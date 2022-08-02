Оккупанты окружили железнодорожную станцию, чтобы грузить технику в Херсонской области
В Херсонской области российские оккупанты оцепили железнодорожную станцию. Погрузка военной техники происходит в пгт Бриловка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр национального сопротивления.
Как отмечается, оккупанты во время антипартизанских рейдов больше не используют военную форму и передвигаются на автомобилях с украинскими номерами. Зафиксированы также случаи использования разведывательных БПЛА для наблюдения за местами массового скопления людей (рынки, кафе, центральные площади).
Кроме того, в пгт Бриловка оккупанты выселили из собственных домов жителей, проживающих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции, где происходит загрузка военной техники. Станцию оцепили, чтобы местные не сдавали движение оккупационной техники ВСУ.
Также в Цетре отмечают, что увеличивается количество проверок смартфонов, документов, персональных компьютеров и обысков домов среди южан. Оккупанты массово ищут у местных стрелковое оружие, которое затем изымают даже несмотря на разрешения, ведь понимают против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ.
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хай ставлять скрізь де буває купа орків