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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти Кабаєвої та колаборантів РФ

путин,кабаева

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у вівторок розширило "чорний список" підсанкційних осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на "Європейську правду".

Крім того, під санкції потрапили низка колаборантів Росії на окупованих територіях – зокрема Кіріл Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо і "мер" Маріуполя Константін Іващенко.

Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк "Сколково", співвласника "Фосагро" Андрєя Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат, його власник Віктор Рашніков, колишній головний співвласник "Трубної металургійної компанії" Дмітрій Пумпянскій, засновник "Єврохіму" та СУЕК Андрєй Мєльнічєнко, співвласник аеропорту "Шереметьєво" Алєксандр Пономарєнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія запровадила санкції проти 16 росіян, серед яких Кабаєва, Патрушев і Путіни

У квітні ЗМІ повідомляли, що США не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ Владіміра Путіна Аліни Кабаєвої через побоювання, що це ще більше розпалить напруженість у відносинах з Росією.

Водночас Європейський Союз, Канада і Велика Британія вже запровадили санкції проти Кабаєвої.

Автор: 

Кабаєва Аліна (39) росія (65442) санкції (11900) США (23105)


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Топ коментарі
+12
Бажаю щоб його бстрюкам повирізали матки да яйця , а потім пристрелили
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02.08.2022 19:45
+11
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02.08.2022 19:48
+6
Позор нації
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02.08.2022 19:46
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Зелемскай сделал фсьо для возвращения защитников Марика.
Московия признала Азов террористической организацией.
Зелемскай договорился о возвращении тел убитых Азовцев
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02.08.2022 19:40 Відповісти
Позор нації
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02.08.2022 19:46 Відповісти
Ще буде ….
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02.08.2022 19:46 Відповісти
Бажаю щоб його бстрюкам повирізали матки да яйця , а потім пристрелили
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02.08.2022 19:45 Відповісти
Кабаєвой за что? Она гемнастка, как скажут так і согньотся.
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02.08.2022 19:47 Відповісти
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02.08.2022 19:48 Відповісти
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03.08.2022 00:59 Відповісти
Думаю, Кабаева - часть пиара мачо мэна и не более. Иначе вырисовывается старый жополицый педофил, любитель генитальных шутеек.
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02.08.2022 19:59 Відповісти
а совмєстіть пріятноє с полєзним не пробували?
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02.08.2022 20:15 Відповісти
А какой там піар? каZZорілая самка Кобаєва італон міждународний? ОркопіZZда нє болєє..
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02.08.2022 20:36 Відповісти
Тема Кабаевой зазвучала сразу после видео с мальчиком Никитой.
Поцелованным в пузико в кремле под предлогом беззащитности.
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02.08.2022 20:13 Відповісти
Кабаиха уже сама не знает, как от деда сдыхаться
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02.08.2022 20:24 Відповісти
где санкции против белорусов ?
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02.08.2022 20:25 Відповісти
кабаїну треба зловити та викинути до росії
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02.08.2022 20:26 Відповісти
У Алины депрессия, сегодня посуду моет Вова...
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02.08.2022 20:27 Відповісти
Кабаев Владиир Владимирович этого не вынесет...
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02.08.2022 20:28 Відповісти
*****-кабаева ))
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02.08.2022 20:37 Відповісти
Пишуть, ніби ця свиноматка з виплодками вже в Турції ...
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02.08.2022 20:53 Відповісти
зари не на часі, але звісно ми до цієї кабаєної доберемося і де б там вона не була, чи в турціі чи в еміратах - де б не ховалась ми її спіймаємо і зробимо популярною, поцікавимся ак вона ***** лічинок висіжувала і де вони
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02.08.2022 22:25 Відповісти
островов еще много и все не перекроешь есть ещеянычары с эмиратами, готовыми принять со всех сторон
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02.08.2022 22:44 Відповісти
 
 