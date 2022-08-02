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Новини Санкції проти Росії Війна
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Бельгія заморозила активи підсанкційних росіян на 50,5 млрд євро

рф,санкції

Бельгія в рамках виконання санкцій щодо РФ заморозила активи, що належать російським компаніям та громадянам, на суму 50,5 млрд євро.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністерства фінансів країни, у цю суму входять різні фінансові активи, такі як готівка та акції, що належать загалом 1229 фізичним та 110 юридичним особам: російським політикам та мільярдерам, банкам та корпораціям, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як зазначають ЗМІ Бельгії, 50,5 млрд євро - це "напрочуд велика сума", яка значно перевищує минулі оцінки чиновників. Як нагадує видання De Morgen, у липні єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в ЄС заарештовано російські активи на суму 13,8 млрд євро, більшу частину цієї суми (понад 12 млрд євро) заморожено п'ятьма державами-членами, розповів він, не уточнивши, якими саме.

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Автор: 

Бельгія (414) росія (65442) санкції (11900)


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Нужно не морозить, а раздать украинцам!!!
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02.08.2022 14:46 Відповісти
...щоб покласти асвальт ?

"Зброя! Зброя! І ще раз зброя!"
Гетьман Порошенко
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02.08.2022 14:48 Відповісти
треба вже приймати в ЄС закон та арештовувати, а не морозити

кацапські гроші мають йти на купівлю нової зброї для ЗСУ !
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02.08.2022 14:47 Відповісти
До жопы эта заморозка а потом розоморзка после очередного договорняка как по зерну. Деньги рашистов нужно сразу превращать в оружие и направлять в Украину. Пока до всех это не дойдет крови будет проливаться все больше а военные действия разрастаться на новые регионы и страны. Цена нефти и газа сейчас такая заоблачная что 50млрд. для ***** не такая большая потеря.
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02.08.2022 14:49 Відповісти
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02.08.2022 14:49 Відповісти
Чтото эти заморозки уже примораживают... Идет война, все знают кто *******, Украине дают кредиты, а рф замораживают счета. Может я чего не понимаю, но это бред. Хотя сумма внушительная. Но что-то мне это напоминает дело ЮКОСа... А воз и ныне там.
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02.08.2022 14:54 Відповісти
Все це цирк для лохів.
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02.08.2022 14:55 Відповісти
Хоть щось правильно зробили.

Бо до цього смішні суми називались.
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02.08.2022 16:22 Відповісти
якби то їх ще використати для купівлі зброї Україні
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02.08.2022 23:36 Відповісти
 
 