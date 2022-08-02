Утром оккупанты обстреливали Сумщину, 14 "прилетов", жертв и разрушений нет, - ОВА
Российские оккупанты утром из минометов обстреляли громады Сумщины. Обошлось без жертв и разрушений.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам.
Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
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"Стрелять обратно по таким же объектам", то есть по фермам, шиномонтажам, больницам и общежитиям мы не будем. Тем и отличаемся от кацапов.