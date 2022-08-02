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Окупанти оточили залізничну станцію, щоб вантажити техніку на Херсонщині

рф,армія,окупанти,окупація

У Херсонській області російські окупанти оточили залізничну станцію. Завантаження військової техніки відбувається в смт Брилівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти під час антипартизанських рейдів більше не використовують військову форму, й пересуваються на автомобілях з українськими номерами. Зафіксовані також випадки використання розвідувальних БПЛА для спостереження за місцями масового скупчення людей (ринки, кафе, центральні площі).

Крім того, в смт Брилівка окупанти виселили з власних будинків мешканців, які проживають в радіусі 400 метрів від залізничної станції, де відбувається завантаження військової техніки. Станцію оточили, щоб місцеві не здавали рух окупаційної техніки ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розбігаються під час удару ЗСУ з РСЗВ "Himars" по ешелону на станції Брилівка: "П#здец бригаде!". ВIДЕО

Також у Цетрі наголошують, що збільшується кількість перевірок смартфонів, документів, персональних комп’ютерів й обшуків будинків серед мешканців сіл півдня. Окупанти масово шукають у місцевих стрілецьку зброю, яку потім вилучають навіть попри дозволи, адже розуміють проти кого ця зброя буде направлена під час контрнаступу ЗСУ.

Автор: 

залізниця (1508) окупація (6719) партизани (192) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+11
Хімерс, ВОГОНЬ!!!
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02.08.2022 13:26
+9
всім грузчикам на Брилівці одягти анти-хімерні однострої, щоб дурні думки та ракети в голову не лізли
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02.08.2022 13:33
+8
Так кацапи ж оточили. HIMARS нєпрарвёца
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02.08.2022 13:29
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Хімерс, ВОГОНЬ!!!
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02.08.2022 13:26 Відповісти
Так кацапи ж оточили. HIMARS нєпрарвёца
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02.08.2022 13:29 Відповісти
всім грузчикам на Брилівці одягти анти-хімерні однострої, щоб дурні думки та ракети в голову не лізли
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02.08.2022 13:33 Відповісти
Вот интересно. Там от ж.д. станции до свободной территории, откуда можно безопасно стрелять, чуть меньше 100 км. Или HIMARS у нас не той системы, или это явно было что-то другое. Чудеса прямо
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02.08.2022 13:35 Відповісти
так США казали що на 300км не будуть постачати,а на 140км ніхто не казав що постачати не будуть
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02.08.2022 13:57 Відповісти
Казали, що поки не будуть.
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02.08.2022 14:30 Відповісти
Хаймарсы с удовольствием прорвут окружение
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02.08.2022 13:29 Відповісти
Да нет. У кацапов пропускной режим. Трепещи ВСУ.
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02.08.2022 13:30 Відповісти
Зря стараются. Везде есть уши и глаза. И способ передать информацию ВСУ. Да и американцы со спутников все видят.
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02.08.2022 13:30 Відповісти
Вже тікають?
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02.08.2022 13:30 Відповісти
та вони завантажують чи розвантажують? велика різниця...
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02.08.2022 13:39 Відповісти
Грузчик ныне становится самой опасной профессией
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02.08.2022 13:39 Відповісти
И машинист рашенского поезда.
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02.08.2022 13:44 Відповісти
Тю, а від супутників, які всю інфу передають у реальному часі вони теж станцію оточили?
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02.08.2022 13:50 Відповісти
Накрили зверху куполом з фольги.
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02.08.2022 13:54 Відповісти
Дак наши же вроде разбомбили ту станцию, спутниковые снимки выкладывали. Где-то нас нае.али?
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02.08.2022 14:24 Відповісти
Нигде. Взорвали состав, а не станцию. Это подогнали новый.
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02.08.2022 14:31 Відповісти
смт Брилівка - від українського слова "бриль"
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02.08.2022 16:10 Відповісти
партизанам закинути маячки,
хай ставлять скрізь де буває купа орків
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02.08.2022 23:40 Відповісти
 
 