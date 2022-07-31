Ливан подтвердил, что на сирийском судне украденное украинское зерно, - посольство
На борту сирийского судна "Лаодикея" находятся ячмень и мука, украденные в Украине. Ливан собирается продлить арест судна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Ливане в твиттере.
"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины о том, что мука и ячмень на борту судна "Лаодикея" были украдены из Украины", - сказано в сообщение.
Отмечается, что завтра будет подано ходатайство в суд в Триполи о продлении срока содержания судна под стражей.
Посольство также добавляет, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее распространить товар на рынке Ливана.
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+24 mrSmith
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+17 Ольга Мартынюк #458587
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у кацапів геть пропаде бажання надалі заходити в ліванські порти
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Сигнал Анкаре: Сирийская армия впервые провела военные учения совместно с курдскими формированиями
Сирийские танкисты, прошедшие подготовку у российских инструкторов, осуществили успешное подводное форсирование реки. Затем, по сценарию операции, при поддержке https://topwar.ru/armament/aviation/ авиации и курдской артиллерии танки атаковали условного врага. (ой ! а це не турки ? ) Одновременно силы ПВО отработали уничтожение беспилотников (мабуть Байрактарів ).
На состоявшемся недавно саммите президентов России, Ирана и Турции также обсуждались вопросы по стабилизации мирного процесса в Сирии в рамках «Астанинского формата». Считается, что Москва и Тегеран не поддерживают планы Анкары по проведению военной операции на севере Сирии. Однако в официальных сообщениях по итогам встречи на эту тему ничего не говорится.
навчання проводились під керівництвом рашки
кращий спосіб отримати прихильність бідуючої людини це дати їй шматок хліба
будьмо хитрими !
і більше жодне кацапське судно не ризикне зайти із будь чим краденим в Україні в Ліван !
(ми учора вже отримали урок географії))))
нехай так зробить!
більше кацапи не ризикнуть торгувати краденим будь де !
головне закріпити прецедент,
щоб потім аналогічні справи так само вирішувати