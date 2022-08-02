Миколаїв обстрілюють касетними снарядами, - Сєнкевич
Мер Олександр Сенкевич повідомив про повторні вибухи в Миколаєві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера.
"Подачу світла відновили. В місті знову чути вибухи, зокрема касетних снарядів. Не підходити до вікон!", - написав Сенкевич.
а ВСУ так і не звільнило Херсон , тягнули явно по приказу Ермака , щоб барыгам сделку по зерну не зіпсувати . А зараз кацапи вроде поповнили ресурси
Харків Маріуполь згадати?Ні ?тоді ніколи і більше ніколи не пиши такого комента особливо про місцян які там зосталися і що зними буде .Не тобі розказувати про них людей які живуть в пеклі кожен день і ждуть допомоги і звільненя.Добре сидіти в теплі і відносній тишині і россказувати кому командувати і що робити.А до холодів не так і довго і люди починають це усвідомлювати.
Ба більше звільненя Херсона це величезна проблема тому що с звільненям Херсону треба орків моментально відкидувати на 30-40 км інакше якщо звільнемо тільки Херсон і будемо там стояти як під Харковом то оркі його зрівняють.А звільнити Херсон наразі не так то просто він укріплений орками і вибивати нам їх в лобову.
...А Ви - про боєкомплект на дивані. Хіба ж так можна?
Здається так ніхто і не зрозумів що росіяни почувають себе непокараними і в кінці вони застосують яз розуміючи що їм нічого не буде. Ось якби за кожен такий обстріл в рф від різних чп гинуло тисячі бидла тоді б вони не ризикнули.