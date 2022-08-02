УКР
У Миколаєві пожежа після потужних вибухів, - мер Сєнкевич

війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич

В одному з районів Миколаєва внаслідок потужних вибухів почалася пожежа, а також спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Після потужних вибухів близько дев'ятої вечора в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару рашистів по Миколаєву: під обстріл потрапили 2 райони міста, - Сєнкевич. ВIДЕО

вибух (4588) Миколаїв (1845) Сєнкевич Олександр (229)
+18
цікаво, а де контрбатарейні радари? чи в зелених такая мета - зруйнувати Миколаїв?
02.08.2022 22:32 Відповісти
Не тільки Миколаїв.
02.08.2022 22:40 Відповісти
Бо Миколаїв прикриває 28 бригада, якою опікується П.Порошенко. Тому залена сволота прибрала ППО міста, не дала жодного Хаймарсу і саботує борьбу з діверсантами
02.08.2022 22:41 Відповісти
ПВО не працює проти арти та реактивних снарядів. Вся проблема Миколаїва не в відсутності ПВО, а в безпосередній близкості до лінії фронту
02.08.2022 22:44 Відповісти
Вот только не надо рассказывать про арту и РСЗО. По Николаеву бьют ракетами С-300. Или это для тебя новость?
02.08.2022 22:54 Відповісти
Калібрами по Кіму, які не керовані і не несуть глобальної руйнівної сили. Генерал Марченко повенен повернутися. SOS
02.08.2022 23:08 Відповісти
Ага такие "неуправляемые", что точно в здание ОГА попали. Только Ким вроде бы как проспал на работу
02.08.2022 23:17 Відповісти
" случайно"...
03.08.2022 05:21 Відповісти
Сеня рассказывает об обстрелах как о проделанной работе. Только на традиционный вопрос где ПВО города, что у него , что у Кима языки в ж-опе
02.08.2022 22:34 Відповісти
Друже, ти в Миколаєві мешкаєш?
02.08.2022 22:39 Відповісти
Є заперпечення щодо викладеного?
02.08.2022 22:42 Відповісти
Ще раз питаю, ти в Миколаєві мешкаєш?
02.08.2022 22:44 Відповісти
Та хоч в десятий. Напиши де ти мешкаеш, я до тебе сам завітаю
02.08.2022 22:50 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне... Миколаїв. Заводський район. Мікрорайон Ліски. Чекаю, клоун.
02.08.2022 22:54 Відповісти
Микрорайон Лески ? Ты откуда такое чмо выпозло.. ну и как тебе этот прилет, теперчяяшний.
02.08.2022 22:58 Відповісти
То ти приїдеш, клоун?
02.08.2022 23:00 Відповісти
Первое. ть даже не клоун, а дегенрат.
Второе. С каких это пор Лески стали микрорайоном? Такое могла придумать только жлобня.
Третье. ты хоть свое скинь скинь, фуфел
Хочешь что-то проблеить, - завтра 8-00 Ялта. Не стучи ведром
02.08.2022 23:10 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне...
Щодо мікрорайону Ліски:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2)
І запам'ятай, у Миколаєві немає мікрорайону Ялта, є поселення чи мікрорайон Ялти.
https://mkrada.gov.ua/news/1606.html
Ти хоч до Миколаєва доїдь не обісравшись.
02.08.2022 23:17 Відповісти
Обезьяну обучили гуглом пользоваться. Но то что ты селюк залетный 100 в гору. Ладно урод. в 9 на каботажке, там тебя и притоплю.
А теперь расскажи когда последний прилет в городе был,?
02.08.2022 23:21 Відповісти
Дійсно набрид. Вже на 9 і на кабодажці? Ялту загубив, клоун? Я зрозумів який ти миколаївець. Ходи здорове, говеня, хай щастить. Проте, якщо не балабол звісно, напиши коли будеш у Лісках.
Твої слова цитую: Напиши де ти мешкаеш, я до тебе сам завітаю
Чекаю, клоун.
02.08.2022 23:30 Відповісти
Уж кто и обосрался так это ты, лодик.. Стрелку оно забило намыв. . Если ты, тупорылый шнырь, не сечешь про не стучи ведром, и тупишь про каботажку, твое место на дальнике. Что про прилет? Заткнулся? Ну так и сиди молча, иначе наглотаешься, чертила...
02.08.2022 23:50 Відповісти
Не сваріться хлопці, зараз це не допоможе.Ви обоє живете в Миколаєві, бо людина не з міста не знає, що таке Ліски, чи Ялти. Забули про цю сварку, я розумію, нерви, бо дістали ці обстріли. Зараз нашим злопцям ще важче в Пісках і там не вистачає арти, псфальт, як показав час, для бою не потрібен зовсім.Не ви винні в цьому знищенні міста, в цьому винен особисто Президент України і його молода "нє варующая *******". Це вони здали південь, в тому числі і Херсон, звідти б'ють по Миколаєву С-300 і "смерчі". Звичайно якби в нас були ракетні комплекси "Вільха М", чи навіть САУ "Богдана", ми потихеньку довбали і відганяли ворога в бік Перекопу, але "зелені" все бабло і три роки закатали в асфальт, а сьогодні скиглять, що захід не дає зброї. Навіть не закупили снаряди 152 калібра для наших гармат.
02.08.2022 23:51 Відповісти
Друже, він такий миколаївець, як я одесит. Не розумію нащо воно від початку брехало.

