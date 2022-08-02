Бельгія заморозила активи підсанкційних росіян на 50,5 млрд євро

Бельгія в рамках виконання санкцій щодо РФ заморозила активи, що належать російським компаніям та громадянам, на суму 50,5 млрд євро.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністерства фінансів країни, у цю суму входять різні фінансові активи, такі як готівка та акції, що належать загалом 1229 фізичним та 110 юридичним особам: російським політикам та мільярдерам, банкам та корпораціям, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначають ЗМІ Бельгії, 50,5 млрд євро - це "напрочуд велика сума", яка значно перевищує минулі оцінки чиновників. Як нагадує видання De Morgen, у липні єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в ЄС заарештовано російські активи на суму 13,8 млрд євро, більшу частину цієї суми (понад 12 млрд євро) заморожено п'ятьма державами-членами, розповів він, не уточнивши, якими саме.

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