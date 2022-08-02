Миколаїв обстрілюють касетними снарядами, - Сєнкевич

Мер Олександр Сенкевич повідомив про повторні вибухи в Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера.

"Подачу світла відновили. В місті знову чути вибухи, зокрема касетних снарядів. Не підходити до вікон!", - написав Сенкевич.

