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Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, - Рау

обсє
Фото: ОБСЄ

Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, заявив міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди. А це означає, що ми мали змінити юридичні та фінансові механізми провадження нашої діяльності, а це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів", - сказав Рау на пресконференції у Києві.

Він наголосив, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.

"Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення", - розповів Рау.

Він відзначив необхідність розуміти, що, беручи до уваги всі заходи ОБСЄ на території України, не можна розраховувати на російську згоду, що не дозволяє отримати консенсус.

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Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65442) Рау Збіґнев (105)


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Правильно.
Тепер на будь-які "результати референдумів" на території окупованої частини України ОБСЄ скаже: "нас не запрошували туди, підтверджувати легітимність не будемо".
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02.08.2022 17:13 Відповісти
будут ездить по нашим позициям, собирать информацию о ВСУ, вооружении. а кому передавать, догадаемся с 1 раза. (кто-то очень заинтересован в хаймерсах)
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02.08.2022 17:17 Відповісти
Бред. Не нужно путать Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Миссию никто возрождать не будет. А сотрудники Координатора проектов ОБСЕ ни по каким позициям никогда не ездили и ездить не будут. Их задача помочь Украине в достижении стандартов Евросоюза и т. п.
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02.08.2022 18:44 Відповісти
Треба іх кудись послати
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02.08.2022 17:24 Відповісти
Уже НАРАБОТАЛИ в ордло сидя в ресторанах с рашистами и передавая данные наших ВСУ.... Нефиг этому обсосет здесь делать кроме выискивания данных компроментирующих ВСУ перед мировым сообществом.! ООН красный крест и обсосет - это в лучшем случае аморфные организации проедающие бабло спонсирующих их государств а в отдельных случаях отрабатывающих это бабло в интересах их спонсора - путинской рашки...
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02.08.2022 17:26 Відповісти
Комедія, легальні ворожі розвідники в тилу, це як у нас перевіряють чи полоненим подушка не муляє і як годують 3 рази на день, а наших ні разу за війну навіть не бачили.
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02.08.2022 17:37 Відповісти
Да не пишите бред. Миссию никто восстанавливать не будет. А в Координаторе проектов ОБСЕ работают такие же обычные украинцы как и вы.
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02.08.2022 18:46 Відповісти
Гнати їх звідси накуй. Посібники рашки.
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02.08.2022 18:49 Відповісти
нарешті спромоглися самі щось вирішувати і бути лідерами,

а не бути у параши на побігеньках
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02.08.2022 19:48 Відповісти
 
 