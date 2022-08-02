Утром оккупанты обстреливали Сумщину, 14 "прилетов", жертв и разрушений нет, - ОВА

Российские оккупанты утром из минометов обстреляли громады Сумщины. Обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам.



Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж