У Миколаєві пожежа після потужних вибухів, - мер Сєнкевич

В одному з районів Миколаєва внаслідок потужних вибухів почалася пожежа, а також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Після потужних вибухів близько дев'ятої вечора в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

