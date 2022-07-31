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Ливан подтвердил, что на сирийском судне украденное украинское зерно, - посольство

зерно

На борту сирийского судна "Лаодикея" находятся ячмень и мука, украденные в Украине. Ливан собирается продлить арест судна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в Ливане в твиттере.

"Мы получили решающие документы и доказательства от Украины о том, что мука и ячмень на борту судна "Лаодикея" были украдены из Украины", - сказано в сообщение.

Отмечается, что завтра будет подано ходатайство в суд в Триполи о продлении срока содержания судна под стражей.

Посольство также добавляет, что сделает все возможное, чтобы как можно быстрее распространить товар на рынке Ливана.

Читайте также: В Ливане задержали судно, перевозившее зерно из оккупированного Крыма

Автор: 

зерно (1070) Ливан (126) хищение (676)


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Топ комментарии
+24
Може хоч у Лівану, вистачить волі, щоб конфіскувати піратське корито!
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31.07.2022 20:24
+17
Лівану - респект від українців.
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31.07.2022 20:26
+16
Кацапи вивозять зерно, завдяки Ердогану. Всі їхні корита проходять через Босфор. От тобі і союзник Туреччина......
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31.07.2022 20:43
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Може хоч у Лівану, вистачить волі, щоб конфіскувати піратське корито!
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31.07.2022 20:24 Ответить
якщо український уряд віддасть це зерно як благодійний внесок бідним верствам населення Лівану, то...

у кацапів геть пропаде бажання надалі заходити в ліванські порти
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31.07.2022 20:31 Ответить
Кацапи вивозять зерно, завдяки Ердогану. Всі їхні корита проходять через Босфор. От тобі і союзник Туреччина......
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31.07.2022 20:43 Ответить
та ну на !!!!!!
як вам оце?

Сигнал Анкаре: Сирийская армия впервые провела военные учения совместно с курдскими формированиями
Сирийские танкисты, прошедшие подготовку у российских инструкторов, осуществили успешное подводное форсирование реки. Затем, по сценарию операции, при поддержке https://topwar.ru/armament/aviation/ авиации и курдской артиллерии танки атаковали условного врага. (ой ! а це не турки ? ) Одновременно силы ПВО отработали уничтожение беспилотников (мабуть Байрактарів ).

На состоявшемся недавно саммите президентов России, Ирана и Турции также обсуждались вопросы по стабилизации мирного процесса в Сирии в рамках «Астанинского формата». Считается, что Москва и Тегеран не поддерживают планы Анкары по проведению военной операции на севере Сирии. Однако в официальных сообщениях по итогам встречи на эту тему ничего не говорится.

навчання проводились під керівництвом рашки
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31.07.2022 20:51 Ответить
Та який він там союзник ...
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31.07.2022 21:08 Ответить
головне мані поверніть. А судно заберіть собі
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31.07.2022 20:25 Ответить
зерно віддати ліванській бідноті, бо...

кращий спосіб отримати прихильність бідуючої людини це дати їй шматок хліба

будьмо хитрими !
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31.07.2022 20:33 Ответить
шо нам це дасть. до того ж й самі зараз ми не жируємо.
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31.07.2022 20:39 Ответить
хліба нема ?
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31.07.2022 20:52 Ответить
якщо в тебе чогось ***** - віддавай нам! будь хитрим!
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31.07.2022 22:18 Ответить
Дурна ідея. Навіть якщо ліванська влада роздасть зерно, вона не буде кожному пояснювати, що це саме українці допомагають бідним.
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31.07.2022 23:14 Ответить
Хто б сумнівався, росія - країна- мародер
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31.07.2022 20:26 Ответить
Лівану - респект від українців.
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31.07.2022 20:26 Ответить
зерно само укралось ...
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31.07.2022 20:26 Ответить
Ліван як з'ясовується не Туреччина,закон для всіх.
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31.07.2022 20:30 Ответить
Гуд! Но не совсем понятна процедура конфискации. Кто купил заведомо ворованное, куда собирался его продать. Каким образом Ливан собирается передать его на рынок и куда пойдут вырученные средства. Ладно, может потом что-нибудь прояснится
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31.07.2022 20:30 Ответить
віддайте зерно ліванському народу!

і більше жодне кацапське судно не ризикне зайти із будь чим краденим в Україні в Ліван !
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31.07.2022 20:35 Ответить
Эт то да, но меня очень интересует схема. Ясный перец, что не сирийский корабль зерно купил. Он перевозчик. Вот и интересны мировые схемы отмывания ворованного. Могут очень забавные вещи открыться
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31.07.2022 20:38 Ответить
У зерна є господар, чи господарі. Всі чомусь хочуть розпоряджатись чужим майном....
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31.07.2022 20:44 Ответить
Так и я об этом. В результате хищения зерна был причинен ущерб собственнику, ну или пропорционально ряду собственников, ибо штампов на зёрнах нет. Причинен ущерб страховым компаниям, потому что зерно - это ценность, подлежащая страхованию. Как посольство Украины собирается на ливанский рынок выставить это зерно? Сперва надо определиться с ущерба и и порядком его погашения
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31.07.2022 20:54 Ответить
Вот смотри. Зерно прошлого года. Значит у него есть собственник и страховщик. Сирийский корабль плавает в международных водах и у него тоже есть страховщик. Тут Украина, если грамотно возьмётся за дело, может хорошо пополнить бюджет
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31.07.2022 20:45 Ответить
нічого не віддавати, продати Лівану, гроші Україні, а корито конфіскувати, тоді точно кацапи припинять везти зерно морем
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01.08.2022 08:43 Ответить
Тріполі -- це Лівія -- якось так -- зерно треба вернути
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31.07.2022 20:35 Ответить
Есть и в Ливане порт под названием Триполи.
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31.07.2022 20:37 Ответить
і в Лівані є свій (або своя)) Тріполі - це порт у Лівані
(ми учора вже отримали урок географії))))
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31.07.2022 20:40 Ответить
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31.07.2022 20:46 Ответить
Не треба, нехай споживають. Гроші просто нехай заплатять Україні, а не русні.
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31.07.2022 21:11 Ответить
Ліванці виявились з яйцями на відміну від декого...
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31.07.2022 20:38 Ответить
Просто з ними не домовились. Думали що і так пройде.
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31.07.2022 20:53 Ответить
С Ливаном всё понятно. Нассим Талеб, автор «Черного Лебедя», родом оттуда. У нас с ними много «общего», к сожалению. Действительно, респект.
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31.07.2022 21:08 Ответить
А если Ливан заберёт себе и бесплатно, а потом будет им торговать?
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31.07.2022 21:43 Ответить
так конфіскат же

нехай так зробить!
більше кацапи не ризикнуть торгувати краденим будь де !
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31.07.2022 22:08 Ответить
Які каральні дії Україна застосувала до Сирії?
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31.07.2022 22:08 Ответить
Сірію Аллах вже покарав по повній програмі, які там дії...
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31.07.2022 22:10 Ответить
молодці,
головне закріпити прецедент,

щоб потім аналогічні справи так само вирішувати
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01.08.2022 00:42 Ответить
 
 