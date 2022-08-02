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У липні держбюджет отримав 80 млрд грн грантів від союзників, - Шмигаль

шмигаль

У липні держбюджет отримав майже 170 млрд гривень, з яких 80 млрд це гранти від союзників України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 2 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 млрд грн. З них близько 90 млрд — це надходження від податків і мит. Ще 80 млрд грн — це гранти від союзників України", — повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що фінансова допомога від партнерів наразі є одним з елементів стійкості для держави та економіки. Позитивною новиною в цьому контексті є спрямування ЄС цього тижня 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.

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"Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 млн євро надійшли сьогодні. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб. Це перший мільярд із дев’яти, які Європейський Союз пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі", — сказав Прем’єр-міністр.

Він подякував за цю підтримку і наголосив, що Україна й надалі розраховуватиме на невідкладні рішення від Європейської комісії щодо виділення коштів, які необхідні нам для посилення економічної стійкості.

Автор: 

держбюджет (2398) допомога (8382) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+6
Тетяна Шевельова@tetyasyk

Фотосесія із розсуненими ногами самки Ze коштувала від 100 тис. до 2 млн.амер.$.
Оплата прильоту лейбовіц, що фотографувала рок-зірок, під час війни коштувала по верхній планці - 2 млн.$. Не на безпілотники, не на боєкомплект.
Вже сенатори-республіканці ставлять питання про використання грошей американського бюджету, платників податків - саме ті, хто виступав проти ленд-лізу. Скандал набирає обертів. Ленд-ліз може виявитися під загрозою.
Охлосволота, що голосувала за операцію буратіно, мабуть, задоволена? І операція триває.
Цей флешмоб вже піднімають всі москальські блогери типу швеця. Створюють хвилю проти передачі Україні зброї та грошей.
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02.08.2022 19:10
+5
на шашлики вистачить?
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02.08.2022 19:04
+5
Виплатіть військовим заборгованості, про@бальщики.
Вони віддають свої життя поки ви мародерите.
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02.08.2022 19:11
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на шашлики вистачить?
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02.08.2022 19:04 Відповісти
"можна прибарахлится єщьо і внукам хватит"(с) цитата невідомого зебільного дупутата
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02.08.2022 23:56 Відповісти
По світу з протягнуто рукою як і клоун.
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02.08.2022 19:06 Відповісти
Еще бы и в пенсионный фонд 5% от стоимости каждой авто получали бы . ТАК ВЫ ПРИДУРКИ рубите сук на котором сидите , запретив ввоз авто с нулевой растаможкой.

МАШИНЫ горят от снарядов , а завезти дешевые себе украинцы не могут. На Гиляку гетьманцева и найема !!!!
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02.08.2022 19:09 Відповісти
машини для фронту можна,і не треба казки втирати,я особисто бачив 4 автовоза завантажені новенькими бентлі та ягуарами,в той час,що ***** згоріла жига,дай куплю собі бентлі,а ще жінці тещі і дітям,щоб два раза не вставати,так що та ***** з нульовкою комусь дуже вигідно зайшла.
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02.08.2022 23:58 Відповісти
Тетяна Шевельова@tetyasyk

Фотосесія із розсуненими ногами самки Ze коштувала від 100 тис. до 2 млн.амер.$.
Оплата прильоту лейбовіц, що фотографувала рок-зірок, під час війни коштувала по верхній планці - 2 млн.$. Не на безпілотники, не на боєкомплект.
Вже сенатори-республіканці ставлять питання про використання грошей американського бюджету, платників податків - саме ті, хто виступав проти ленд-лізу. Скандал набирає обертів. Ленд-ліз може виявитися під загрозою.
Охлосволота, що голосувала за операцію буратіно, мабуть, задоволена? І операція триває.
Цей флешмоб вже піднімають всі москальські блогери типу швеця. Створюють хвилю проти передачі Україні зброї та грошей.
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02.08.2022 19:10 Відповісти
Виплатіть військовим заборгованості, про@бальщики.
Вони віддають свої життя поки ви мародерите.
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02.08.2022 19:11 Відповісти
Сьгодні їхали з військовим у Львові, то в нього поранена нога, але він мусть їхати в Крамоторсь з пораненням, щоб йому підписали рапорт, бо дистанційно це зробити не можна! Повний п..ц!
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02.08.2022 20:19 Відповісти
-долар по 40
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02.08.2022 19:18 Відповісти
Гранти не у гривні, а у доларах.
І тому, зразу виникає запитання:
Якого біса ВПАВ КУРС?!!
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02.08.2022 19:19 Відповісти
Знецінили навмисно.
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02.08.2022 20:20 Відповісти
Давно писав -- ніякии хер не реагує -- до цих грошеи треба гауляитера
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02.08.2022 19:21 Відповісти
Графік отримання
фінансової допомоги від партнерів:

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02.08.2022 19:36 Відповісти
А гривна все падает, уже 42. Идем на 50...
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02.08.2022 20:05 Відповісти
нічооо, щас як напродаєм кукурудзи, як повалять долари в країну, заживьооом
шмигаль казав - мільярди!
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02.08.2022 20:14 Відповісти
Скілько из них ви вкрали? Не, ну просто цікаво - коли ви вже нажретеся?
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02.08.2022 20:38 Відповісти
 
 