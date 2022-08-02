РУС
Новости Санкции против России
6 853 21

США ввели санкции против Кабаевой и коллаборантов РФ

путин,кабаева

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США во вторник расширило "черный список" подсанкционных лиц из России, добавив туда российскую спортсменку и, вероятно, гражданскую жену Путина Алину Кабаеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Кроме того, под санкции попали ряд коллаборантов России на оккупированных территориях – в частности, Кирилл Стремоусов, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо и "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.

Ограничения также были наложены на фонд, институт и технопарк "Сколково", совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева, Магнитогорский металлургический комбинат, его владелец Виктор Рашников, бывший главный совладелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, основатель "Еврохи" совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

Также смотрите: На газовый террор России нужно отвечать санкциями, - Зеленский. ВИДЕО

В апреле СМИ сообщали, что США не решились на санкции против фактической супруги президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой из-за опасений, что это еще больше разожжет напряженность в отношениях с Россией.

В то же время, Европейский Союз, Канада и Великобритания уже ввели санкции против Кабаевой.

Кабаева Алина (59) россия (96895) санкции (11758) США (27706)
Топ комментарии
+12
Бажаю щоб його бстрюкам повирізали матки да яйця , а потім пристрелили
02.08.2022 19:45 Ответить
+11
02.08.2022 19:48 Ответить
+6
Позор нації
02.08.2022 19:46 Ответить
Зелемскай сделал фсьо для возвращения защитников Марика.
Московия признала Азов террористической организацией.
Зелемскай договорился о возвращении тел убитых Азовцев
02.08.2022 19:40 Ответить
Позор нації
02.08.2022 19:46 Ответить
Ще буде ….
02.08.2022 19:46 Ответить
Бажаю щоб його бстрюкам повирізали матки да яйця , а потім пристрелили
02.08.2022 19:45 Ответить
Кабаєвой за что? Она гемнастка, как скажут так і согньотся.
02.08.2022 19:47 Ответить
02.08.2022 19:48 Ответить
03.08.2022 00:59 Ответить
Думаю, Кабаева - часть пиара мачо мэна и не более. Иначе вырисовывается старый жополицый педофил, любитель генитальных шутеек.
02.08.2022 19:59 Ответить
а совмєстіть пріятноє с полєзним не пробували?
02.08.2022 20:15 Ответить
А какой там піар? каZZорілая самка Кобаєва італон міждународний? ОркопіZZда нє болєє..
02.08.2022 20:36 Ответить
Тема Кабаевой зазвучала сразу после видео с мальчиком Никитой.
Поцелованным в пузико в кремле под предлогом беззащитности.
02.08.2022 20:13 Ответить
Кабаиха уже сама не знает, как от деда сдыхаться
02.08.2022 20:24 Ответить
где санкции против белорусов ?
02.08.2022 20:25 Ответить
кабаїну треба зловити та викинути до росії
02.08.2022 20:26 Ответить
У Алины депрессия, сегодня посуду моет Вова...
02.08.2022 20:27 Ответить
Кабаев Владиир Владимирович этого не вынесет...
02.08.2022 20:28 Ответить
*****-кабаева ))
02.08.2022 20:37 Ответить
Пишуть, ніби ця свиноматка з виплодками вже в Турції ...
02.08.2022 20:53 Ответить
зари не на часі, але звісно ми до цієї кабаєної доберемося і де б там вона не була, чи в турціі чи в еміратах - де б не ховалась ми її спіймаємо і зробимо популярною, поцікавимся ак вона ***** лічинок висіжувала і де вони
02.08.2022 22:25 Ответить
островов еще много и все не перекроешь есть ещеянычары с эмиратами, готовыми принять со всех сторон
02.08.2022 22:44 Ответить
 
 