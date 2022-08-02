Депутату Херсонської облради Репілевському повідомили про підозру в колабораціонізмі

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської обласної ради від ОПЗЖ Едуарду Репілевському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-видання МОСТ.

Відповідний документ з'явився на сайті ОГП. Репілевському інкримінують дії, що пов'язані з організацію у Новій Каховці футбольного турніру до "дня пабєди".

Зауважується, що цим заходом він прикривав свої наміри щодо проведення мітингу на підтримку Російської Федерації.

Як заначається, перед початком змагань Едуард Репілевський виголосив промову на підтримку РФ, окупації Херсонщини росіянами, закликав до співпраці з окупантами тощо.

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Стверджується, що зробив все це Репілевський з метою збереження власного бізнесу та майна. Тепер йому загрожує покарання.

Згідно зі статтею, це від 10 до 12 років в'язниці (з позбавленням права обіймати певні посади /займатися певною діяльністю та конфіскацією майна або без такої).