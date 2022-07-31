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Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно, - посольство

зерно

На борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні. Ліван збирається продовжити арешт судна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України у Лівані в твіттері.

"Ми отримали вирішальні документи та докази від України про те, що борошно та ячмінь на борту "Лаодікея" були вкрадені з України", - сказано у повідомлення.

Зазначається, що завтра буде подано клопотання до суду в Триполі про продовження терміну тримання судна під вартою.

Посольство також додає, що зробить усе можливе, аби якнайшвидше розповсюдити товар на ринку Лівану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лівані затримали судно, яке перевозило зерно з окупованого Криму

Автор: 

зерно (3121) Ліван (122) крадіжка (658)


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Топ коментарі
+24
Може хоч у Лівану, вистачить волі, щоб конфіскувати піратське корито!
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31.07.2022 20:24
+17
Лівану - респект від українців.
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31.07.2022 20:26
+16
Кацапи вивозять зерно, завдяки Ердогану. Всі їхні корита проходять через Босфор. От тобі і союзник Туреччина......
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31.07.2022 20:43
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Може хоч у Лівану, вистачить волі, щоб конфіскувати піратське корито!
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31.07.2022 20:24 Відповісти
якщо український уряд віддасть це зерно як благодійний внесок бідним верствам населення Лівану, то...

у кацапів геть пропаде бажання надалі заходити в ліванські порти
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31.07.2022 20:31 Відповісти
Кацапи вивозять зерно, завдяки Ердогану. Всі їхні корита проходять через Босфор. От тобі і союзник Туреччина......
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31.07.2022 20:43 Відповісти
та ну на !!!!!!
як вам оце?

Сигнал Анкаре: Сирийская армия впервые провела военные учения совместно с курдскими формированиями
Сирийские танкисты, прошедшие подготовку у российских инструкторов, осуществили успешное подводное форсирование реки. Затем, по сценарию операции, при поддержке https://topwar.ru/armament/aviation/ авиации и курдской артиллерии танки атаковали условного врага. (ой ! а це не турки ? ) Одновременно силы ПВО отработали уничтожение беспилотников (мабуть Байрактарів ).

На состоявшемся недавно саммите президентов России, Ирана и Турции также обсуждались вопросы по стабилизации мирного процесса в Сирии в рамках «Астанинского формата». Считается, что Москва и Тегеран не поддерживают планы Анкары по проведению военной операции на севере Сирии. Однако в официальных сообщениях по итогам встречи на эту тему ничего не говорится.

навчання проводились під керівництвом рашки
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31.07.2022 20:51 Відповісти
Та який він там союзник ...
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31.07.2022 21:08 Відповісти
головне мані поверніть. А судно заберіть собі
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31.07.2022 20:25 Відповісти
зерно віддати ліванській бідноті, бо...

кращий спосіб отримати прихильність бідуючої людини це дати їй шматок хліба

будьмо хитрими !
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31.07.2022 20:33 Відповісти
шо нам це дасть. до того ж й самі зараз ми не жируємо.
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31.07.2022 20:39 Відповісти
хліба нема ?
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31.07.2022 20:52 Відповісти
якщо в тебе чогось ***** - віддавай нам! будь хитрим!
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31.07.2022 22:18 Відповісти
Дурна ідея. Навіть якщо ліванська влада роздасть зерно, вона не буде кожному пояснювати, що це саме українці допомагають бідним.
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31.07.2022 23:14 Відповісти
Хто б сумнівався, росія - країна- мародер
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31.07.2022 20:26 Відповісти
Лівану - респект від українців.
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31.07.2022 20:26 Відповісти
зерно само укралось ...
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31.07.2022 20:26 Відповісти
Ліван як з'ясовується не Туреччина,закон для всіх.
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31.07.2022 20:30 Відповісти
Гуд! Но не совсем понятна процедура конфискации. Кто купил заведомо ворованное, куда собирался его продать. Каким образом Ливан собирается передать его на рынок и куда пойдут вырученные средства. Ладно, может потом что-нибудь прояснится
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31.07.2022 20:30 Відповісти
віддайте зерно ліванському народу!

і більше жодне кацапське судно не ризикне зайти із будь чим краденим в Україні в Ліван !
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31.07.2022 20:35 Відповісти
Эт то да, но меня очень интересует схема. Ясный перец, что не сирийский корабль зерно купил. Он перевозчик. Вот и интересны мировые схемы отмывания ворованного. Могут очень забавные вещи открыться
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31.07.2022 20:38 Відповісти
У зерна є господар, чи господарі. Всі чомусь хочуть розпоряджатись чужим майном....
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31.07.2022 20:44 Відповісти
Так и я об этом. В результате хищения зерна был причинен ущерб собственнику, ну или пропорционально ряду собственников, ибо штампов на зёрнах нет. Причинен ущерб страховым компаниям, потому что зерно - это ценность, подлежащая страхованию. Как посольство Украины собирается на ливанский рынок выставить это зерно? Сперва надо определиться с ущерба и и порядком его погашения
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31.07.2022 20:54 Відповісти
Вот смотри. Зерно прошлого года. Значит у него есть собственник и страховщик. Сирийский корабль плавает в международных водах и у него тоже есть страховщик. Тут Украина, если грамотно возьмётся за дело, может хорошо пополнить бюджет
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31.07.2022 20:45 Відповісти
нічого не віддавати, продати Лівану, гроші Україні, а корито конфіскувати, тоді точно кацапи припинять везти зерно морем
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01.08.2022 08:43 Відповісти
Тріполі -- це Лівія -- якось так -- зерно треба вернути
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31.07.2022 20:35 Відповісти
Есть и в Ливане порт под названием Триполи.
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31.07.2022 20:37 Відповісти
і в Лівані є свій (або своя)) Тріполі - це порт у Лівані
(ми учора вже отримали урок географії))))
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31.07.2022 20:40 Відповісти
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31.07.2022 20:46 Відповісти
Не треба, нехай споживають. Гроші просто нехай заплатять Україні, а не русні.
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31.07.2022 21:11 Відповісти
Ліванці виявились з яйцями на відміну від декого...
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31.07.2022 20:38 Відповісти
Просто з ними не домовились. Думали що і так пройде.
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31.07.2022 20:53 Відповісти
С Ливаном всё понятно. Нассим Талеб, автор «Черного Лебедя», родом оттуда. У нас с ними много «общего», к сожалению. Действительно, респект.
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31.07.2022 21:08 Відповісти
А если Ливан заберёт себе и бесплатно, а потом будет им торговать?
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31.07.2022 21:43 Відповісти
так конфіскат же

нехай так зробить!
більше кацапи не ризикнуть торгувати краденим будь де !
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31.07.2022 22:08 Відповісти
Які каральні дії Україна застосувала до Сирії?
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31.07.2022 22:08 Відповісти
Сірію Аллах вже покарав по повній програмі, які там дії...
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31.07.2022 22:10 Відповісти
молодці,
головне закріпити прецедент,

щоб потім аналогічні справи так само вирішувати
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01.08.2022 00:42 Відповісти
 
 