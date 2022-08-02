УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини
4 214 17

Китай може вдатися до військових провокацій через візит Пелосі на Тайвань, - Кірбі

китай

Китай може відреагувати на візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань військовими провокаціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, це може включати запуск ракет поблизу Тайваню або великомасштабні повітряні чи морські дії.

Читайте: Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Якби Пелосі відвідала Тайвань, це стало б першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року.

Китай наполягає на тому, що візит Пелосі до Тайваню стане кричущим порушенням політики "одного Китаю", що визначає статус території, і сигналом американської підтримки незалежності Тайваню. Також в КНР заявили, що дадуть відповідь "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, наголосив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Також Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань "призведе до кричущих політичних наслідків".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки втручання у справи Тайваню, заявивши, що лідер Сполучених Штатів "грає з вогнем". Американський лідер водночас не підтримав можливість візиту Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен

Автор: 

Китай (4636) Тайвань (181) Кірбі Джон (526) Пелосі Ненсі (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Будут под водой на Тайвань ехать?)))
показати весь коментар
02.08.2022 11:22
+2
Сложная ситуация то что СМИ разгоняют ,вообще Пелоси даже не обмолвилась о визите на Тайвань,а уже сколько воя в прессе. А если так рассмотреть ,то восток дело тонкое . И с этим островом не всё понятно, почему Китай претендует на него, почему США не признали независимость Тайваня. Много вопросов на которых у меня нет ответа по незнанию. Мне это напоминает визит на ДыНыРы например китайского правительства.
показати весь коментар
02.08.2022 11:17
+1
Блин, нигде не нашел, чтобы американцы официально объявляли о визите Н. Пелоси на Тайвань - везде в официальных источниках фигурируют только четыре страны: Сингапур, Малайзия, Ю. Корея и Япония... вонь подняли китайцы, в расчете что после того как Пелоси пролетит мимо Тайваня - товарищ Си Цзиньпин, заявит что он победил США и его теперь надо переизбрать на третий срок...
...но интрига в том, что американцы вряд ли захотят чтобы их выставляли трусами и чтобы обломать китайских комуняк Пелоси может запросто переночевать на Тайване (заодно и товарища Си - на выборах прокатят)...
В общем сегодня в 7 вечера все станет понятно)))
P.S. Ненси нах. тебе тот Тайвань? Лети лучше в Сеул
- нам еще нужно много снарядов к HIMARS и ленд-лиз!
показати весь коментар
02.08.2022 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США запланировали испытательные запуски мбр. Совершенно случайно в августе. Сегодня тоже август, но это совпадение.
показати весь коментар
02.08.2022 11:11 Відповісти
ні Блінкен казав скасували шоб градус напруги не підіймать
показати весь коментар
02.08.2022 11:22 Відповісти
і навіть не в контексті Тайваню, а України
показати весь коментар
02.08.2022 11:23 Відповісти
Блин, нигде не нашел, чтобы американцы официально объявляли о визите Н. Пелоси на Тайвань - везде в официальных источниках фигурируют только четыре страны: Сингапур, Малайзия, Ю. Корея и Япония... вонь подняли китайцы, в расчете что после того как Пелоси пролетит мимо Тайваня - товарищ Си Цзиньпин, заявит что он победил США и его теперь надо переизбрать на третий срок...
...но интрига в том, что американцы вряд ли захотят чтобы их выставляли трусами и чтобы обломать китайских комуняк Пелоси может запросто переночевать на Тайване (заодно и товарища Си - на выборах прокатят)...
В общем сегодня в 7 вечера все станет понятно)))
P.S. Ненси нах. тебе тот Тайвань? Лети лучше в Сеул
- нам еще нужно много снарядов к HIMARS и ленд-лиз!
показати весь коментар
02.08.2022 11:30 Відповісти
Сложная ситуация то что СМИ разгоняют ,вообще Пелоси даже не обмолвилась о визите на Тайвань,а уже сколько воя в прессе. А если так рассмотреть ,то восток дело тонкое . И с этим островом не всё понятно, почему Китай претендует на него, почему США не признали независимость Тайваня. Много вопросов на которых у меня нет ответа по незнанию. Мне это напоминает визит на ДыНыРы например китайского правительства.
показати весь коментар
02.08.2022 11:17 Відповісти
ні намір має, і у США кажуть не збираються рахуватись із китайськими погрозами
показати весь коментар
02.08.2022 11:25 Відповісти
Як це не обмовилась? Сьогодні о 17:30 на Тайвань прибуває її літак. Вона заночує в готель Гранд Хайят, а вже завтра матиме зустрічі з місцевими.
показати весь коментар
02.08.2022 11:33 Відповісти
Там вже танки по заповненим людьми пляжам їдуть.
показати весь коментар
02.08.2022 11:20 Відповісти
Будут под водой на Тайвань ехать?)))
показати весь коментар
02.08.2022 11:22 Відповісти
Мені їхні плани невідомі. Може й по повітрю.

На відео це виглядає шокуюче.
показати весь коментар
02.08.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 11:30 Відповісти
Це не пляж провінції Фуцзянь.
показати весь коментар
02.08.2022 11:34 Відповісти
Та ну .Може постановка яка.Для чого чавити авто,це ж не воєнні дії,де таке можливо.
показати весь коментар
02.08.2022 11:40 Відповісти
Звичайно, що це постанова і це не Китай.
показати весь коментар
02.08.2022 11:42 Відповісти
Не думаю, что Китай куда-то рыпнется. "Воевать" со всем Западом хорошо, когда есть авторитарные прокладки, типа хрюсии и Китая, которые до 24 активно помогали Асаду, Мадуро и прочей шушере обходить санкции. По сути, Китай последняя серьезная диктатура, которая имеет вес в мире. И если Китай начнет войну, то уже негде будет брать еду, технологии и тд, чтобы нормально кормить 1.5 млрд ртов плюс северная корея и прочих своих людоедов.
показати весь коментар
02.08.2022 12:31 Відповісти
У провінції Фуцзянь вже пускові установки балістичних ракет розміщують.
показати весь коментар
02.08.2022 12:35 Відповісти
 
 