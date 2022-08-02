Сайт офісу президента Тайваню атакували хакери, - Reuters

Сайт адміністрації президента Тайваню зазнав кібератаки. Деякий час він повністю не працював.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Веб-сайт адміністрації президента Тайваню сьогодні зазнав атаки іноземних хакерів і в якийсь момент вийшов з ладу. Незабаром сайт відновив свою роботу", - пише видання з посиланням на власне джерело.

Примітно, що сайт Flightradar, на якому відстежувався політ Ненсі Пелосі у бік Тайваню, також зазнав атаки хакерів.

В адміністрації сервісу повідомили, що були змушені обмежити кількість переглядів. Станом на 13:45 сайт не працює.

Раніше стало відомо, що до Малайзії прибув ще один урядовий літак США. Він може бути використаний для супроводу польоту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен