі був убитий під час удару безпілотника, але адміністрація відкладала оприлюднення інформації, поки його смерть не буде підтверджена.

Офіційні особи Білого дому відмовилися підтвердити, що аз-Завахірі вбито, але відзначили в заяві, що "Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед мирного населення немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ліквідували сина Усами бен Ладена, - Трамп

Одне з джерел Politico зазначає, що знищенням лідера "Аль-Каїди" керувало Центральне розвідувальне управління США.

Айман аз-Завахірі вважався одним з найбільш розшукуваних терористів у світі. Наприкінці 2001 року він разом з Бен Ладеном втік від американських сил в Афганістані. Також вважається, що вони разом керували терактом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Байден планує виступати з балкона Блакитної кімнати Білого дому, оскільки він залишається в ізоляції в резиденції, поки у нього позитивні тести на COVID-19.

Також читайте: Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

Автор: 

Аль-Каїда (17) США (23105) тероризм (2867)


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Топ коментарі
+35
Пуйло номер терорист номер один
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02.08.2022 01:41
+34
При Пороху Моссаду не було, але захарченко, моторола і гіві згоріли на роботі.

Подивимося, як воно буде при Зе, а точніше вже видно , що із цього роя , не вийде ні ....уя 😠
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02.08.2022 02:18
+31
Ліквідуйте вже пуйла бункерного разом з Кунжутовичем , Патрушевим ,конякою і пуголовком алкашом.Ото буде свято
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02.08.2022 01:55
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Пуйло номер терорист номер один
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02.08.2022 01:41 Відповісти
А США уничтожает мелких гопников.
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02.08.2022 02:37 Відповісти
аз завахірі проти ***** ноль.
але з ****** розмовляють, не шукають і не знищують
мабудь слабо...
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02.08.2022 09:14 Відповісти
Ну то нового оберуть.Там охочих,море.
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02.08.2022 01:42 Відповісти
Шах расписался в полном неумении,
Вот тут его возми и замени!
Где взять?
У нас каждый второй в Туркмении:
Аятолла, есть даже Хомейни!
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02.08.2022 09:24 Відповісти
Аль-каїда то не переможена.А зараз в Афганістані взагалі керує талібан,який в принципі нічим не кращий.
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02.08.2022 01:48 Відповісти
непереможна тому що не знищують в корінні
разом з родинами
тому що комусь так треба
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02.08.2022 09:17 Відповісти
херовое у них в Афганистане ПВО. У нас сложнее какого-нибудь душилина в Донецке с беспилотника завалить, чем завахири в афганском кишлаке.
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02.08.2022 01:51 Відповісти
в моцкве кастрирован и ликвидирован главарь терористов ***** ...
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02.08.2022 01:54 Відповісти
Якби ж то
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02.08.2022 02:02 Відповісти
Ліквідуйте вже пуйла бункерного разом з Кунжутовичем , Патрушевим ,конякою і пуголовком алкашом.Ото буде свято
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02.08.2022 01:55 Відповісти
А куди дінуться 89-92 мільйони зазмбованих шовіністичних дебілів? Вони негайно виберуть з поміж себе найгіршого на роль *****-2. Санкції знищили СРСР за 12 років. На ********* вистачить вдвічі менше часу.
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02.08.2022 02:04 Відповісти
русский, совок просто сдох.
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02.08.2022 03:02 Відповісти
Ви не жили в ті часи. Я свідок і очевидець повної деградації совка. Так званий "бєловєжскій договорняк" це результат реалізації угоди між партноменклатурними босами і "злодіями в законі" від 1979 року - всі хотіли "приватизації" і легалізації награбованого в народу. Тому "афганістан", дефіцит, розруха і санкції. Зараз та ж схема яка має закінчитися створенням декількох держав на території ********** і черговий етап грабунку дебілів. І знову війна, дефіцит, санкції і "надо потєрпєть" до "побєди". Які ж ви недолугі і тупі... Вам уже готують черговий "договорняк" і пофіг де він відбудеться. Нам головне перемогти і отримати репарації. А ви там собі діліть і реприватизуйте залишки ********** до посиніння.
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02.08.2022 03:24 Відповісти
А алкашок захЄрову з валькою стаканом куда?
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02.08.2022 08:58 Відповісти
світовий поліцейський поступово виконує свою роботу
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02.08.2022 01:57 Відповісти
А когла ликвидируют ватажка "Аль-русії" ?
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02.08.2022 02:01 Відповісти
Хто нам заважає ліквідовувати ватажків сепаратистів в Україні? Чому такі ліквідації досі не стали звичною справою? Дивлячись відосіки Зє не забувайте про це...
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02.08.2022 02:07 Відповісти
При Пороху Моссаду не було, але захарченко, моторола і гіві згоріли на роботі.

