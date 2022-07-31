Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно, - посольство
На борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні. Ліван збирається продовжити арешт судна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України у Лівані в твіттері.
"Ми отримали вирішальні документи та докази від України про те, що борошно та ячмінь на борту "Лаодікея" були вкрадені з України", - сказано у повідомлення.
Зазначається, що завтра буде подано клопотання до суду в Триполі про продовження терміну тримання судна під вартою.
Посольство також додає, що зробить усе можливе, аби якнайшвидше розповсюдити товар на ринку Лівану.
Топ коментарі
+24 mrSmith
показати весь коментар31.07.2022 20:24
+17 Ольга Мартынюк #458587
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+16 spase boy
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у кацапів геть пропаде бажання надалі заходити в ліванські порти
як вам оце?
Сигнал Анкаре: Сирийская армия впервые провела военные учения совместно с курдскими формированиями
Сирийские танкисты, прошедшие подготовку у российских инструкторов, осуществили успешное подводное форсирование реки. Затем, по сценарию операции, при поддержке https://topwar.ru/armament/aviation/ авиации и курдской артиллерии танки атаковали условного врага. (ой ! а це не турки ? ) Одновременно силы ПВО отработали уничтожение беспилотников (мабуть Байрактарів ).
На состоявшемся недавно саммите президентов России, Ирана и Турции также обсуждались вопросы по стабилизации мирного процесса в Сирии в рамках «Астанинского формата». Считается, что Москва и Тегеран не поддерживают планы Анкары по проведению военной операции на севере Сирии. Однако в официальных сообщениях по итогам встречи на эту тему ничего не говорится.
навчання проводились під керівництвом рашки
кращий спосіб отримати прихильність бідуючої людини це дати їй шматок хліба
будьмо хитрими !
і більше жодне кацапське судно не ризикне зайти із будь чим краденим в Україні в Ліван !
(ми учора вже отримали урок географії))))
нехай так зробить!
більше кацапи не ризикнуть торгувати краденим будь де !
головне закріпити прецедент,
щоб потім аналогічні справи так само вирішувати