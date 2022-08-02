РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13756 посетителей онлайн
Новости Война
1 080 5

Утром оккупанты обстреливали Сумщину, 14 "прилетов", жертв и разрушений нет, - ОВА

окупанти

Российские оккупанты утром из минометов обстреляли громады Сумщины. Обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам.

Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты ударили из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской громаде Сумской области. Бурлит пожар на ферме. ФОТОрепортаж

обстрел (27405) Сумская область (3184) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И как ЗСУ отвечают на обстрелы ? Стреляют обратно или по таким же объектам ?
показать весь комментарий
02.08.2022 10:22 Ответить
для того, что бы стрелять "обратно", то есть прямо в плиту 2Б11, из которого только что руские калмыкобашкиры выпустили мину, для этого нужно на этих двадцати-тридцати километрах протяженности границы иметь в распоряжении один AN\TPQ-49 и расчет с L119. А этого еще очень долго не будет, так что этот тупой вопрос вам придется здесь задавать каждый день.
"Стрелять обратно по таким же объектам", то есть по фермам, шиномонтажам, больницам и общежитиям мы не будем. Тем и отличаемся от кацапов.
показать весь комментарий
02.08.2022 13:46 Ответить
Ніяк. Фіксують тільки та рахують кількість прильотів
показать весь комментарий
02.08.2022 10:49 Ответить
«Ніяк»?
показать весь комментарий
02.08.2022 14:16 Ответить
На жаль. А ще оцінюють нанесені збитки. Я з Сум, наш губернатор кожного дня публікує в соцмережах інформацію про обстріли кацапами громад області.
показать весь комментарий
02.08.2022 14:56 Ответить
 
 