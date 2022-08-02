Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ, - посольство

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.

Про це повідомило посольство України в Лівані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:

Борошно пшеничне 350 доларів за тонну

Ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні. Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.