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Новости Война
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Оккупанты окружили железнодорожную станцию, чтобы грузить технику в Херсонской области

рф,армія,окупанти,окупація

В Херсонской области российские оккупанты оцепили железнодорожную станцию. Погрузка военной техники происходит в пгт Бриловка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупанты во время антипартизанских рейдов больше не используют военную форму и передвигаются на автомобилях с украинскими номерами. Зафиксированы также случаи использования разведывательных БПЛА для наблюдения за местами массового скопления людей (рынки, кафе, центральные площади).

Кроме того, в пгт Бриловка оккупанты выселили из собственных домов жителей, проживающих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции, где происходит загрузка военной техники. Станцию оцепили, чтобы местные не сдавали движение оккупационной техники ВСУ.

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Также в Цетре отмечают, что увеличивается количество проверок смартфонов, документов, персональных компьютеров и обысков домов среди южан. Оккупанты массово ищут у местных стрелковое оружие, которое затем изымают даже несмотря на разрешения, ведь понимают против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ.

железная дорога (1412) оккупация (10167) партизаны (179) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+11
Хімерс, ВОГОНЬ!!!
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02.08.2022 13:26
+9
всім грузчикам на Брилівці одягти анти-хімерні однострої, щоб дурні думки та ракети в голову не лізли
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02.08.2022 13:33
+8
Так кацапи ж оточили. HIMARS нєпрарвёца
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02.08.2022 13:29
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Хімерс, ВОГОНЬ!!!
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02.08.2022 13:26 Ответить
Так кацапи ж оточили. HIMARS нєпрарвёца
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02.08.2022 13:29 Ответить
всім грузчикам на Брилівці одягти анти-хімерні однострої, щоб дурні думки та ракети в голову не лізли
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02.08.2022 13:33 Ответить
Вот интересно. Там от ж.д. станции до свободной территории, откуда можно безопасно стрелять, чуть меньше 100 км. Или HIMARS у нас не той системы, или это явно было что-то другое. Чудеса прямо
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02.08.2022 13:35 Ответить
так США казали що на 300км не будуть постачати,а на 140км ніхто не казав що постачати не будуть
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02.08.2022 13:57 Ответить
Казали, що поки не будуть.
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02.08.2022 14:30 Ответить
Хаймарсы с удовольствием прорвут окружение
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02.08.2022 13:29 Ответить
Да нет. У кацапов пропускной режим. Трепещи ВСУ.
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02.08.2022 13:30 Ответить
Зря стараются. Везде есть уши и глаза. И способ передать информацию ВСУ. Да и американцы со спутников все видят.
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02.08.2022 13:30 Ответить
Вже тікають?
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02.08.2022 13:30 Ответить
та вони завантажують чи розвантажують? велика різниця...
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02.08.2022 13:39 Ответить
Грузчик ныне становится самой опасной профессией
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02.08.2022 13:39 Ответить
И машинист рашенского поезда.
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02.08.2022 13:44 Ответить
Тю, а від супутників, які всю інфу передають у реальному часі вони теж станцію оточили?
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02.08.2022 13:50 Ответить
Накрили зверху куполом з фольги.
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02.08.2022 13:54 Ответить
Дак наши же вроде разбомбили ту станцию, спутниковые снимки выкладывали. Где-то нас нае.али?
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02.08.2022 14:24 Ответить
Нигде. Взорвали состав, а не станцию. Это подогнали новый.
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02.08.2022 14:31 Ответить
смт Брилівка - від українського слова "бриль"
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02.08.2022 16:10 Ответить
партизанам закинути маячки,
хай ставлять скрізь де буває купа орків
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02.08.2022 23:40 Ответить
 
 