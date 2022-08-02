УКР
Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ, - посольство

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах.

Про це повідомило посольство України в Лівані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:

  • Борошно пшеничне 350 доларів за тонну
  • Ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно, - посольство

Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні. Посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

+9
Корабль конфисковать и передать Украине. За это Ливан получает груз за 50% от стоимости. По-моему очень выгодное соглашение.
03.08.2022 00:00 Відповісти
+9
Давно було потрібно так зробити. Відслідкувати звідки перевозять зерно та виконувати вхідний контроль. Хай РФія возить а оплату за демпінговими цінами на рахунки України. Повозять так задарама та й плюнуть на крадіжку
03.08.2022 00:01 Відповісти
+7
Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

Джерело:

Вдвiчi нижчi. С бесплатной доставкой. У вас в МЗС шо, жодного еврея нема? Так я Вам порекомендую своего бухгалтера Йосю Одессита из Хайфы, он продаст вот это все так, шо Ливан останется без штанов, а мы все будем очень рады.
02.08.2022 23:31 Відповісти
То фігня. Куди буде перераховано бабло?
02.08.2022 23:28 Відповісти
та то копійки, хочете зробити, щоб рашці було зовсім зерно невигідно красти?
02.08.2022 23:29 Відповісти
Давно було потрібно так зробити. Відслідкувати звідки перевозять зерно та виконувати вхідний контроль. Хай РФія возить а оплату за демпінговими цінами на рахунки України. Повозять так задарама та й плюнуть на крадіжку
03.08.2022 00:01 Відповісти
а ще конфіскувати судна, що перевозять і засрашка ..., ні не перестане красти
03.08.2022 07:37 Відповісти
Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

Джерело:

Вдвiчi нижчi. С бесплатной доставкой. У вас в МЗС шо, жодного еврея нема? Так я Вам порекомендую своего бухгалтера Йосю Одессита из Хайфы, он продаст вот это все так, шо Ливан останется без штанов, а мы все будем очень рады.
02.08.2022 23:31 Відповісти
доставили как раз кацапы и сирийцы вкупе в доле ---а это минус + 55% на цену зерна по сути зерно продаютв 2 раза за вычетом транспорта.... спасибо ***** что сделало такой подарунок Ливии...
02.08.2022 23:33 Відповісти
Русня с сирийцами в этом шпиле - злодеи, так шо ихние не пляшут.
02.08.2022 23:39 Відповісти
Корабль конфисковать и передать Украине. За это Ливан получает груз за 50% от стоимости. По-моему очень выгодное соглашение.
03.08.2022 00:00 Відповісти
Максе, це зерно треба просто роздати ліванській бідноті на камери Ель-Джазіри !

весь арабський світ буде наш !
а рашка більше не буде більше продавати крадене зерно в пристойні країни
03.08.2022 00:18 Відповісти
Даром???? Нiт, мое любимое домашнее земноводное меня тогда удушит.
03.08.2022 00:28 Відповісти
сміщний ти, роздати задарма, і весь арабський світ, в тому всьому арабському світі своїх проблем вистачає, он скільки воюють. але ти можеш виростити зібрати і віддати, але своїм розпоряджайся, а не чужим, бо щось кацапятиною смердить.
03.08.2022 07:40 Відповісти
по чом там парашеньці херсонських фермерів зерно заставляють продавать, з офіційних даних оп-и? шось почерки як під копірку.
02.08.2022 23:35 Відповісти
Кстати это зерно проходило через терр. воды Турции и инспектировалось ее чиновниками. А теперь Турция содействует в транспортировке официального, не ворованного, зерна Украины. И кто после этого власти Турции???
02.08.2022 23:38 Відповісти
ничего они не инспектировали - хватит бред писать - турки прекрасно знают что за зерно - просто закрывают глаза пока им наш МЗС предьяву не кинет
03.08.2022 05:00 Відповісти
ваше ні, а українське запросто.
03.08.2022 07:42 Відповісти
Не бросайтесь пустыми словами, почитайте законы. Закрывают глаза - это и есть соучастие в преступлении.
03.08.2022 11:45 Відповісти
"И кто после этого власти Турции???"
Хто, хто... Надійні бізнес-партнери. І тим сприяють, і цим... І з тих 25%, і з цих...
02.08.2022 23:52 Відповісти
Посольство??? Продает зерно??? Которое было похищено? Собственники разрешили продать зерно? Какое зерно? На зёрнах штампы, чье оно, какому зернотрейдеру принадлежит? Я такой концентрации нонсенса ещё не встречал... с каких пор посольства проводят торговые операции?
03.08.2022 00:01 Відповісти
Ти надто молодий та маленький тому й тупий як сибірський валянок. Одним словом ватан
03.08.2022 00:03 Відповісти
Да ну? И какова на самом деле процедура продажи зерна, расскажи. Блд, совковая порода. Совкоиды все были экспертами, нихрена ни в чем не разбираясь
03.08.2022 11:21 Відповісти
Чи ти читати не вмієш?

"..."За погодженням з власниками продукції в Україні..."
03.08.2022 00:49 Відповісти
Может быть. Но для того, чтобы продать зерно, нужно стать его собственником. Согласия тут недостаточно. После оформления права собственности в дело может вступить Минфин украины.и вот тогда зерно и правда можно продать. А у посольств нет торговых полномочий. Могу предположить, что есть вариант с доверенностью на продажу. Но тогда деньги идут собственнику, а не государству
03.08.2022 11:25 Відповісти
Ещё могу предположить, что сама статья написана через задницу. Услышали звон и давай писать. Такие же эксперты, как те, что написали мне ниже
03.08.2022 11:29 Відповісти
ты тупой кацап по-этому у тебя вместо мозгов в голове нонсенс
03.08.2022 05:01 Відповісти
Ты тупица! Есть международные нормы продажи зерна. И посольство не может его продавать ни при каких условиях. Вот про таких как ты и говорят, что мама дураков постоянно беременна! Ещё и лезешь
03.08.2022 11:17 Відповісти
хороший хід,
і стимул місцевим нам допомагати
03.08.2022 00:05 Відповісти
Всі крадуть, Боже, да не було зерно в Україні дорожче 150 баксів за тонну, ну може хтось продав за 200, і так роками звели країну до злиднів.
03.08.2022 00:13 Відповісти
ЭТО БУДЕТ ИДЕАЛЬНО !!! ОНИ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО !) ПУТИН ЧЁТР !!!
03.08.2022 00:22 Відповісти
От і харашо, от і славно - ніхто ні в кого нічого не вкрав а по факту купив, і ціни всіх влаштовують, і ліцо Х@йлу сохранілі!
03.08.2022 00:31 Відповісти
ну вообще-то так делать не рекомендуется. за товар ответственность обычно несет продавец, а если скажем кацапы \сирийцы туда какое-то г... подсунули? медтовары кстати назад не принимают тоже по этой же причине - потенциальная угроза жизни дргому покупателю. хотя тут можно продать а всех собак повесить на "самых умных и хитрых" с дополнительной хромосомой. конечно это будет прекрасно работать при работающем праве, исполнении Будапештского меморандума и бомбежек кремля.
03.08.2022 02:42 Відповісти
переживаешь за ворованное зерно кацап? придется отдать
03.08.2022 05:02 Відповісти
а для цього є лабораторії приймальних елеваторів. не з судна ж прямо на грузовики відвантажуватимуть.
03.08.2022 05:57 Відповісти
Треба зробити всесвітню акцію: затримай крадене зерно з України, отримай знижку на його купівлю (знижку рахувати за рахунок витрат на доставку )
03.08.2022 08:35 Відповісти
 
 