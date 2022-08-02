УКР
Миколаїв обстрілюють касетними снарядами, - Сєнкевич

обстріл,миколаїв

Мер Олександр Сенкевич повідомив про повторні вибухи в Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера.

"Подачу світла відновили. В місті знову чути вибухи, зокрема касетних снарядів. Не підходити до вікон!", - написав Сенкевич.

Також читайте: У Миколаєві пожежа після потужних вибухів, - мер Сєнкевич

Автор: 

вибух (4588) Миколаїв (1845) обстріл (30361) Сєнкевич Олександр (229)
А ЗСУ наче і не збиралося звільняти Херсон. То Люська Арестович збиралась звільняти разом із фейгиним, але у неї почались місячні і вона передумала.
придурок, прикуси собі язика
Є питання.Миколаїв обстрілюють вже не один місяць з Херсону.Гатят в одине время і мабуть (не буду стверджувати с тих самих позицій).В наявности бпла і розвідка також химерси і спутникових даних в онлайні від штатів і ми не можемо вирішити проблему?Це не один епизод, а десятки і десятки.Розумію що це питання ширше с визволенням Херсону але всеж таки ми бачимо ворога як на ладоні і ніяк не можемо його лупонути?
А це вже нашим військовим видніше. Можемо ми лупонути чи не можемо.
По перше вирішують не військові а генштаб.вирішували б хлопці давно би всім оркам дали тризди,а по друге рівняють Миколаїв і це проблема.Тому ось це вирішують військові як мінімум недоречно.Якщо ми і на далі так будемо реагувати то не буде Миколаїва і Харкова.А це мільйони без житла.Це мільярди на відновлення яких поки що немає і йде війна і після війни коли буде не знає ніхто плюс на все потрібен час плюс с кармана країни виплати і все інше.Це величезна проблема ланцюгом.Тому питання кому вирішувати як мінімум вже безглузде.Кожень день це втрати.Не кажучи соцкризис після війни.Тому знищення будья кого великого міста це звиздець велика проблема !
Тоді беріть командування на себе та визволяйте Херсон, в якому повно місцян, лупаште по них.
Такий комент або пише дитина або просто тупа людина особливо про командування.
Харків Маріуполь згадати?Ні ?тоді ніколи і більше ніколи не пиши такого комента особливо про місцян які там зосталися і що зними буде .Не тобі розказувати про них людей які живуть в пеклі кожен день і ждуть допомоги і звільненя.Добре сидіти в теплі і відносній тишині і россказувати кому командувати і що робити.А до холодів не так і довго і люди починають це усвідомлювати.
О! Диванний воїн активізувався! По-перше , це ж ти зібрався лупонути по місцевим. Цікаво чим? Гівном на вентилятор на сайті, ось твоя зброя.
Нет. Во первых время разное. Во вторых очень много мест в области Х от куда они бьют. Было бы всё так просто их бы уже утилизировали.
Значить це питання звільненя Херсону .Тобто чим пізніше звільненя тим меньше зостанеця Миколаїва нажаль але виходить по факту.Терпіння людям і віра в ЗСУ.
Просте питання, але Ви чули мабуть від Володі Боневтіка, що ми зразу після 2019 року перестали стріляти, відходили і заборонено було використовувати безпілотні апарати і навіть такі частини були скорочені? Немає САУ "Богдана" щоб лупила на 40 км, якраз до Херсону, бо тоді за які б гроші Боневтік будував дороги? Також не зробили ми іншої зброї, готові проекти якої нам залишили "бариги", я не кажу вже навіть за нові розробки при Володі. А не запитували де ті старі, що б'ють до 18 км, які Володя закупив у чехів?
Це вже не важливо це вже не допоможе ніяк,ворог наразі ,що було будемо розбиратьи після війни.Знаю одне Харків відкинули і стали третій місяць там хлопців зрівнють с землею.Миколаїв війська фактично відкинули орків і входили на їх спинах в Херсон але була команда стоп і Херсон не звільнили,хоча для цього були всі передумови і місцяни готові теж допомагати.Так би був цілий Миколаїів і Херсон під ЗСУ і можна було оборонятися і тримати місто.А тепер це нам коштує життів і часу.Про те що просрали південь навіть писати не буду це вже заїджена тема.
Ба більше звільненя Херсона це величезна проблема тому що с звільненям Херсону треба орків моментально відкидувати на 30-40 км інакше якщо звільнемо тільки Херсон і будемо там стояти як під Харковом то оркі його зрівняють.А звільнити Херсон наразі не так то просто він укріплений орками і вибивати нам їх в лобову.
Особливо тобі буде важко вибивати їх в Інтернеті в лобову, у повному боєкомплекті на дивані.
Та ну, перестаньте. Сарако міркував, старався, розкладав на столі солдатиків і так, і сяк...
...А Ви - про боєкомплект на дивані. Хіба ж так можна?
якщо у Вас така позиція, що розбиратися після війни, то ми можемо втратити багато чого, бо всі західні країни вказують наприклад на єрмака, а Володя його тримає. Чому Вам не повідомили хто розмінував і здав південь?
Чого Волгоград не обстрілюють касетними снарядами та фосфором?

Здається так ніхто і не зрозумів що росіяни почувають себе непокараними і в кінці вони застосують яз розуміючи що їм нічого не буде. Ось якби за кожен такий обстріл в рф від різних чп гинуло тисячі бидла тоді б вони не ризикнули.
ТАК ЗАШЛИТЕ ГРУППЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРОПУТИНСКИХ РОССИЯН ПО ВСЕМУ МИРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі украінські паспорти.
Невже Миколаїв не можна прикрити ППО, та батареєю Хаймарсів?
Ні,тут тільки Таад міг би допомогти,Петріот чи Залізний купол!
