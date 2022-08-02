Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, - Рау

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Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, заявив міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди. А це означає, що ми мали змінити юридичні та фінансові механізми провадження нашої діяльності, а це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів", - сказав Рау на пресконференції у Києві.

Він наголосив, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.

"Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення", - розповів Рау.

Він відзначив необхідність розуміти, що, беручи до уваги всі заходи ОБСЄ на території України, не можна розраховувати на російську згоду, що не дозволяє отримати консенсус.

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