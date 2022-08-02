Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ, - посольство
Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.
Про це повідомило посольство України в Лівані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:
- Борошно пшеничне 350 доларів за тонну
- Ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.
Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні. Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
Вдвiчi нижчi. С бесплатной доставкой. У вас в МЗС шо, жодного еврея нема? Так я Вам порекомендую своего бухгалтера Йосю Одессита из Хайфы, он продаст вот это все так, шо Ливан останется без штанов, а мы все будем очень рады.
весь арабський світ буде наш !
а рашка більше не буде більше продавати крадене зерно в пристойні країни
Хто, хто... Надійні бізнес-партнери. І тим сприяють, і цим... І з тих 25%, і з цих...
"..."За погодженням з власниками продукції в Україні..."
і стимул місцевим нам допомагати