УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 080 5

Вранці окупанти обстрілювали Сумщину, 14 "прильотів", жертв та руйнувань немає, - ОВА

окупанти

Російські окупанти вранці з мінометів обстріляли громади Сумщини. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманьській, Середино-Будській та Юнаківській громадах.

Усі обстріли почалися близько сьомої ранку. Усього 14 прильотів. Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини. Постраждала виключно цивільна інфраструктура, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3733) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И как ЗСУ отвечают на обстрелы ? Стреляют обратно или по таким же объектам ?
показати весь коментар
02.08.2022 10:22 Відповісти
для того, что бы стрелять "обратно", то есть прямо в плиту 2Б11, из которого только что руские калмыкобашкиры выпустили мину, для этого нужно на этих двадцати-тридцати километрах протяженности границы иметь в распоряжении один AN\TPQ-49 и расчет с L119. А этого еще очень долго не будет, так что этот тупой вопрос вам придется здесь задавать каждый день.
"Стрелять обратно по таким же объектам", то есть по фермам, шиномонтажам, больницам и общежитиям мы не будем. Тем и отличаемся от кацапов.
показати весь коментар
02.08.2022 13:46 Відповісти
Ніяк. Фіксують тільки та рахують кількість прильотів
показати весь коментар
02.08.2022 10:49 Відповісти
«Ніяк»?
показати весь коментар
02.08.2022 14:16 Відповісти
На жаль. А ще оцінюють нанесені збитки. Я з Сум, наш губернатор кожного дня публікує в соцмережах інформацію про обстріли кацапами громад області.
показати весь коментар
02.08.2022 14:56 Відповісти
 
 