У липні держбюджет отримав 80 млрд грн грантів від союзників, - Шмигаль

У липні держбюджет отримав майже 170 млрд гривень, з яких 80 млрд це гранти від союзників України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 2 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом у липні до держбюджету надійшло майже 170 млрд грн. З них близько 90 млрд — це надходження від податків і мит. Ще 80 млрд грн — це гранти від союзників України", — повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що фінансова допомога від партнерів наразі є одним з елементів стійкості для держави та економіки. Позитивною новиною в цьому контексті є спрямування ЄС цього тижня 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.

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"Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 млн євро надійшли сьогодні. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб. Це перший мільярд із дев’яти, які Європейський Союз пообіцяв надати в межах нової програми макрофінансової допомоги нашій державі", — сказав Прем’єр-міністр.

Він подякував за цю підтримку і наголосив, що Україна й надалі розраховуватиме на невідкладні рішення від Європейської комісії щодо виділення коштів, які необхідні нам для посилення економічної стійкості.