Китай може вдатися до військових провокацій через візит Пелосі на Тайвань, - Кірбі

Китай може відреагувати на візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, це може включати запуск ракет поблизу Тайваню або великомасштабні повітряні чи морські дії.

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27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Якби Пелосі відвідала Тайвань, це стало б першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року.

Китай наполягає на тому, що візит Пелосі до Тайваню стане кричущим порушенням політики "одного Китаю", що визначає статус території, і сигналом американської підтримки незалежності Тайваню. Також в КНР заявили, що дадуть відповідь "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, наголосив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Також Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань "призведе до кричущих політичних наслідків".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки втручання у справи Тайваню, заявивши, що лідер Сполучених Штатів "грає з вогнем". Американський лідер водночас не підтримав можливість візиту Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

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