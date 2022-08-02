США ліквідували в Афганістані ватажка "Аль-Каїди" аз-Завахірі, - ЗМІ
США минулими вихідними провели успішну операцію проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, жертв серед цивільних осіб немає
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник вашингтонської адміністрації високого рангу, інформує Associated Press.
Аз-Завахірі, головний лідер Аль-Каїди, був убитий США на вихідних в Афганістані. Президент Джо Байден має розповісти про операцію в ніч на понеділок з Білого дому у Вашингтоні.
Аз-Завахірі був убитий під час удару безпілотника, але адміністрація відкладала оприлюднення інформації, поки його смерть не буде підтверджена.
Офіційні особи Білого дому відмовилися підтвердити, що аз-Завахірі вбито, але відзначили в заяві, що "Сполучені Штати провели антитерористичну операцію проти значної цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед мирного населення немає".
Одне з джерел Politico зазначає, що знищенням лідера "Аль-Каїди" керувало Центральне розвідувальне управління США.
Айман аз-Завахірі вважався одним з найбільш розшукуваних терористів у світі. Наприкінці 2001 року він разом з Бен Ладеном втік від американських сил в Афганістані. Також вважається, що вони разом керували терактом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.
Байден планує виступати з балкона Блакитної кімнати Білого дому, оскільки він залишається в ізоляції в резиденції, поки у нього позитивні тести на COVID-19.
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але з ****** розмовляють, не шукають і не знищують
мабудь слабо...
Вот тут его возми и замени!
Где взять?
У нас каждый второй в Туркмении:
Аятолла, есть даже Хомейни!
разом з родинами
тому що комусь так треба
Подивимося, як воно буде при Зе, а точніше вже видно , що із цього роя , не вийде ні ....уя 😠
...До речі. Прочитав нещодавно цікаву книгу, рекомендую усім небайдужим до тематики роботи спецслужб:
http://loveread.ec/view_global.php?id=86234 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций
Під час прочитання постійно виникало одне запитання: а що власне заважає Україні зробити аналогічну структуру для таргетованого вистругування ключових свинопсів і воєнних злочинців?
Що характерно, ізраїльтяни створили такі служби дуже давно, ще до початку існування своєї держави... і розвивали у перші роки, коли ще були далеко не тим грізним супертехнологічним Ізраїлем, яким є сьогодні - не було ані next-gen матеріально-технічного забезпечення, ані розгалуженої агентури по всьому світу, ані мільярдів шекелів... По суті робили все на чистому ентузіазмі, а матеріальна база була ледве не з лайна та хмизу.
Ми зараз у кращому становищі, аби стартувати.
...так, ледве не забув - ще ініціатива для цього потрібна і політична воля.
Риму Рим!
Аллаху акбар!