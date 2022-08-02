Вранці окупанти обстрілювали Сумщину, 14 "прильотів", жертв та руйнувань немає, - ОВА

Російські окупанти вранці з мінометів обстріляли громади Сумщини. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах.



Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів. Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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