Подивимося, як воно буде при Зе, а точніше вже видно , що із цього роя , не вийде ні ....уя 😠
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02.08.2022 02:18 Відповісти
Зе "на відосіках" досидить до кінця сроку з єдиною мрією не потрапити в тюрму і для цього якимсь чином "реабілітуватися" в очах громадян України. Свою роль Зе відіграє. Воює ж не Зе, а ЗСУ і народ.
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02.08.2022 03:52 Відповісти
Трохи нижче написав комент за темою.
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02.08.2022 05:42 Відповісти
почему США не спешат завалить кацапа? хоть какого-нибудь?!
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02.08.2022 02:23 Відповісти
США бореться з світовим тероризмом. От зараз оголосять ********* "державою-терористом" і це може "розвязати руки" спецслужбам всього світу... Он тільки вчора знищили чергового лідера Аль-Каїди...
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02.08.2022 03:56 Відповісти
так не оголосили ж....Блинкен сс*т
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02.08.2022 13:41 Відповісти
***** тепер займет вакантное место ... Аль-Каиде до рашистов как воробью до Луны
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02.08.2022 02:29 Відповісти
ХЙЛО ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ !!!
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02.08.2022 03:57 Відповісти
На концерте в кабздона будет много "русгє".
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02.08.2022 05:08 Відповісти
Путлеру приготуватися.
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02.08.2022 05:09 Відповісти
Це добра справа на користь усім. Захурчав черговий вилупок догори дригом у Джаханнам на пекельні борошна

...До речі. Прочитав нещодавно цікаву книгу, рекомендую усім небайдужим до тематики роботи спецслужб:
http://loveread.ec/view_global.php?id=86234 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций

Під час прочитання постійно виникало одне запитання: а що власне заважає Україні зробити аналогічну структуру для таргетованого вистругування ключових свинопсів і воєнних злочинців?
Що характерно, ізраїльтяни створили такі служби дуже давно, ще до початку існування своєї держави... і розвивали у перші роки, коли ще були далеко не тим грізним супертехнологічним Ізраїлем, яким є сьогодні - не було ані next-gen матеріально-технічного забезпечення, ані розгалуженої агентури по всьому світу, ані мільярдів шекелів... По суті робили все на чистому ентузіазмі, а матеріальна база була ледве не з лайна та хмизу.
Ми зараз у кращому становищі, аби стартувати.
...так, ледве не забув - ще ініціатива для цього потрібна і політична воля.
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02.08.2022 05:41 Відповісти
Now, feed whatever's left to the pigs.
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02.08.2022 05:45 Відповісти
Миру мир!
Риму Рим!
Аллаху акбар!
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02.08.2022 05:46 Відповісти
Краще б ватажка кацапстану ліквідували.
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02.08.2022 06:07 Відповісти
ватажок Алькаїди сидить в кремлі
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02.08.2022 06:37 Відповісти
***** сьогодні почитає папочку з новинами і терміново направить челядь перевіряти міцність бункера.
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02.08.2022 06:54 Відповісти
Взяли убили друга путена. А поговорить почему с ним не хотели в минске или теперь уже в Стамбуле?
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02.08.2022 08:08 Відповісти
Убили не убили - медиапосыл талибам таков, Штаты до сих пор все держат под контролем.
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02.08.2022 08:46 Відповісти
Здається, медіапосил направлений північніше
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02.08.2022 09:30 Відповісти
Лучше бы они ликвидировали Ермака и Верещук.
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02.08.2022 10:48 Відповісти
Что ж вы мелочь истребляете, а главное мировое зло ссыте?????
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02.08.2022 11:41 Відповісти
Коли вже дійде черга до вибл*дка з лубянкі?
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02.08.2022 12:00 Відповісти
 
 