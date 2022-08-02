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Новини Війна
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Депутату Херсонської облради Репілевському повідомили про підозру в колабораціонізмі

репілевський

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської обласної ради від ОПЗЖ Едуарду Репілевському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-видання МОСТ.

Відповідний документ з'явився на сайті ОГП. Репілевському інкримінують дії, що пов'язані з організацію у Новій Каховці футбольного турніру до "дня пабєди".

Зауважується, що цим заходом він прикривав свої наміри щодо проведення мітингу на підтримку Російської Федерації.

Депутату Херсонської облради Репілевському повідомили про підозру в колабораціонізмі 01

Як заначається, перед початком змагань Едуард Репілевський виголосив промову на підтримку РФ, окупації Херсонщини росіянами, закликав до співпраці з окупантами тощо.

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Стверджується, що зробив все це Репілевський з метою збереження власного бізнесу та майна. Тепер йому загрожує покарання.

Згідно зі статтею, це від 10 до 12 років в'язниці (з позбавленням права обіймати певні посади /займатися певною діяльністю та конфіскацією майна або без такої).

Автор: 

депутат (1779) Херсон (3385) державна зрада (1694) колабораціонізм (1162)


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Топ коментарі
+6
А покажіть кількох Порохоботів з мільйонної ботоферми. Дуже цікаво хоч одним оком глянути)
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02.08.2022 17:07
+5
Повідомляти потрібно з Баррета. Повідомлення повинно прилітати зразу в мозок.
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02.08.2022 16:46
+2
бандитская рожа у зажоповца
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02.08.2022 16:54
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Повідомляти потрібно з Баррета. Повідомлення повинно прилітати зразу в мозок.
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02.08.2022 16:46 Відповісти
это обучный реплай для любого депутата опзж.
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02.08.2022 16:49 Відповісти
повідомленя було з занєсєнієм в грудну клітку
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02.08.2022 16:51 Відповісти
бандитская рожа у зажоповца
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02.08.2022 16:54 Відповісти
Рішала
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02.08.2022 17:00 Відповісти
Эх.. Ну не понимаю я такие новости. Они важны для сайта СБУ, но мне то что с того, что подозрение?
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02.08.2022 17:00 Відповісти
для статистики предателей, которых не наказывают, поэтому и рожи их не покажут.
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02.08.2022 17:42 Відповісти
Такие, как Репилевский, должны быть наказаны. Новость показывает, что некоторая работа в этом направлении делается.
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02.08.2022 23:31 Відповісти
Объявлять подозрение и зачитывать приговор нужно так как это делал Моссад для фашистов
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02.08.2022 17:00 Відповісти
Кончений гондоніще та здохне як шакал...обіцяю.
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02.08.2022 17:01 Відповісти
І знову опзж!
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02.08.2022 17:05 Відповісти
Не только. Его сын Даниил Репилевский - депутат областного совета от ... (тут барабанная дробь) ... «Слуги народа». Две партии предателей на юге Украины.
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02.08.2022 20:44 Відповісти
А покажіть кількох Порохоботів з мільйонної ботоферми. Дуже цікаво хоч одним оком глянути)
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02.08.2022 17:07 Відповісти
Вы их видите? Нет? А Подоляк и Тартаров говорят что они есть.
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02.08.2022 20:38 Відповісти
Він зрадник але щоб йому не було обідна назвали колабораціоністом.
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02.08.2022 17:46 Відповісти
а він в курсі? )))

сайт ОГП ніхто з українців навіть не відвідує... що вже за колаборантів казати
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02.08.2022 17:52 Відповісти
Журналісти для того і є, щоб вони заходили на сайт Офісу Генерального прокурора і писали такі новини, а не прості українці за цим слідкували)
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02.08.2022 23:34 Відповісти
Рахунок 5-4 на користь опзж, але слуги "дихають" їм у спину...
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02.08.2022 18:07 Відповісти
 
 