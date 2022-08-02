США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США во вторник расширило "черный список" подсанкционных лиц из России, добавив туда российскую спортсменку и, вероятно, гражданскую жену Путина Алину Кабаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кроме того, под санкции попали ряд коллаборантов России на оккупированных территориях – в частности, Кирилл Стремоусов, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо и "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.

Ограничения также были наложены на фонд, институт и технопарк "Сколково", совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева, Магнитогорский металлургический комбинат, его владелец Виктор Рашников, бывший главный совладелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, основатель "Еврохи" совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

В апреле СМИ сообщали, что США не решились на санкции против фактической супруги президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой из-за опасений, что это еще больше разожжет напряженность в отношениях с Россией.

В то же время, Европейский Союз, Канада и Великобритания уже ввели санкции против Кабаевой.