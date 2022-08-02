У Миколаєві пожежа після потужних вибухів, - мер Сєнкевич
В одному з районів Миколаєва внаслідок потужних вибухів почалася пожежа, а також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Після потужних вибухів близько дев'ятої вечора в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.
Топ коментарі
+18 Борменталь Незабаром
показати весь коментар02.08.2022 22:32 Відповісти Посилання
+18 Frol Fedoroff
показати весь коментар02.08.2022 22:41 Відповісти Посилання
+14 MAKAROV #508144
показати весь коментар02.08.2022 22:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Второе. С каких это пор Лески стали микрорайоном? Такое могла придумать только жлобня.
Третье. ты хоть свое скинь скинь, фуфел
Хочешь что-то проблеить, - завтра 8-00 Ялта. Не стучи ведром
Щодо мікрорайону Ліски:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2)
І запам'ятай, у Миколаєві немає мікрорайону Ялта, є поселення чи мікрорайон Ялти.
https://mkrada.gov.ua/news/1606.html
Ти хоч до Миколаєва доїдь не обісравшись.
А теперь расскажи когда последний прилет в городе был,?
Твої слова цитую: Напиши де ти мешкаеш, я до тебе сам завітаю
Чекаю, клоун.
Лупят переделанными С-300
Все буде ставати гірше тому що немає адекватної відповіді.
пом'ятаєте про новину на тому тижні про те що "штати розробляють алтернатівний маршрут вивозу зерна якщо росія порушить домовленості". так вот, в дом Водатурського ьув прильот ДВУХ ракет С-300. В одне крило. Така точність цих ****** при стрельбі по наземним цілям цилком можлива але тільки якщо є БПЛА котрий наводить ракету вже в польоті "підсвічуя" ціль. або новідник котрий робить теж саме але с землі.