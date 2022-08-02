Окупанти оточили залізничну станцію, щоб вантажити техніку на Херсонщині
У Херсонській області російські окупанти оточили залізничну станцію. Завантаження військової техніки відбувається в смт Брилівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, окупанти під час антипартизанських рейдів більше не використовують військову форму, й пересуваються на автомобілях з українськими номерами. Зафіксовані також випадки використання розвідувальних БПЛА для спостереження за місцями масового скупчення людей (ринки, кафе, центральні площі).
Крім того, в смт Брилівка окупанти виселили з власних будинків мешканців, які проживають в радіусі 400 метрів від залізничної станції, де відбувається завантаження військової техніки. Станцію оточили, щоб місцеві не здавали рух окупаційної техніки ЗСУ.
Також у Цетрі наголошують, що збільшується кількість перевірок смартфонів, документів, персональних комп’ютерів й обшуків будинків серед мешканців сіл півдня. Окупанти масово шукають у місцевих стрілецьку зброю, яку потім вилучають навіть попри дозволи, адже розуміють проти кого ця зброя буде направлена під час контрнаступу ЗСУ.
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