Ливан подтвердил, что на сирийском судне украденное украинское зерно, - посольство

На борту сирийского судна "Лаодикея" находятся ячмень и мука, украденные в Украине. Ливан собирается продлить арест судна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Ливане в твиттере.

"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины о том, что мука и ячмень на борту судна "Лаодикея" были украдены из Украины", - сказано в сообщение.

Отмечается, что завтра будет подано ходатайство в суд в Триполи о продлении срока содержания судна под стражей.

Посольство также добавляет, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее распространить товар на рынке Ливана.

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