03.08.2022 20:25 Відповісти
Сьогодні 4 збили, але цього мало. Де інші ракети вам скажуть 73% зебілів які голосували за Г+Г та Беню.
02.08.2022 22:42 Відповісти
Вот я тоже удивляюсь. ПВО уже натыкали по всей стране, неужели нельзя выделить на самые горячие точки?
02.08.2022 22:43 Відповісти
А Ви пане в черговий раз повірили "зеленим"? В них з десяти слів дев'ять брехливих.
02.08.2022 23:53 Відповісти
это контрнаступление так выглядит?
02.08.2022 22:36 Відповісти
По версии зеленых, разве что.
02.08.2022 22:45 Відповісти
Мда... 20 хаймарсов с дальностью 80км против тысяч искандеров и калибров это грустно и больно.
02.08.2022 22:37 Відповісти
Там и это не используют

Лупят переделанными С-300
02.08.2022 22:42 Відповісти
ответственным чинушам за регион и город меньше языком ляпать нужно ведете себя как базарные бабы...
02.08.2022 22:37 Відповісти
Напроти мого гаражу згоріло два металевих. Що з моїм та машиною не знаю. Ніч буде безсонною, суки.
02.08.2022 22:43 Відповісти
Хіба це перша ніч без сна? Рілня завітала з Миколаєва, так відіспатися не могла. Більше трьох місяців нічних обстрілів це не жарти
02.08.2022 22:47 Відповісти
Ну я так понимаю слишком малое расстояние для ПВО. И на передке ПВО нет ибо его расхерячат, а то что глыбже, просто не эффективно против таких обстрелов. Малое расстояние и низкие запуски. ИМХО.
02.08.2022 23:19 Відповісти
Чого не горить Ростов? Саратов? Москва?

Все буде ставати гірше тому що немає адекватної відповіді.
03.08.2022 00:00 Відповісти
про це потрібно було добре предобре думати 73% у квітні 2019 року що вибирати- армію, мову, віру, НАТО і ЄС, чи "какая разница", "сделаєм всех вместеЄ, "перестать стрелять", устали от войни"..., а сьогодні це ті наслідки. Немає в нас чим стріляти, бо замість ракет робили асфальт, замість систем ППО купували асфальтоукладчики, замість снарядів купували катки для катання асфальту, замість літаків купували російський бітум.
03.08.2022 00:07 Відповісти
"Зерновое перемирие " негласное по -дерьмаковски ,санкции с Абрамовича сняли , миллиарды Зешобла кассировала С
03.08.2022 00:14 Відповісти
Про Вадатурського
пом'ятаєте про новину на тому тижні про те що "штати розробляють алтернатівний маршрут вивозу зерна якщо росія порушить домовленості". так вот, в дом Водатурського ьув прильот ДВУХ ракет С-300. В одне крило. Така точність цих ****** при стрельбі по наземним цілям цилком можлива але тільки якщо є БПЛА котрий наводить ракету вже в польоті "підсвічуя" ціль. або новідник котрий робить теж саме але с землі.

03.08.2022 01:17 Відповісти
 
 